FC Aarau: U18-Coach Sven Lüscher wird Trainer beim SC Kriens

FC Aarau FCA-Aufstiegsheld Sven Lüscher wird Trainer bei Challenge-League-Absteiger Kriens Sven Lüscher wird bei den Zentralschweizern den Neuanfang in der Promotion League begleiten. Der 38-Jährige trainiert aktuell die U18 der Aarauer. 12.04.2022, 11.00 Uhr

Auftritt in der Super League: Sven Lüscher im Jahr 2014 im Zweikampf mit dem Basler Taulant Xhaka. Daniela Frutiger/Freshfocus

Sven Lüscher wird ab der kommenden Saison Trainer beim SC Kriens. Was Medien vorab berichteten, hat der FC Aarau am Dienstag nun offiziell bestätigt.

Der inzwischen 38-jährige Lüscher stieg 2013 mit dem FC Aarau in die Super League auf und bestritt 114 Einsätze im FCA-Trikot. Aktuell trainiert er die U18 des Vereins. In Kriens folgt er auf den glücklosen René van Eck, der am Ende dieser Saison gehen muss. Die Zentralschweizer stehen in der Challenge League bereits als sicherer Absteiger fest. Lüscher wird beim SCK also den Neuanfang in der Promotion League begleiten.

Es wird Lüschers erste Trainerstation im Erwachsenenfussball sein. Coachingerfahrung sammelte er bislang nur im Nachwuchsbereich, nachdem er vor sechs Jahren die aktive Karriere beim FCA beendet hatte. Er war er als Assistent der U21-Auswahl und als Talentmanager beim Team Aargau tätig, später folgten Engagements als Cheftrainer auf den Stufen U15, U16 und U18.

Mit dem baldigen Umzug nach Kriens schliesst sich ein Kreis, denn Lüscher war beim SCK bereits als Spieler von 2006 bis 2008 aktiv. Als Aktiver spielte er neben Kriens und dem FCA auch für YB und Winterthur. (az)