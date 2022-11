FC Aarau: Kommentar zum Aus von Trainer Keller

Kommentar Nach Keller-Entlassung: Jetzt hat die Mannschaft die ganze Verantwortung auf sich genommen Im FC Aarau hat im Prinzip die Mannschaft den Trainer Stephan Keller entlassen. Das ist irgendwie befremdlich, hat aber auch sein Gutes: Jetzt gibt es für die Spieler kein Alibi mehr. Sie müssen liefern – und aufsteigen. Unser Kommentar. Stefan Wyss 1 Kommentar 01.11.2022, 09.45 Uhr

Trainer und Team waren keine Einheit mehr. Nach der Trennung von Stephan Keller (Mitte) stehen die Spieler in der Verantwortung. Freshfocus/Daniela Frutiger

Wenn du als Trainer die Kabine verloren hast, hast du auch den Job verloren. Sagt man. Will heissen: Der Trainer ist nicht mehr tragbar, wenn die Mannschaft nicht mehr hinter ihm steht. Die Klubführung muss dann früher oder später handeln. Beim FC Aarau sind sie sogar einen Schritt weitergegangen. In einer Abstimmung haben die Spieler konkrete Fakten geschaffen und Sportchef Sandro Burki über das klare Misstrauensvotum gegenüber dem Trainer informiert.

Das Vorgehen hat etwas Befremdliches. Es zeigt auf, wie viel Macht im Mannschaftssport die Spieler haben und wie machtlos Trainer und sportliche Führung sind. Man kann sich vorstellen, dass sich Burki im ersten Moment lieber von 20 Spielern statt von Keller getrennt hätte. Doch so läuft das Business nicht.

Immerhin «entliessen» die Spieler den Trainer in einer Abstimmung in der Kabine und nicht mit einem lustlosen Auftritt am Freitag im Heimspiel gegen Yverdon. Bei einer dannzumal lamentablen Niederlage hätte Burki sowieso reagieren müssen. Nur wären dann weitere drei wichtige Punkte im Rennen um den Aufstieg in die Super League, dem grossen Saisonziel des FCA, fahrlässig Flöten gegangen. Der Rückstand auf die Aufstiegsplätze beträgt jetzt schon acht Zähler.

Dieses Handicap ist gross, aber noch nicht zu gross, um die Ziele revidieren zu müssen. Die Mannschaft hat noch 22 Spiele, um dies zu korrigieren. Und das Gute daran: Sie muss nun rennen, kämpfen und grätschen. Auf jedem Quadratmeter des Platzes. Denn sie hat sich nun selbst in die Verantwortung genommen. Die Spieler müssen zeigen, dass es am Trainer lag, wenn in der Verteidigung mal wieder einer viel zu weit vom Gegenspieler weg stand. Oder dass der Trainer schuld war, dass einzelne Spieler mit Super-League-Erfahrung in der Challenge League in den letzten Wochen nur noch Mitläufer waren.

Wenn sich die Mannschaft dieser Verantwortung nun bewusst ist und auf dem Platz so geeint auftritt wie im Plebiszit gegen Keller, kann es noch etwas werden mit dieser Saison. Dann hätten die leicht befremdlichen Umstände dieser Trainertrennung doch etwas Gutes bewirkt.

Alle FCA-Trainer seit 1981:

