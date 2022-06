FCA-Trainer Keller im Interview: "Kein Grund, an mir zu zweifeln"

FC Aarau FCA-Trainer Stephan Keller im Interview: «Ich wüsste nicht, warum wir diese Enttäuschung mitschleppen sollten» Nach dem verpassten Aufstieg verabschiedete sich Stephan Keller in die Ferien nach Holland. Dort verarbeitete er im Kreis seiner Familie die Enttäuschung. Nun bereitet sich der 43-Jährige mit dem FCA auf die neue Saison vor. Im Interview blickt er nochmals zurück auf das dramatische Saisonende und sagt, wo sich das Team verbessern muss. François Schmid-Bechtel und Stefan Wyss Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FCA-Trainer Stephan Keller im Interview vor dem Trainingsauftakt. (Aarau, 16.06.2022) Urs Lindt / freshfocus

Ein Unentschieden im letzten Saisonspiel gegen Vaduz hätte zum Aufstieg gereicht. Doch Aarau verlor 1:2. Würden Sie heute etwas anders machen? Hätten Sie gerne nochmals diese Chance?

Stephan Keller: Nein. Diese zweite Chance gibt es so nicht. Natürlich spielt man danach verschiedene Szenarien noch ein paar Mal durch. So, wie wir unsere Mannschaft eingeschätzt und eingestellt haben, um diesen einen Punkt zu holen, glaube ich nicht, dass wir diese zweite Chance brauchen. Im Fussball hat man manchmal dieses eine Spiel. Dabei ist die Münze schlicht auf der falschen Seite gelandet. Eine Woche vorher, beim 1:0 in Schaffhausen, fiel die Münze auf die richtige Seite.

Ist die Erklärung mit der Münze nicht zu einfach?

Man findet während der ganzen Saison Ansatzpunkte als Erklärung. Phasen, während denen wir zu viele Gegentore kassieren und zu viele Punkte abgeben. Daraus werden wir lernen. Was hoffentlich zu noch besseren Resultaten führt. Aber was das letzte Spiel betrifft, gibt es nichts zu bereuen betreffend Vorbereitung und Spielweise.

Wie lange haben Sie gebraucht, um den verpassten Aufstieg zu akzeptieren?

Akzeptiert habe ich es sehr schnell. Es ist wie es ist. Man kann nichts mehr ändern. Die ersten 48 Stunden danach habe ich es wohl noch gar nicht richtig realisiert. Danach dauerte es rund 14 Tage, um die Enttäuschung zu verarbeiten. Ich konnte und wollte mir diese Zeit nehmen, weil ich nicht sieben Tage später wieder vor die Mannschaft treten und diese von meinem Enthusiasmus und meiner Positivität überzeugen musste. Ich war allein mit meiner Familie in Holland. Ich hatte nicht den Auftrag, Menschen von meiner Idee zu überzeugen. Ich hatte Raum und Zeit, um zu trauern.

«Es dauerte rund 14 Tage, um die Enttäuschung zu verarbeiten.» (Aarau, 21.05.2022) Ennio Leanza / KEYSTONE

Wie muss man sich diesen Verarbeitungsprozess vorstellen?

Ich habe verschiedene Szenarien nochmals durchgespielt. Ich habe mich gefragt, ob und was man hätte anders machen sollen. Wir haben uns in der Vorbereitung auf dieses letzte Spiel bewusst für Normalität entschieden. Hätte man es zum «Spiel des Jahres» oder gar zum «lebensverändernden Spiel» ausrufen sollen? Die Antwort lautet: nein. Denn wir kennen unsere Spieler sehr gut. Verarbeitet habe ich aber auch durch sportliche Aktivitäten, durch Zeit oder einfach auch mal nichts zu tun. Ich sagte unmittelbar nach diesem Spiel: Das Einzige, was uns in dieser Situation hilft, ist Zeit. Und diese Zeit hatten wir.

Kamen in dieser Phase Gedanken an ein Ende Ihrer Zeit beim FC Aarau auf?

Nein, komischerweise nie. Wir funktionieren hier anders. Ich habe vor zwei Jahren sehr bewusst einen Dreijahresvertrag unterschrieben, und den will ich erfüllen. Wir hätten im ersten Jahr aufsteigen, die Barrage oder den Cupfinal erreichen können. Das bedeutet: Wir sind immer dran. Und so lange wir dran sind, sehe ich keinen Grund, an mir oder an meinem Arbeitgeber zu zweifeln.

