FC Aarau: Miguel Peralta über seinen Rücktritt vom Profifussball

FC Aarau Eine neue Rolle in der Familie: Miguel Peralta über sein frühes Karriereende – und was seine Freundin und die Mitspieler sagen Nach sechs schweren Knieverletzungen in sieben Jahren als Fussballprofi: Miguel Peralta vom FC Aarau erklärt seinen Rücktritt. Sebastian Wendel 05.07.2021, 18.18 Uhr

Sommer 2014: Kurz nach der Unterschrift unter den ersten Profivertrag beim FC Aarau reisst im Aufstiegsspiel mit dem FC Baden gegen Xamax zum ersten Mal das Kreuzbandriss in Peraltas Knie. Im Januar 2015 der nächste Schock: Meniskusriss im Trainingslager mit dem FC Aarau - wieder heisst es warten auf das Profidebüt. Im Dezember 2015 im Heimspiel gegen Le Mont ist es soweit: Miguel Peralta feiert unter Trainer Marco Schällibaum sein Profidebüt und ist fortan Stammspieler. September 2016, der nächste Rückschlag: Im Training reisst das Kreuzband erneut, die Teamkollegen senden "Migu" nach dem anschliessenden Cupspiel gegen Breitenrain Genesungswünsche. Davide Callà erlitt ebenfalls etliche Knieverletzungen, ehe er beim FC Aarau seine letzte Chance wahrnahm, den Klub zum Aufstieg schoss und danach beim FC Basel mehrfacher Meister, Cupsieger und Champions-League-Teilnehmer wurde: Ende 2016 kams zum von der AZ initiierten Trikottausch der Beiden. Peralta und die medizinische Abteilung im Brügglifeld - eine Beziehung, die enger war als beidseitig gewünscht. Symbolbild für Peraltas Karriere: Verletzt muss er von den Betreuern vom Platz geführt werden. August 2017: Konsternation nach dem zweiten Meniskusriss - wieder fast ein Jahr Pause. Im November 2018, Peraltas dritter Kreuzbandriss ist erst wenige Tage her, feiert Stefan Maierhofer ein Tor mit dem Trikot des FCA-Pechvogels. Auch neben dem Platz für den FCA im Einsatz: Peralta (vorne rechts) mit anderen Spielern an der Stadion-Demo im Herbst 2019. Riesige Erlösung nach Peraltas erstem und einzigem Ligator für den FC Aarau im Februar 2020 - im Heimspiel gegen Kriens (4:4). Der letzte Einsatz als FCA-Profi: Miguel Peralta (2.v.r.) am 30. Juli 2020 gegen GC - wenige Minuten später reisst das Kreuzband zum vierten Mal, ein Jahr später wird Peralta seine Karriere beenden.

Wie gross der Schritt wirklich ist, das realisiert Miguel Peralta ein erstes Mal, als er am vergangenen Donnerstagabend im Brügglifeld vor seine Teamkollegen tritt. Zuerst denkt er noch, die Nachricht sei schnell überbracht, ein paar Sprüche klopfen mit den Jungs – das wars. Doch als er dann da steht und in die Augen derer schaut, von denen viele auch im Privaten enge Bezugspersonen geworden sind, da stockt die Stimme. Und als er die endgültigen Worte ausgesprochen hat, fliessen die Tränen. Nicht nur bei ihm.

Am Sonntag machen der FC Aarau und Peralta das Karriereende des 25-Jährigen öffentlich. Angesichts von sechs schweren Knieverletzungen (vier Kreuzbandrisse, zwei Meniskusrisse) ein logischer, gleichzeitig eine traurige Nachricht: Denn Peralta muss nicht nur frühzeitig seinen Traumjob beenden, gleichzeitig verlässt mit ihm auch ein Unvollendeter die Bühne. Die Experten sind sich einig: Ohne Verletzungspech wären dem Niedergösger die Türen in die glitzernde Fussballwelt weit offen gestanden. Das grösste Indiz dafür ist die Tatsache, dass die Verantwortlichen beim FC Aarau auch nach der sechsten Verletzung im vergangenen Juli auf die Rückkehr Peraltas auf den Platz hofften - trotz aller medizinischen Statistiken, die dagegen sprachen.

Am Tag nach der Rücktrittsankündigung erzählt Peralta im Gespräch mit der «AZ», dass ihm selber der Übergang vom aktiven zum Ex-Fussballer gar nicht so schwer vorgekommen sei, wie er sich im dann im Moment der Ansprache vor der Mannschaft angefühlt habe. «Es war ein schleichender Prozess. Vielleicht aber kommt der Schock noch, dann, wenn das erste Saisonspiel startet, ich von der Tribüne zuschaue und realisiere, dass ich nie mehr da unten auf dem Brügglifeld-Rasen rauf und runter rennen werde.»

Vor zwei Wochen, als der FC Aarau in die Vorbereitung auf die Saison 2021/22 startete, nahm Peralta einen letzten Anlauf. Hinter ihm lag die sechste mehrmonatige Rehaphase nach dem Kreuzbandriss im Juli 2020 - nun war erneut der Moment gekommen, in dem die Ärzte und Physios grünes Licht für die Rückkehr ins Mannschaftstraining gaben. «Das war nicht nur zum Spass, sondern wirklich ernst gemeint, ich wollte unbedingt nochmals Spiele bestreiten.»

Trotzdem sei er – anders als nach den vorherigen Verletzungen - locker an die Sache herangegangen, denn: «Im Hinterkopf war ich vorbereitet darauf, dass es dieses Mal nicht mehr weiter geht.» Nach der ersten Trainingswoche dann hätten sich die Knie gemeldet, in Form von Schmerzen. Ein unmissverständliches Zeichen sei das gewesen, denn in der Folge sei der Entscheid, es gut sein zu lassen, schnell gereift; zuerst mit sich selber, dann in Gesprächen mit seiner Freundin, Familie und dem sportlichen FCA-Führungsduo Sandro Burki (Sportchef) und Stephan Keller (Trainer). «Und als ich mit einem Lächeln im Gesicht sagen konnte, das meine Zeit als Fussballer vorbei ist, war da auch eine grosse Erleichterung.» Erleichterung? Peralta erklärt: «Aus der Fussball-Blase auszutreten, hat auch etwas Befreiendes: Ab sofort bestimme ich selber meinen Tagesrhythmus. Essen, Trinken, Freizeit - ich darf tun, was ich will.»

Peraltas unglaubliches Verletzungsprotokoll: Juni 2014: Kreuzbandriss Januar 2015: Meniskusriss September 2016: Kreuzbandriss August 2017: Kreuzbandriss November 2018: Kreuzbandriss Juli 2020: Kreuzbandriss

Von der einen grossen Frage, «Warum immer wieder ich?», hat er sich – auch dank der Mithilfe eines Mentaltrainers – längst verabschiedet. Er trauere nichts nach, auch wenn ihm viele sagen würden, welch grosse Karriere ihm ohne Verletzungspech bevorgestanden hätte. Peralta denkt dann jeweils: «Vielleicht – aber wer weiss das schon? Ich bin zufrieden, ich durfte eine Zeit lang meinen Bubentraum leben und bei vielen schönen Momenten dabei sein.» Von zweien hätten sich die Bilder tief eingegraben im Gedächtnis: Der 30. Mai 2019, der laue Sommerabend in Neuenburg, als der FC Aarau vor über 2000 mitgereisten Fans die Gastgeber mit 4:0 wegfegte. Peralta war – wie so oft – als Zuschauer dabei, die Atmosphäre, die Fanchöre, die elektrisierende Stimmung vor, während und nach dem Spiel in der Kabine werde er nie vergessen. Ein knappes Jahr später, im Februar 2020, erzielte er im Heimspiel gegen Kriens sein erstes und einziges Tor für den FC Aarau. Wobei das nicht ganz korrekt ist: Doch der Treffer im August 2016 im Cup gegen den Drittligisten Zollbrück habe sich nie als richtiges Tor angefühlt.

