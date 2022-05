Randy Schneider sorgt für beim FC Arau für einen grossen Hype

FC Aarau Er verzaubert sie alle: Der Wirbel um Aaraus Shootingstar Randy Schneider kennt keine Grenzen Randy Schneider ist die Aarauer Entdeckung der Saison und vielleicht sogar der beste Spieler der Liga. Vor einem halben Jahr diskutierten die Fans, ob der 20-Jährige überhaupt auf den Platz gehört. Die Geschichte einer erstaunlichen Entwicklung. Frederic Härri Jetzt kommentieren 17.05.2022, 17.52 Uhr

Ein Mann des Volkes: Randy Schneider wurde am vergangenen Samstag in Schaffhausen von den mitgereisten Fans gefeiert. Freshfocus / Daniela Frutiger

Der Vierklang in der Schaffhauser Wefox Arena ist für aller Ohren unüberhörbar. «RAN – DY – SCHNEI – DER!». Der Angesprochene dreht sich um, lächelt, spendet Applaus. Hätte er vor einem Jahr daran geglaubt, dass die Fans einmal seinen Namen rufen werden? «Nie im Leben.»

Es ist gerade viel los bei dem jungen Mann, der im Spätsommer dieses Jahres 21 wird. Er steht hoch im Kurs. Beim eigenen Anhang, natürlich. Bei den Kennern, den Experten. Aber auch beim Gelegenheitspublikum. Bei denjenigen, die ihn nicht Woche für Woche erleben. Schneider verzückt sie alle. Im Fussball spricht man gerne vom Hype, womit der Grad der Popularität bemessen werden soll. Damit ist nichts anderes als der Wirbel gemeint, den eine Person umgibt.

Online fällt er nicht auf, sondern nur auf dem Fussballfeld

Oft wird der Trubel künstlich von Dritten erzeugt, in der Absicht, einen Klienten zu profilieren. Menschen werden überhöht, es wird übertrieben und getrickst. Bei Schneider ist das anders. Er hat keine teure Marketingagentur im Rücken, die für ihn wirbt. In den sozialen Medien ist er nicht sonderlich aktiv, auf Instagram hat er in einem Jahr gerade einmal sechs Beiträge abgesetzt. Nein, Schneider spielt einfach Fussball. Hat Freude. Bereitet Freude. Das reicht.

Der fintenreiche Schneider ist oft nur schwerlich zu stoppen. Freshfocus / Daniela Frutiger

Am vergangenen Samstag erreichte die fussballerisch begründete Aufregung um Schneider unbekannte Höhen. Er war es, der den FC Aarau zum Sieg schoss. Im bislang wichtigsten Spiel der Saison. Noch dazu in Schaffhausen, wo er im nahen Beringen als Kind einst dem lokalen Klub beitrat. Es kam zu ekstatischem Jubel nach dem Schlusspfiff, zu den Sprechchören der Fans für den Mann des Abends. Und manch einer fragte sich aus gutem Grund: Ist das der beste Spieler der Liga, der da auf dem Feld steht?

Es ist nicht lange her, da spaltete Schneider die Fanlager

Ein halbes Jahr zuvor waren die Fragen noch ganz andere gewesen. Sie drehten sich darum, ob Schneider überhaupt auf den Platz gehört. Seine Spielweise spaltete die Fans. Für die einen war er der feine, kreative Ballzauberer in der Offensive, dem Dinge gelingen, die sonst keiner kann. Andere sahen in ihm einen sogenannten Badi-Kicker, bei dem die Effektivität zulasten technischer Spielereien geht. Die Debatten tauchten just in der Phase auf, als Schneider eben wieder zum Spielen kam. Nachdem er für lange Zeit aussen vor gewesen war.

Die laufende Saison nämlich begann nicht im Sinne Schneiders. Lediglich zehn Minuten akkumulierte er über neun Spiele, was einem fatalen Wert gleichkommt für einen Spieler, der mitten in der Entwicklung steht. Doch am 15. Oktober 2021, im Auswärtsspiel gegen Stade Lausanne-Ouchy, tauchte Schneider plötzlich in der Startformation auf. Aus dem Nichts, wie es schien. Doch in der Zwischenzeit war einiges passiert.

Am 10. Spieltag der laufenden Saison stand Schneider erstmals in der Startaufstellung. Pascal Müller/Freshfocus

Kurz zuvor war es zu einer Unterredung mit Trainer Stephan Keller gekommen, der Schneider vermittelte, dass er mehr erwarte. Schneider, dessen verbale Bescheidenheit nicht mit mangelndem Ehrgeiz zu verwechseln ist, nahm es sich zu Herzen. Arbeitete an sich und mit einem Mentaltrainer zusammen. Trainierte besser – und äusserte Selbstkritik. Im Gespräch mit dieser Zeitung räumte er, der bis 2023 vertraglich an den Verein gebunden ist, später ein: «Nach der Vertragsverlängerung im Frühling 2021 habe ich wohl gedacht, es gehe nun einfach weiter nach oben.»

Heute, kurz vor dem Saisonfinal, zweifelt keiner mehr. Weder Schneider noch der Trainer oder die Mitspieler. Seit dem Auftritt auf der Pontaise von Mitte Oktober spielte er stets von Anfang an, ein einziges Spiel verpasste er aufgrund einer Verletzung. Er erzielte neun Tore, gab ebensoviele Assists. Er ist der Shootingstar bei den Aarauern, vielleicht ja gar der Spieler der Saison. Obschon sich für diese Auszeichnung auch Kevin Spadanuda und Donat Rrudhani empfehlen.

Begehrtes Trio: Schneider, Rrudhani und Spadanuda (von links). Urs Lindt/Freshfocus

Die drei Spieler eint, dass sie sich regelmässig mit Nachfragen zur eigenen sportlichen Zukunft konfrontiert sehen. Spielen sie in der nächsten Saison in der Super League? Wenn ja, weiterhin in Aarau (im Aufstiegsfall) oder in einer anderen Schweizer Stadt? In den Tagen vor der Finalissima gegen Vaduz kann, soll oder darf sich Schneider zu derlei Themen oder seiner Leistungsexplosion nicht öffentlich äussern. Viel prassle auf die Spieler zurzeit ein, gibt man beim Verein verständlicherweise zu bedenken.

Es herrscht grosse Betriebsamkeit. Um die Mannschaft – und um Schneider im Speziellen. Der soll sich gänzlich auf das fokussieren, was er besser kann als die meisten anderen: Fussball spielen.