Was macht Sie sicher, dass die Enttäuschung an Ihnen aber auch an den Spielern abperlt?

Ich wüsste nicht, warum wir diese Enttäuschung mitschleppen sollen. Wenn man will, kann man wegen eines Spiels, sogar wegen eines Tores, die ganze Arbeit kaputt machen, was im Fussball nicht selten passiert und meist durch die Medien befeuert wird. Wenn ich auf die letzten zwei Jahre zurückschaue, bleiben viel mehr positive als negative Erlebnisse haften. Ich denke, das geht auch den Spielern so. Deshalb war es nie ein Thema für mich aufzugeben.

Haben Sie mit einzelnen Spielern die letzte Saison noch aufgearbeitet, oder hatten Sie während der Pause gar keinen Kontakt?

Mit ein paar Spielern hatte ich Kontakt. Ihnen ging es ähnlich wie mir. Auch sie haben lange gebraucht, bis sie wieder aufgestanden sind und die Motivation zurückgekehrt ist. Aber die meisten haben die beste Saison ihrer Karriere gespielt. Und dabei haben wir neue Rekordmarken aufgestellt, die für mich nicht mal so rekordwürdig sind.

Welche?

Die Anzahl Minuten ohne Gegentore. Wir haben 535 Minuten keinen Treffer kassiert. Buffon blieb aber mal etwa doppelt so lange unbezwungen. Da müssen wir die Kirche schon im Dorf lassen. Es gibt noch Potenzial, um die eigene Rekordmarke zu verbessern. Natürlich wäre ich wie alle in und um den Verein sehr gerne aufgestiegen. Donat Rrudhani hätte sich gerne mit dem Aufstieg Richtung YB verabschiedet wie auch Randy Schneider (Red: wechselt zu St. Gallen). Trotzdem: Der Grundtenor bei uns ist positiv.

Rrudhani, Schneider, Thiesson, Giger und Ammeter sind schon weg. Weitere wie Spadanuda und Cvetkovic könnten folgen. Ist es einfacher, den Schalter umzulegen, wenn etliche Spieler weg sind?

Das weiss ich nicht. Niemand verliert gerne einen Donat Rrudhani, der zwei Jahre lang immer ein wichtiger Spieler war. Ich habe ihm letztes Jahr gesagt: Du sollst nicht zu einem durchschnittlichen Super-League-Klub wechseln, der den nächsten Schritt bedeutet. Denn du bist bereit, zwei Stufen auf einmal zu nehmen. Dass er das mit dem Wechsel zu YB geschafft hat, ist grossartig.

Welchem Spieler sagen Sie so etwas vor der neuen Saison?

Ich sehe einen Allen Njie, der erstmals in Europa eine ganze Saison als Stammspieler absolviert und noch immer grosses Potenzial hat. Wir haben Milot Avdyli, der als Perspektivspieler gekommen ist. Von ihm erwarte ich, dass er sich diese Saison durchsetzt. Ich sehe Shkelqim Vladi. Oder auch einen Valon Fazliu. Obwohl er drei, vier Jahre älter ist als die genannten, traue ich ihm einen Wechsel durchaus zu, wenn er wie in Wil ähnlich viele Skorerpunkte holt und mit uns aufsteigt. Dann kann es nicht sein, dass dich nur die Nummer 9 oder 10 der Super League kontaktiert. Wir haben etliche Spieler, die sich wie Randy Schneider innert kürzester Zeit ins Rampenlicht spielen können.

Allen Njie ist einer der Spieler, denen Keller in einem Jahr einen Wechsel in die Super League zutraut. (Yverdon, 06.05.2022) Pascal Muller / Freshfocus

Haben Sie Silvan Schwegler bei der Aufzählung bewusst ausgelassen oder einfach nur vergessen?

Statt Silvan jetzt in der Liste der potenziellen Top-Transfers zu führen, lassen wir uns lieber positiv überraschen. Man muss auch in Betracht ziehen, dass er sein letztes Lehrjahr vor sich hat. Eine zusätzliche Belastung, die nicht zu unterschätzen ist.

Mit Kevin Spadanuda rechnen Sie nicht mehr?

Doch. Er ist im Training.

Und im Hinblick auf die Meisterschaft?

Das wird schwierig. Kevin hat angedeutet, dass er auch auf höherem Niveau ähnliche Leistungen bringen kann. Aber Kevin braucht ein Umfeld, in dem er sich wohlfühlt und einen Spielstil, der zu ihm passt. Ich bin mir nicht sicher, dass ihm alle Super-League-Klubs das bieten können. Deshalb muss Kevin aufpassen, dass er nicht als Aussenverteidiger bei einem Super-League-Mittelfeldklub endet.

