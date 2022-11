Binjamin Hasani reitet mit dem FC Baden auf der Erfolgswelle

Promotion League Leihgeschäft wird zum Glücksgriff: FCA-Verteidiger Hasani reitet mit dem FC Baden auf der Erfolgswelle Der 19-jährige Innenverteidiger Binjamin Hasani entschied sich im August dazu, den FC Aarau temporär in Richtung FC Baden zu verlassen, um Spielpraxis zu sammeln. Er ahnte dabei nicht, welch erfolgreiche Tage ihm bevorstehen. Nik Dömer Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Binjamin Hasani absolvierte in den letzten zehn Partien des FC Baden sämtliche Spielminuten. Alexander Wagner

Die Saison beim FC Aarau ist bereits angebrochen, als Binjamin Hasani merkt, dass er eine Veränderung braucht. Während der Innenverteidiger unter Stephan Keller in den ersten drei Partien noch auf der Bank Platz nehmen darf, steht er in den folgenden drei nicht mehr im Aufgebot.

Der 19-Jährige muss handeln. Für seine persönliche Entwicklung ist Spielpraxis die einzige Währung. Einsatzminuten in der Challenge League stehen aber nicht in Aussicht. Deshalb sucht er mit Verein und Management eine neue Lösung.

Fündig wird er beim FC Baden in der Promotion League. Nach dem Motto: Ein Schritt zurück, damit zwei Schritte nach vorne gemacht werden können. Parallel kommt es mit dem FC Aarau zu einer Vertragsverlängerung für zwei weitere Jahre. Ein Vertrauensbeweis, dass der FCA an sein Potenzial glaubt.

Der FC Aarau glaubt an das Potenzial von BInjamin Hasani. Andy Mueller

Mitten in der Badener Euphorie

Inzwischen sind elf Wochen vergangen und er muss sich manchmal selbst kneifen, um zu realisieren, was gerade passiert. Der FC Baden hat acht der letzten elf Partien gewonnen und steht auf Platz vier der Promotion League. Der Rückstand auf den zweiten Rang beträgt einen Punkt. Hasani rückte in seinem zweiten Spiel für Baden in die Startelf, da sich Stamm-Verteidiger Patrick Muff verletzte. Der FCA-Youngster spielte seither in zehn Partien über die volle Distanz.

Trainer Michael Winsauer sagt über seinen Abwehrspieler: «Er bringt eine tolle Dynamik und eine gute Grundschnelligkeit mit. Deshalb passt er sehr gut in die Dreierkette. Auf dem Platz macht er den Mund auf und verteidigt mutig nach vorne. Ich freue mich über seine Entwicklung in der kurzen Zeit bei uns. Er hat sich schnell eingelebt.»

Trainer Michael Winsauer und sein Assistent Ergün Dogru sind sehr zufrieden mit Hasanis Entwicklung. Alexander Wagner

Das Umfeld des FC Baden beginnt wieder von erfolgreichen alten Tagen zu träumen – 2006 spielte der Klub zuletzt in der Challenge League. Präsident Heinz Gassmann beantragte jüngst die Lizenz für die zweithöchste Liga und verdeutlichte so, dass der Aufstieg ein Thema ist.

Mittendrin in dieser Euphorie steckt plötzlich auch Hasani. «Es ist schon verrückt, was abgeht. Die Stimmung im Verein war bereits bei meiner Ankunft sehr gut, nun wird sie von Sieg zu Sieg besser. Keiner hat damit gerechnet, dass wir zu einem Aufstiegsanwärter werden. Entsprechend geniessen wir nun einfach das Momentum und versuchen, demütig zu bleiben.»

Hasani ist zwar offiziell nur bis zur Winterpause ausgeliehen, doch er kann sich vorstellen, die ganze Saison in Baden zu bleiben: «Ich habe mir in kurzer Zeit einiges erarbeitet und kann viel Spielpraxis sammeln. Ich fühle mich sehr wohl im Team, mit Joel Brack und Marwin Hübel bin ich auch privat sehr gut befreundet. Was ich hier habe, weiss ich zu schätzen. Das werde ich nicht einfach aufgeben.»

Warum Hasani kein Instagram hat

Wie seine Karten beim FC Aarau stehen, ist ungewiss. Durch den Trainerwechsel dürften sie neu gemischt werden. Mit Boris Smiljanic hatte der Verteidiger bisher noch keinen Kontakt. Generell möchte sich Hasani nicht viel mit Wechselgeschichten befassen. Gespräche überlässt er seinem Bruder Mergim und dem Management. Erst wenn es konkret wird, schaltet er sich ein.

Neo-Trainer Boris Smiljanic muss sich in Aarau um die wackelige Defensive kümmern – wird Hasani dafür zeitnah zur Option? Marc Schumacher / freshfocus

Hasani ist ein fokussierter Mensch. Ablenkung will er vermeiden. Er besitzt deshalb auch keinen Instagram-Account: «Ich kann meine Zeit besser nutzen. Fürs Fitness, die Schule, Freunde und Familie. Natürlich kann sich das irgendwann wieder ändern, als Profifussballer können die sozialen Medien nützlich sein. Aber momentan vermisse ich nichts.»

Grosse Emotionen sieht man Hasani nicht an

Für sein Alter hat er eine reife und reflektierte Einstellung. Dies habe auch mit seinem bisherigen Werdegang zu tun: «In der Oberstufe besuchte ich eine Sportschule, das hat mich früh Disziplin gelernt. Die habe ich bis heute beibehalten.»

Seine Art widerspiegelt sich auf dem Platz. Grosse Emotionen sieht man ihm praktisch nie an. Manchmal ist es Pokerface, aber manchmal ist es auch einfach er. «Ich versuche, den Ball flachzuhalten und nicht in Euphorie zu verfallen. Deshalb kann ich auch sehr gut mit der Situation beim FC Baden umgehen.»

Hasani schliesst im kommenden Sommer die Sportkanti ab. Alexander Wagner

Im Sommer schliesst Binjamin Hasani, der aktuell noch bei seiner Familie in Erlinsbach wohnt, die Sportkanti ab. Dann will er sich ganz auf den Fussball konzentrieren. Das kurzfristige Ziel ist klar: Sich so schnell wie möglich als Stammspieler im Profifussball etablieren. Und wer weiss, vielleicht wäre dies sogar schon sehr bald im Trikot des FC Baden möglich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen