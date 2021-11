FC Aarau Exklusiv für AZ-Leser: Verfolgen Sie das FCA-Heimspiel gegen Yverdon im Livestream Nach drei Niederlagen in Serie ist der FC Aarau unter Zugzwang: Kehrt die Mannschaft von Trainer Stephan Keller am Samstag gegen Yverdon zum Siegen zurück? Die AZ zeigt für Abonnenten die Partie exklusiv im Livestream - Anpfiff am 6. November ist um 18 Uhr. Jetzt kommentieren 03.11.2021, 13.00 Uhr

0:2 gegen Thun, 0:1 gegen Lausanne, 1:2 in Vaduz: Der FC Aarau steckt in einer Resultatkrise und droht, nach dem Cup-Out auch die Tabellenspitze der Challenge League aus den Augen zu verlieren. Mut macht: In allen verlorenen Partien war das Team von Trainer Stephan Keller spielerisch besser und hatte mehr Torchancen als der Gegner. «Erst wenn wir uns keine Möglichkeiten mehr herausspielen, mache ich mir Sorgen», sagt Stephan Keller.

Gegen Yverdon ist die Rückkehr auf die Siegerstrasse für den selbsternannten Aufstiegsaspiranten Aarau dennoch Pflicht, um sich nicht vorerst gegen hinten orientieren zu müssen. Die Erinnerungen ans Hinspiel Anfang September sind zwiespältig: Über 90 Minuten lang rannte der FC Aarau erfolglos an. Und nachdem Yverdon kurz nach der Pause in Führung ging, rückte die Niederlage gegen den Aufsteiger immer näher. Bis der FCA in der 95. Minute nochmals einen Eckball treten konnte und durch Imran Bunjaku den vielumjubelten 1:1-Ausgleich erzielte.

Wird das Rückspiel erneut zum Krimi? Anpfiff im Brügglifeld ist am Samstag 6. November um 18 Uhr - hier können Sie die Partie gemütlich von zu Hause oder unterwegs im exklusiven AZ-Livestream verfolgen:

