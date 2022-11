FC Aarau: Acht Akteure über ihr positives Highlight der Vorrunde

FC Aarau Es war nicht alles schlecht: Acht FCA-Akteure über ihr Highlight der Vorrunde Klar: Der FC Aarau blieb in dieser Hinrunde unter seinen Erwartungen. Und doch war im letzten halben Jahr auch viel Positives dabei. Acht Exponenten des Vereins sprechen über ihren persönlichen Höhepunkt. Stefan Wyss und Frederic Härri Jetzt kommentieren 25.11.2022, 05.00 Uhr

Was nach der Vorrunde des FC Aarau gerne vergessen geht: Es gab auch Grund zum Jubeln. Urs Lindt / freshfocus

Es gibt nichts zu beschönigen: Der FC Aarau steht nicht da, wo er sein will. Nach 17 Runden trennen die Aarauer fünf Punkte zum Barrageplatz, gar deren neun Punkte sind es auf die direkten Aufstiegsränge. Derart viele Auf und Abs, Rückschläge und Tiefpunkte hat eine Aarauer Mannschaft im Laufe einer Hinrunde nur selten erlebt.

Trotzdem: Es war nicht alles schlecht, was in diesem halben Jahr passiert ist. Vor dem abschliessenden Vorrundenspiel am Sonntag gegen Lausanne-Sport nutzen acht Vertreter des FC Aarau die Gelegenheit und sprechen über ihre persönlichen Höhepunkte.

Marc Schumacher / freshfocus

«Wenn ich so zurückblicke, war einer der schönsten Momente, wie wir nach dem Match in Wil einen Austausch mit den Fans hatten. Dass wir alle versuchen, gemeinsam für den FC Aarau alles zu geben. Die Aktion der Fans in Wil hatte einen positiven Effekt auf uns Spieler. Schon beim Einlaufen vor dem Match gegen Schaffhausen haben wir gespürt, dass die Kurve hinter uns steht. Nur so können wir erfolgreich sein, nicht umsonst heisst unser Vereins-Slogan: Zäme för Aarau.»

Urs Lindt / freshfocus

«Ich habe die Transferperiode im Sommer in guter Erinnerung. Auch wenn uns die Abgänge von Spielern wie Kevin Spadanuda, Donat Rrudhani und Randy Schneider weh getan haben, mag ich es diesen bei uns gross gewordenen Spielern sehr gönnen, dass sie den nächsten Schritt machen konnten. Das war eine Bestätigung für die gute Arbeit bei uns im Klub und das Schaffen unseres damaligen Trainers Stephan Keller. Und es hat gezeigt, dass der FC Aarau nach wie vor eine gute Adresse ist. In diesem Zusammenhang will ich auch die Arbeit unseres Sportchefs Sandro Burki loben. Er hat es geschafft, diese Abgänge trotz beschränkten Mitteln auf dem Papier eins zu eins zu ersetzen. Auch wenn es aktuell nicht wunschgemäss läuft, ist dies alles andere als selbstverständlich.»

Marc Schumacher / freshfocus

«Es gibt viel Positives, das uns in diesem halben Jahr begleitet hat. Kurz vor dem Ende der Hinrunde will ich die Gelegenheit nutzen, den Menschen in und um den Verein Danke zu sagen. Die Verantwortlichen im Klub sind unglaublich. Sie treiben uns an und unterstützen uns, genau wie unsere Fans, egal wie das Spiel ausgeht. Manchmal laufen die Dinge nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber wir geben immer alles, um zu gewinnen. Auch bei Stephan Keller, unserem Ex-Trainer, will ich mich bedanken für seine Zeit hier. Dank gilt auch unserem medizinischen Staff, der immer gut auf uns schaut. Mit der Hilfe von Gott können unsere Träume Realität werden. Nach dem Sieg gegen Schaffhausen sind wir guter Dinge, die weitere Saison in Angriff zu nehmen.»

Claudio De Capitani / freshfocus

«Als ich im Sommer kam, hat mich die Mannschaft sofort sehr gut aufgenommen. In Erinnerung bleiben mir vor allem das Tor in Thun – mein erstes für den FC Aarau – und das 1:0 gegen den FC Basel im Cup. Es ist positiv, wie wir uns als Mannschaft bis jetzt entwickelt haben.»

Claudio Thoma / freshfocus

«Mich hat immer wieder gefreut, wie ich das Gefühl eines FC Aarau als Einheit spüren konnte. Die Leute von der Juniorenabteilung, von der Administration oder von der Geschäftsführung. Alle ziehen am gleichen Strang. Dies hat sich in den letzten Monaten immer mehr entwickelt. Es ist nicht so, dass es früher nicht auch gut gewesen wäre, aber es wird immer stärker. Das zeigt sich gerade auch in den Momenten einer Krise. Nach dem verpassten Aufstieg im Sommer oder zuletzt beim Trainerwechsel. Die Mitarbeiter geben alles für unseren Verein.»

Marc Schumacher / freshfocus

«Ich konnte in der Hinrunde einen weiteren Schritt machen, was das Toreschiessen angeht. Zum Beispiel gegen Bellinzona, als ich dreifach getroffen habe. Dann kam die blöde Verletzung, im dümmsten Moment. In dieser Zeit habe ich auch gelitten, weil ich der Mannschaft nicht helfen konnte. Da realisierte ich aber auch, dass wir einen richtig guten Team­spirit haben. Auch die Familie war immer für mich da, das war wichtig für mich. Vor der Rückrunde habe ich mir nun einiges vorgenommen mit der Mannschaft. Ich bin heiss wie noch nie.»

Marc Schumacher / freshfocus

«Ein Moment, an den ich mich noch gut erinnern kann, war das Heimspiel gegen Stade Lausanne-Ouchy gegen Ende der vergangenen Saison. Das war mein 300. Spiel für den FC Aarau. Alle waren im Stadion, meine Familie, meine Freundin, die Kollegen – ein sehr schöner Augenblick. In dieser Saison freut es mich, dass ich wieder mehr spielen kann, als das in der letzten Rückrunde der Fall war. Mein Tor vor zwei Wochen gegen Yverdon war sicher einer der schönsten Augenblicke. Das hat der Mannschaft gut getan, vor allem aber auch mir.»

Alex Spichale / SPO

«Natürlich riefen die beiden Siege gegen Yverdon und Schaffhausen positive Emotionen hervor. Aber ich möchte die positive Grundstimmung erwähnen, welche in diesem Verein wirklich einzigartig ist. Ich hatte bereits ein gutes Gefühl nach den Gesprächen mit dem Sportchef und dem Präsidenten. Aber erst nachdem ich hier vor drei Wochen mit der Arbeit begonnen hatte, spürte ich den positiven Geist richtig. Die Mitarbeiter gehen offen aufeinander zu, ein Schulterklopfen hier, ein nettes Wort da. Auch nach der heftigen Niederlage gegen Wil hörte ich rund ums Brügglifeld nur aufmunternde Worte.»