Das sagen Weggefährten zum Rücktritt von Miguel Peralta:

Marco Thaler, Mitspieler beim FC Aarau: «Ich habe Miguel einst in der U16 kennen gelernt, bevor wir zusammen bei den Profis in Aarau gestartet haben. Dementsprechend habe ich seine ganze Leidensgeschichte mitbekommen. Als ich mir im vergangenen Jahr das Kreuzband gerissen habe, waren wir gemeinsam mehrere Monate in der Reha. Das hat uns noch einmal stärker zusammengeschweisst. Natürlich respektiere ich seinen Entscheid, auch wenn ich den Abschied sehr bedaure. Nicht nur als Mitspieler, sondern auch als enger Freund. Mit seinem Rücktritt geht viel verloren. Seine Fröhlichkeit, seine positive Art. Seine integrativen Fähigkeiten mit den vielen Sprachen, die er beherrscht. Nicht zu vergessen die fussballerischen Qualitäten, die man in der Schweiz nicht so oft findet.» Marc Schumacher/Freshfocus Vanessa Meier, TeleZüri-Moderatorin und Freundin von Miguel Peralta: «Miguels Rücktritt kommt nicht überraschend. Es war ein schleichender Prozess; wir haben oft darüber gesprochen, wie es für ihn weitergehen soll. Als er sich im letzten August wieder eine schwere Knieverletzung zugezogen hat, hat er entschieden, sich noch einmal zurück zu kämpfen. Dafür braucht es enorme Willenskraft, die nicht jeder hat. Dass Miguel jetzt beschlossen hat aufzuhören, zeugt ebenso von mentaler Stärke. Ich bin stolz auf ihn.» PD Fevzi Kangal (rechts), Präsident von Peraltas Jugendklub FC Niedergösgen, heute Schönenwerd-Niedergösgen: «Miguels Abschied vom Profifussball ist sehr sehr schade. Er ist ein flotter Junge und ein super Fussballer. Was Miguel in seinen jungen Jahren schon alles erlebt hat, ist Wahnsinn, ja fast schon tragisch. Dass es einem da irgendwann verleidet, kann ich verstehen. Chapeau, dass er es immer wieder geschafft hat, sich aufzuraffen und zurückzukommen.» Luiyi Lugo, ehemaliger Mitspieler Peraltas in Aarau und Baden, heute beim FC Wohlen aktiv: «Als ich von Miguels letzter Verletzung gehört habe, war das ein Schock für mich. Ich habe gedacht, das kann nicht sein, nicht schon wieder. Ich kann nachvollziehen, dass er jetzt vermehrt auf seine Gesundheit schauen will. Ich kenne Miguel von klein auf und bin überzeugt, dass er ohne Verletzungen in seiner Karriere sehr weit gekommen wäre. Nun hoffe ich für ihn, dass es ihm gelingt, neue Wege einzuschlagen.»

Einige Male während unseres Gesprächs sagt Peralta voraus, dass der emotionale Hammer in den nächsten Monaten wohl noch zuschlagen würde. Im Moment gehe es ihm jedoch gut – und das, so ehrlich ist er, habe vor allem mit der Perspektive zu tun: Er steht nicht wie andere Fussballer nach dem Karriereende vor dem Nichts, sondern darf weiterhin für den FC Aarau arbeiten. Vom grünen Rasen wechselt er in absehbarer Zeit in die Büroräume im Brügglifeld. Um sich dort um administrative Arbeiten und Projekte zu kümmern, genau seien die Aufgaben noch nicht definiert. «Nach keiner meiner Verletzungen hat mich der Verein fallen gelassen, auch jetzt nicht, wo ich keine Dienste als Fussballer mehr anbieten kann. Die Solidarität ist einfach überragend. Mit 13 bin ich als Junior das erste Mal ins Brügglifeld gekommen, seither ist der FC Aarau meine zweite Familie.»