Mit solchen Bildern rechnet Keller eher nicht mehr: Kevin Spadanuda jubelt im Dress des FC Aarau. (Aarau, 09.05.2022) Marc Schumacher / freshfocus

Ist denn der Wechsel von Randy Schneider zu St. Gallen sinnvoll?

Ja, sehr. St. Gallen hat gute Strukturen. Präsident, Sportchef und Trainer sprechen mit einer Stimme. Randy hätte ein ganzes Jahr mit Druck bei uns auch nicht schlecht getan. Aber er hat in den letzten acht Monaten bei uns seine Super-League-Tauglichkeit mehr als bewiesen.

Wenn Spadanuda auch noch wechselt, verlieren Sie mehr als 50 Prozent der Tore. Bereitet Ihnen das Sorgen?

Wir haben mit Valon Fazliu einen Spieler geholt, der in 94 Partien für Wil 72 Skorerpunkte erreicht hat. So wie wir spielen, wie wir Fussball leben wollen, dieses Aktive, da werden immer wieder Spieler mit dem Ball vor dem Tor stehen. Ich gehe davon aus, dass in der kommenden Saison ein Spieler 15 oder mehr Tore erzielen wird und wir drei, vier, fünf Spieler im Team haben werden, die zehn oder mehr Tore schiessen. Um weniger von Faktoren wie Glück, Pech, Tagesform und Schiedsrichter abhängig zu sein, müssen wir uns eher in der Defensive verbessern.

Wie wollen Sie verhindern, dass es nicht mehr zu so langen Negativserien kommt?

Wir hatten nur eine lange Negativserie im Frühling mit fünf Niederlagen in sechs Spielen. Das ist die einzige Phase, die mich stört. Sie hat uns den Aufstieg gekostet. Dabei waren die Auftritte nicht mal schlecht. Mal fehlte die Effizienz, mal gab es sehr fragwürdige Penaltys gegen uns, mal haben wir zu viele Fehler gemacht.

Auffallend war, dass in der letzten Saison immer wieder das Momentum zwischen Aarau, Winterthur und Schaffhausen gewechselt hat. Was sagt das aus?

Das unterstreicht, wie ausgeglichen die letzte Challenge-League-Saison war. Insbesondere gegen Saisonschluss haben die Spiele mental das Maximum von den Spielern abverlangt. Und wenn der Druck auf den Menschen gross wird, können verrückte Dinge passieren.

Also soll das Saisonziel möglichst vor dem letzten Spiel erreicht werden.

Ich will betonen, dass wir mit einer positiven Ausgangslage in die letzte Runde gestiegen sind, weil uns ein Punkt gereicht hätte. Ausserdem haben wir die fünf Partien zuvor allesamt gewonnen. Solche Konstellationen kann es immer wieder geben. Schiedsrichter, Tagesform, Glück und Pech haben bei allen Topmannschaften der letzten Saison mehr Spiele entschieden als üblich.

Mit den Schiedsrichtern war Stephan Keller in der Vergangenheit nicht immer einverstanden. (Neuenburg, 10.04.2021) Pascal Muller / Freshfocus

Wünschen Sie sich bessere Schiedsrichter?

Ich mag eigentlich nicht über Schiedsrichter reden. Wir müssen in der Lage sein, noch konstanter zu sein. Wir müssen in der Lage sein, noch häufiger Spiele zu drehen. Wir müssen in der Lage sein, uns über Fehlentscheide hinwegzusetzen und unbeirrt weiterzuspielen.

Gilt das auch für Sie?

Für mich? Ich stehe nicht auf dem Feld.

Aber Schiedsrichterentscheide wegstecken müssen Sie auch.

Klar. Aber wenn Fehlentscheide gegen uns wieder in einem Mass auftreten, das ich nicht korrekt finde, werde ich es ansprechen. Wenn Schiedsrichter beginnen, Spiele zu entscheiden, erreichen wir einen heissen Punkt. Gerade weil es in der Challenge League so eng ist. Aber mein Ziel ist es, dass wir weniger von den Schiedsrichtern abhängig sind und auch punkten, wenn es gegen uns läuft. Trotzdem: Ich finde es wichtig, dass sich ein Trainer bei der richtigen Instanz für seine Spieler einsetzt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen