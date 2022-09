FC Aarau «Enttäuscht von einem kleinen Teil unserer Fans»: Ex-Basel-Präsident Bernhard Heusler über die «Schande vom Brügglifeld» Bernhard Heusler, langjähriger und höchst erfolgreicher Präsident beim FC Basel, liebt Fussball auf dem Brügglifeld. Aber ausgerechnet, als sein Klub in Aarau Meister wird, verflüchtigt sich das angenehme Gefühl von Fussballromantik. Teil 3 unserer FCA-Serie «Denkwürdige Spiele gegen Basel». François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bernhard Heusler auf dem Brügglifeld-Rasen, nachdem Leute aus dem Gästesektor mit Fahnenstangen und Pyrofackeln auf FCA-Fans losgegangen sind. Keystone

«Liebe FCB-Familie, liebe FCB-Fans. Gebt mir drei Minuten ohne Pfiffe und ohne Applaus.» Bernhard Heusler bekommt, was er verlangt, und danach ganz viel Applaus. Dazwischen hält der damalige FCB-Präsident vor 32'000, mucksmäuschenstillen Menschen eine Rede. Einerseits verurteilt er jene, die den Fussball für Gewalt missbrauchen. Andererseits kritisiert er auch jene, die Gewaltszenen herbeisehnen und herbeischreiben und «nachher heuchlerisch, populistisch alle in einen Topf schmeissen und den Fussball für schuldig erklären».

Dass Heusler ausgerechnet am Tag, an dem der FCB den Pokal für den fünften Meistertitel in Serie überreicht bekommt, nicht jubelnd über den Rasen hüpft, sondern mit ernster Miene mahnt, hat viel mit einem Ereignis in Aarau zu tun.

Dabei hat er sehr gute Erinnerungen an Besuche im Brügglifeld. Die Nähe zum Spielfeld, die Durchmischung des Publikums, die Gastfreundschaft, mit der ihm die Leute begegnen, das archaische, aus der Zeit gefallene Stadion und der Fackelspiess, weswegen ihn sein Sohn jeweils liebend gern nach Aarau begleitet hat.

Brügglifeld: Oder eine Reise in die Vergangenheit

«Wie eine Zeitreise» seien ihm die Besuche auf dem Brügglifeld vorgekommen. Notabene eine Zeitreise der angenehmen Art, weil in Heusler auch ein Fussballromantiker steckt. Aber nicht nur. Weshalb er auch sagt: «Wie wunderbar ein Matchbesuch im Brügglifeld auch ist, wie sehr man geneigt ist, das Ganze zu verklären, muss man den Verantwortlichen gegenüber doch so fair sein und berücksichtigen, dass dieses Stadion den Maximierungsprozess erschwert. Heute müssen Fussballspiele als Events organisiert sein, was in einem Stadion wie dem Brügglifeld schwer zu bewerkstelligen ist. Fakt ist aber: Ich kann mich an keinen stimmungsarmen Match in Aarau erinnern. Im Brügglifeld kann man den Fussball riechen.»

Er will mehr: Marco Streller fischt nach seinem 1:1 in der 93. Minute den Ball aus dem Tor im Brügglifeld. Keystone

So auch am 2. November 2013. Aarau ist der Aufsteiger und Basel das Nonplusultra des Schweizer Fussballs. Aber der FC Basel ist in dieser Saison auch eine Mannschaft, in der es gärt und brodelt. Weshalb Aarau nicht mal so überraschend 1:0 (Tor Hallenius) führt. Bis unmittelbar vor Schlusspfiff. Dann gleicht Marco Streller (93.) aus. Und Heusler kriegt mit, wie unweit von ihm ein Bub auf der Tribüne hemmungslos weint.

Heusler trocknet die Tränen eines jungen Aarau-Fans

Heusler erkundigt sich beim jungen Fan, wer sein Lieblingsspieler sei. Danach eilt er in die Kabine, fragt Davide Callà, ob er ihm das Trikot abkaufen könne – der Aarauer Spieler schenkt es ihm –, und hastet danach wieder auf die Tribüne, um es dem Jungen zu überreichen. Weiter darauf eingehen mag er nicht. «Mir war es schon damals nicht angenehm, dass die Geschichte publik wurde.» Aber um sie für alle Ewigkeit im Archiv zu verschliessen, ist sie zu schön. Ein Prädikat, das für die andere Geschichte nicht gilt, die sich in jener Saison zwischen Aarau und Basel abgespielt und Heusler zu einer flammenden Rede motiviert hat.

Bernhard Heusler während seiner berühmten Rede im Anspielkreis des St.-Jakob-Park. Keystone

Der Reihe nach: «Atmosphärische Störungen» ist der Begriff, der den FC Basel die ganze Saison 13/14 begleitet, verfolgt und immer wieder einholt. Dabei verzeichnet man Rekordzahlen. Und zeigt insbesondere auf der internationalen Bühne phänomenale Darbietungen (zweimal Chelsea bezwungen). Aber zwischen Trainer Murat Yakin und Teilen der Mannschaft kommt es häufig zu Dissonanzen. Überdies wird die lokale Presse nicht müde, den resultatorientierten Fussball, den Yakin in der Super League spielen lässt, anzuprangern.

Es ist unruhig in Basel. Weshalb der Präsident Heusler im April 2014 auf dem Rückflug von Valencia nicht nur Enttäuschung fühlt. 3:0 gewinnt der FCB das Viertelfinalhinspiel der Europa League. Vieles deutet darauf hin, dass der sensationelle Coup aus dem Vorjahr mit dem Vorstoss in die Halbfinals wiederholt würde. Aber der FCB ist müde, zermürbt von den negativen Schwingungen und verliert in Spanien 0:5. Heuslers Gedanken im Flugzeug: Vielleicht ist die Chance grösser, Meister zu werden, wenn wir aus der Europa League raus sind. «Denn wir liefen alle auf dem allerletzten Zacken.»

Ein müder FCB erhält Schützenhilfe aus Aarau

Es gelingt, Verfolger GC auf Distanz zu halten, und am drittletzten Spieltag bietet sich gar die Chance, den Titel einzutüten. Aarau demontiert GC gleich mit 4:0. Doch der FCB kann mit der Vorlage nicht viel anfangen, verliert am Tag darauf gegen YB mit 1:3. Die Meisterfeier ist vertagt.

Die zweitletzte Runde. Der FC Basel muss am 15. Mai nach Aarau. «Mit positiven Gefühlen und der Hoffnung, den Deckel draufzutun», erinnert sich Heusler. «Ich habe mich unglaublich auf dieses Spiel gefreut. Allein, weil wir es trotz der Spannungen im Team, der ewigen Nebengeräusche und der absolut kräftezehrenden Saison geschafft haben, aus eigener Kraft den Titel gewinnen zu können.»

Titel gewonnen, aber doch nicht nur glücklich: ein nachdenklicher Bernhard Heusler nach der «Schande vom Brügglifeld». Keystone

Doch die Partie beginnt schlecht für die Basler. Igor Nganga (6.) bringt Aarau in Führung. Doch Geoffroy Serey Dié und Matías Delgado drehen das Spiel zur Pause. Und als Valentin Stocker (79.) das 3:1 erzielt, ist der Titelkampf entschieden. Was danach passiert, ist selbst für Heusler schwer zu erklären. Weil nicht Freude, sondern Wut, Aggressivität und Gewalt die Szenerie im Brügglifeld bestimmen.

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff stürmen Menschen aus dem Basler Fansektor den Rasen. Einige schlagen mit Fahnenstangen auf Aarauer Fans und bewerfen diese mit Pyrofackeln. Sechs Personen verletzen sich. Dass es nicht mehr sind, hängt mit dem Einschreiten der Kantonspolizei zusammen, die Gummischrot einsetzt.

«Ausschreitungen sind unnötig. Jene in Aarau war noch unnötiger»

Auch Bernhard Heusler ist in diesem Moment machtlos, fassungslos. «Ich war enttäuscht von einem kleinen Teil unserer Fans, die das angezettelt haben. Schliesslich sind wir der grössere und reichere Klub als Aarau. In diesem Fall hast du eine noch grössere Verantwortung, dich mit einer gewissen Klasse gegenüber dem Gastgeber zu verhalten. Erst recht, wenn man Meister wird. Nun, alle Ausschreitungen sind unnötig und unerwünscht. Aber jene in Aarau war noch unnötiger, noch unerwünschter.»

Erst nach dem Einschreiten der Kantonspolizei beruhigt sich die Szenerie ein wenig. Keystone

Nur, was hat zur Gewalteskalation geführt? Hatte etwa die über die gesamte Saison angespannte Situation mit den atmosphärischen Störungen dazu geführt? Heusler sagt: «Das glaube ich nicht. Es ist eher ein Wohlstandsproblem. Viel Erfolg – und den hatten wir zweifellos – führt dazu, dass Nebenschauplätze wichtig werden. Deshalb auch das ewige Thema ‹Atmosphärische Störungen›. Wären wir in Aarau erstmals nach längerer Zeit Meister geworden, hätten wohl alle unsere Anhänger nur gefeiert.»

5.5.2014: Aarau – Basel 1:3 (1:2)

Brügglifeld. – 8000 Zuschauer. – SR: Studer. – Tore: 6. Nganga 1:0. 28. Serey Dié 1:1. 34. Delgado 1:2. 79. Stocker 1:3.

Aarau: Unnerstall; Nganga, Jäckle, Bulvitis (72. Andrist), Jaggy; Ionita, Burki; Lüscher, Schultz (46. Gygax), Radice; Senger. – Trainer Weiler.

Basel: Sommer; Philipp Degen, Suchy, Schär, Safari (82. Voser); Fabian Frei, Serey Dié (80. Sauro), Elneny; Delgado (73. Diaz); Stocker, Streller. – Trainer: Yakin.

Bemerkung: Schär (89.) scheitert mit Penalty an Unnerstall.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen