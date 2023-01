FC Aarau: Abwehrchef Aleksandar Cvetkovic im Porträt

FC Aarau Er liebt die Schweiz, verfolgt Börsenkurse und verzichtet für Aarau auf Geld: Das ist FCA-Abwehrchef Aleksandar Cvetkovic Aleksandar Cvetkovic gilt beim FC Aarau als entscheidende Figur in der Verteidigung. Weil ihn jüngst Verletzungen zurückwarfen, hat der Serbe die grossen Versprechungen aber noch nicht einlösen können. Nun will er wieder wichtig werden. Eine Geschichte über Rückkehr, Geld und die Vorzüge der Schweiz. Frederic Härri Jetzt kommentieren 26.01.2023, 05.00 Uhr

Aleksandar Cvetkovic, 27, hat in der Rückrunde seinen Stammplatz in der Innenverteidigung des FC Aarau auf sicher. Sandra Ardizzone / AGR

Breites Kreuz und solide Oberarme: Hätte man Aleksandar Cvetkovic als Kollegen, würde man ihn wohl bitten, am nächsten Umzugstermin auszuhelfen. Der Abwehrchef des FC Aarau ist gebaut wie ein Möbelpacker, ebenso würde er sich aber auch als Gesprächspartner in einer Bar bei einem (alkoholfreien) Bier eignen. Denn gegenüber sitzt ein überlegter Geist, der ­einiges zu erzählen hat.

Ganz so einfach kommt man an seine Antworten allerdings nicht heran. Man muss schon fragen und nachhaken, weil Cvetkovic keiner ist, der leicht ins Plaudern kommt. Nur über sich zu reden, das behagt ihm nicht wirklich, dafür ist er zu bescheiden, wie Weggefährten sagen. Doch der 27-Jährige macht sich seine Gedanken. Über Fussball, natürlich. Und darüber hinaus.

Auch die Schwester lebt in der Schweiz

Vor einem Jahr, nachdem Cvetkovic frisch zum FC Aarau gekommen war, sagte er zu dieser Zeitung, dass es ihm die Börse angetan habe. Zahlen und Finanzen fände er spannend, er verfolge die wirtschaftlichen Entwicklungen intensiv. Gegenwärtig ist sein Interesse an Aktienkursen ein wenig erkaltet, weil ihm die Lage an den Weltmärkten zu instabil scheint. So wendet er sich nun auch anderen Dingen zu. Er erzählt davon, wie er in seiner Freizeit gerne etwas mit seiner Freundin unternehme. Auch zu seiner Schwester ist es nicht weit, sie lebt im Kanton Zürich, mit ihrem Mann und der kleinen Tochter. «Meine Nichte», sagt Cvetkovic, «liebe ich über alles.»

Cvetkovic bei Aufnahmen im Stadion Brügglifeld. Sandra Ardizzone / AGR

Die Nähe zur Familie ist einer der Gründe, weshalb er im vergangenen Sommer in der Schweiz bleiben wollte. Sein Leihvertrag beim FC Aarau war damals zum Ende der Spielzeit 2021/2022 ausgelaufen und Cvetkovic kurzzeitig ohne Verein gewesen. In seiner serbischen Heimat hielt er sich fit, tauschte sich mit seinem Berater aus, sondierte Angebote. Offerten aus Griechenland und Zypern lehnte er ab, weil er weiter auf ein Engagement bei einem Schweizer Klub hoffte.

Cvetkovic mag die Schweiz, wie er sagt, «die Sauberkeit, die Sicherheit». Auch seine Wohnung habe er nur ungern kündigen wollen. Also harrte er aus, bis der eine Anruf kam. Dass dieser schliesslich vom Handy des Aarauer Sportchefs abgesetzt werden würde, konnte Cvetkovic damals nicht ahnen.

