Neuzuzug Njie ragt heraus: Die FCA-Noten zum ersten Saisonsieg

FC Aarau Ein Neuzuzug ist der Beste auf dem Platz, Captain Gashi ohne Glück – die Noten zum Sieg gegen Schaffhausen Der FC Aarau startet mit einem 2:0-Sieg im Stadion Brügglifeld in die Saison. Aus dem Kollektiv fällt keiner ab, im Mittelfeld ragt ein Akteur heraus. Die Spielerbewertungen. Frederic Härri 31.07.2021, 21.00 Uhr

Simon Enzler, Goalie. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Note 5. Entschärfte den ersten Schaffhauser Torschuss nach einer halben Stunde sicher. Beim folgenden Lattenknaller ohne Reaktionsmöglichkeit. Klasse Parade in der zweiten Halbzeit gegen Del Toro. Die Bälle, die es zu halten galt, die hielt er – ein besseres Prädikat kann es für einen Torhüter nicht geben. Dürfte sich über sein Zu-Null-Spiel sehr gefreut haben.

Jérôme Thiesson, Verteidiger. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Note 4.5. Begann auf der ungewohnten Position als Rechtsverteidiger – das merkte man seinem Spiel zuweilen an. Häufig fehlte es ihm an der richtigen Abstimmung auf der rechten Seite. In der zweiten Halbzeit beorderte ihn Stephan Keller ins defensive Mittelfeld. Man konnte sich des Eindrucks nicht verwehren, dass sich Thiesson dort um einiges wohler fühlte. Erledigte die Aufgabe bis zu seiner Auswechslung auf solide Art und Weise.

Léon Bergsma, Verteidiger. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Note 4.5. Sicher und elegant in der Ballführung, das gilt auch in der neuen Saison. Gestand den Schaffhauser Stürmern vor allem gegen Ende der ersten Halbzeit zu viele Räume zu. In der zweiten Halbzeit stark verbessert im Stellungsspiel. Über seine Qualitäten im Spielaufbau braucht man nicht zu diskutieren.

Jan Kronig, Verteidiger. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Note 4.5. Der Innenverteidiger gefiel bei seinem Debüt mit guten Balleroberungen und einem feinen linken Fuss. Was für Bergsma galt, traf auch auf ihn zu: War in der ersten Halbzeit oft nicht eng genug dran an den Gegenspielern. Im Spielaufbau dafür äusserst präsent, scheute sich nicht vor dem komplizierten Pass. Das zeugt von Selbstbewusstsein.

Bastien Conus, Verteidiger. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Note 4.5. Immer in Bewegung, machte viele Meter. Das Zusammenspiel mit Rrudhani auf der linken Seite funktionierte in der ersten Halbzeit hervorragend, der Linksverteidiger hinterlief immer wieder klug. Im zweiten Umgang weniger auffällig als noch davor, schlug aber die Flanke zum wegweisenden 1:0.

Allen Njie, Mittelfeldspieler. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Note 5.5. Die Anfangsnervosität in seinem ersten FCA-Pflichtspiel legte sich schnell, wurde zum bestimmenden Akteur auf dem Platz, je länger die Partie dauerte. Seine Physis tat dem Spiel gut und war oft Grundlage für gefährliche Vorstösse in der Offensive. Starker Torschuss 20 Minuten vor Ende. Kluge, mutige Pässe. Deutete an, dass er ein grosser Gewinn für den FC Aarau werden kann.

Olivier Jäckle, Mittelfeldspieler. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Note 4.5. Betätigte sich viel im Spiel nach vorne, gegen den Ball teilweise mit Problemen. Kam wiederholt unter Druck der zähen Schaffhauser Mittelfeldspieler, darunter litt auch die Qualität seiner Zuspiele. Noch nicht der umsichtige Ballverteiler der letzten Saison. Fiel jedoch auch nicht ab.

Kevin Spadanuda, Mittelfeldspieler. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Note 5. Hatte in der 19. Minute die erste richtig gefährliche Chance für das Heimteam, doch der Ball rutschte ihm vom Kopf. In der 51. Minute machte er es besser – viel besser. Sein Flugkopfball war eine Augenweide. Perfektes Timing, perfekte Ausführung. Sehr bemüht, sehr flink, auch wenn er mit seinen Dribblings dann und wann an der Schaffhauser Verteidigung abprallte. Musste kurz vor Spielende verletzt ausgewechselt werden.

Donat Rrudhani, Mittelfeldspieler. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Note 4.5. Dribbelstark, wie man das von ihm kennt. Aktivposten auf der linken Aussenbahn. Legte Mittelfeldpartner Spadanuda den Ball mit einer scharfen Flanke wunderbar auf den Kopf - der verfehlte aber. In der zweiten Halbzeit immer weniger ins Spielgeschehen eingebunden.

Shkelzen Gashi, Stürmer. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Note 4. Der Mann für die Standards. Grosses Laufpensum, überall anzutreffen im offensiven Drittel. Brachte sich jedoch nie in eine gefährliche Abschlussposition. Im Angriffsspiel glückte dem Captain wenig. Wurde in der 66. Minute ausgewechselt.

Mickael Almeida, Stürmer. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Note 4. Wartete lange auf verwertbare Bälle. Das Bemühen konnte man Almeida nicht absprechen. Seine einzige Chance in der 70. Minute vergab er, als er dem Torhüter den Ball in die fangbereiten Arme schoss.

Marco Aratore, Mittelfeldspieler. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Keine Note. Kam in der 67. Minute aufs Feld, zu kurz im Einsatz für eine Bewertung. Legte das 2:0 von Liridon Balaj auf.

Silvan Schwegler, Mittelfeldspieler. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Keine Note. Kam in der 73. Minute aufs Feld, zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

Raoul Giger, Verteidiger. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Keine Note. Kam in der 82. Minute aufs Feld, zu kurz im Einsatz für eine Bewertung.

Liridon Balaj, Mittelfeldspieler. Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Keine Note. Kam in der 82. Minute aufs Feld, zu kurz im Einsatz für eine Bewertung. Schoss das 2:0 mit einem starken Linksschuss.