Erst als Bergsma ging, konnte Cvetkovic zurück

Sandro Burki und der damalige Trainer Stephan Keller hätten den Abwehrspieler nach Ablauf der vergangenen Saison gerne auf dem Brügglifeld gehalten. In der Innenverteidigung hatte sich der physisch imposante Cvetkovic zeitweise in überragender Verfassung präsentiert und die Lücke nach der langwierigen Verletzung von Marco Thaler zufriedenstellend geschlossen. Doch nach dem verpassten Aufstieg fehlten dem FCA die Mittel für eine feste Verpflichtung, zudem schienen sämtliche Planstellen im Defensivverbund bereits besetzt.

Die neue Saison begann. Und auf einmal wurde Abwehrchef Léon Bergsma in die niederländische Liga transferiert. Nun konnte die Rochade in Gang gebracht werden. Man einigte sich rasch, Bergsma ging, Cvetkovic kehrte zurück. Gewissermassen war es die Geduld des Spielers, die rückblickend zum Glück des FC Aarau wurde. Cvetkovic hätte durchaus die besser dotierten Verträge aus dem Ausland annehmen können. Doch weil er verzichtete, blieb Aarau im Rennen. «Für ihn ist das Finanzielle nicht das Wichtigste», sagt Burki, der Cvetkovic mit einem Vertrag bis 2024 ausgestattet hat.

Mit den Grasshoppers stieg Aleksandar Cvetkovic in die Super League auf. Gelingt ihm das Kunststück ein zweites Mal? Claudio Thoma / freshfocus

Mit dem Wechsel kamen gewichtige Erwartungen einher. Als Captain war Cvetkovic vor zwei Jahren mit den Grasshoppers in die Super League aufgestiegen. Selbiges, wenn auch ohne Binde am Arm, erhofft man sich in Aarau auch in dieser Saison von ihm. Cvetkovic soll Führungsspieler sein – vorweggehen, wie es im Fussball gerne heisst.

Spricht man mit ihm darüber, ist er sich dieser Rolle überaus bewusst. Er sieht sich als Kommunikator, als einer, der Mitspieler verbindet. Meist tut er dies nach wie vor auf Englisch, weil er sich dadurch besser ausdrücken kann, wie er meint. Auf Deutsch verstehe er inzwischen fast alles. «Auch mit dem Sprechen klappt es immer besser.» Irgendwann fühlt er sich auch in dieser Sprache sicher genug.

Es gilt vieles aufzuholen in der Rückrunde

Vom Format her erfüllt Cvetkovic demnach alle Voraussetzungen. Gleichwohl hat sich das Investment in der abgelaufenen Vorrunde nur bedingt ausbezahlt. Unmittelbar nach seinem Transfer im Spätsommer verletzte er sich – erst am Oberschenkel, dann an der Wade. Er selbst gesteht, dass er zum Start wohl etwas zu forsch eingestiegen sei, sich und seinen Körper zu sehr gefordert habe.

Rund zwei Monate fiel er aus, er war frustriert, den tristen Herbst mit den schlechten Aarauer Ergebnissen erlebte er von der Tribüne aus. Doch als er zum Ende der Hinserie unter dem neuen Trainer Boris Smiljanic in die Startaufstellung rückte, deutete er an, wie wichtig er im weiteren Saisonverlauf noch sein könnte. Kurz vor dem Rückrundenauftakt am Samstag gegen Thun ist ihm sein Stammplatz in der Abwehrzentrale gewiss.

Zum Ende der vergangenen Hinrunde kehrte Cvetkovic für den FC Aarau auf den Platz zurück. Marc Schumacher / freshfocus

Und nun, sagt Cvetkovic, gebe es einiges zu tun. «Wir sind in keiner guten Situation», befindet er angesichts der neun Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz. Um in der Challenge League zu bestehen, benötige es Charakter, sagt er. «Wer fokussierter ist, wacher und entschlossener, gewinnt die Spiele. Und das werden in der Rückrunde wir sein.»

Es ist die Mentalität des Anpackens, die da aus ihm spricht. Man nimmt sie ihm nur zu gerne ab.