Stephan Keller: Juli 2020 - November 2022 Wurde vom Assistenten zum Cheftrainer befördert und erreichte mit dem FCA in der ersten Saison Rang 5 in der Challenge League sowie den Cup-Halbfinal. In der zweiten Saison verpasste er den Aufstieg hauchdünn und wurde Monate später entlassen, nachdem sich die Mehrheit der Spieler gegen ihn ausgesprochen hatte. Martin Meienberger Patrick Rahmen: Juli 2018 - Juli 2020 Der Basler führte den FC Aarau in der ersten Saison nach miserablem Start sensationell noch in die Barrage. Dort vergeigte das Team ein 4:0 nach dem Hinspiel gegen Xamax. Gut ein Jahr später wurde Rahmen nach einem 1:4 in Kriens entlassen. freshfocus Ton Verkerk: April - Juni 2017 Während acht Spielen stand der Holländer als Interimstrainer an der Seitenlinie. Marc Schumacher/Freshfocus / freshfocus Stephan Keller: März - April 2017 Einige Spiele interimistischer Cheftrainer, ehe er wegen fehlender Diplome offiziell wieder in die Assistenten-Rolle schlüpfen musste. Marc Schumacher / freshfocus Marinko Jurendic: Juni 2017 - März 2018 Der gebürtige Kroate Marinko Jurendic (39) galt in der Szene einst als grosses Trainertalent und stand bei mehreren Profiklubs auf der Liste. Er ging zum FC Aarau, musste nach zehn Monaten und schlechten Resultaten den Stuhl früh wieder räumen. Keystone Marco Schällibaum: Oktober 2015 - Juni 2017 Der 53-jährige Zürcher schaffte es langfristig ebenfalls nicht, die Erwartungen der Klubbosse zu erfüllen. Nach 64 Spielen an der FCA-Seitenlinie erhält er am 6. Juni 2017 die Kündigung – genau zwei Monate, nachdem man seinen Vertrag verlängert hatte. Keystone Livio Bordoli: Juni - Oktober 2015 Nach nur zwölf Punkten nach elf Spielen musste der Tessiner, der vom Super-League-Aufsteiger aus Lugano zum FCA gekommen war, die Segel streichen. Keystone Raimondo Ponte: März - Juni 2015 Raimondo Ponte konnte den Abstieg aus der Super League in den letzten elf Spielen nicht mehr verhindern. Drei Siege und zwei Unentschieden waren zu wenig, um den zweiten Abstieg des FCA zu verhindern. Von September 2015 bis August 2017 war Ponte Sportchef bei den Aargauern. Keystone Sven Christ: Juli 2014 - März 2015 Nachdem er zuvor beim FC Baden erfolgreicher Trainer war, übernahm Sven Christ im Juli 2014 das Zepter beim FC Aarau. Nach sechs Siegen aus 24 Spielen wurde Christ im März 2015 entlassen. Keystone René Weiler: April 2011 - Juni 2014 René Weiler führte den FC Aarau 2013 in seiner Amtszeit aus der Challenge League zurück in die Super League. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt 2014 wechselte Weiler nach Deutschland zum 1. FC Nürnberg. Keystone Thomas Binggeli: April 2011 Beim 1:1 in Locarno stand Binggeli im April 2014 für ein Spiel als Verantwortlicher an der Seitenlinie. Keystone Ranko Jakovljevic: Juli 2010 - April 2011 Der ehemalige Interimscoach war bei seiner zweiten Amtszeit bei den Aarauern mässig erfolgreich. In 24 Spielen holte der aktuelle Trainer des FC Baden 24 Punkte. Keystone Fredy Strasser: Mai 2010 Er vermochte in den letzten drei Spielen der Saison 09/10 das sinkende Schiff nicht mehr retten und holte nur drei Punkte. Keystone Ranko Jakovljevic: April 2010 - Mai 2010 Mit drei Siegen gestartet, musste der Interimscoach nach dem 4:0 gegen Luzern für die letzten drei Spiele der Saison seinen Posten wieder abgeben. Keystone Martin Andermatt: Oktober 2009 - April 2010 Martin Andermatt ist der Hauptverantwortliche für den ersten Abstieg der Vereinsgeschichte. In 18 Spielen gelang dem FC Aarau unter seiner Führung nur ein mickriger Sieg. Keystone Jeff Saibene: Juli 2009 - Oktober 2009 Der ehemalige Co-Trainer leitete mit einem schlechten Saisonstart den erstmaligen Abstieg seit 1981 ein. Nur acht Punkte aus zwölf Spielen waren viel zu wenig. Keystone Ryszard Komornicki: Juli 2007 - Juni 2009 Unter dem Polen belegte der FCA zweimal Platz 5 - trotzdem wird der Vertrag mit dem Meisterspieler von 1993 nicht verlängert. Keystone Gilbert Gress: Mai 2007 Gilbert Gress rettete den FC Aarau 2007 in die Relegation und schliesslich vor dem dem Abstieg. Mit zwei Siegen gegen Bellinzona schafften die Aarauer unter ihm den Klassenerhalt. Keystone Ryszard Komornicki: Januar 2007 - Mai 2007 Mit einem Punkteschnitt von nur 0,69/Spiel musste Komornicki nach 16 Spielen schon wieder gehen. Keystone Ruedi Zahner: November 2006 - Dezember 2006 Zahner war für sechs Spiele Interimscoach der Aarauer. Seine Bilanz mit drei Siegen und drei Niederlagen ist ausgeglichen. Keystone Urs Schönenberger: Mai 2006 - Oktober 2006 Nur 15 Punkte aus den ersten 18 Spielen führten zur Trennung zwischen dem FC Aarau und Urs Schönenberger. Keystone Alain Geiger: Dezember 2005 - April 2006 In seiner zweiten Amtzeit beim FC Aarau holt Geiger pro Partie im Schnitt einen Punkt. Keystone Andy Egli: August 2004 - Dezemeber 2005 Nach 55 Partien wird Andy Egli Ende 2005 eine Serie mit fünf Spielen ohne Sieg zum Verhängnis. Keystone Martin Rueda: Januar 2004 - August 2004 Martin Rueda verliert mehr als die Hälfte seiner 22 Spiele mit dem FCA. Keystone Alain Geiger: Juli 2002 - Dezember 2003 In 40 Partien unter Geigers Regie kommt der FCA nicht vom Fleck. Im Winter 2003 muss er gehen. Keystone Rolf Fringer: Mai 2000 - Juni 2002 Der Meistertrainer kehrt für zwei Jahre zu seinem FCA zurück. Keystone Jochen Dries: April 1999 - Mai 2000 Zur Jahrtausendwende leitete Jochen Dries die Geschicke im Brügglifeld. Keystone Fredy Strasser: Oktober 1998 - März 1999 In seiner ersten Amtzeit ist Fredy Strasser interimistisch für vier Monate Trainer des FCA. Keystone Martin Trümpler: Juli 1995 - September 1998 Mit 142 Partien als Cheftrainer der Aarauer schafft es Martin Trümpler in dieser Kategorie auf Rang 3. Keystone Rolf Fringer: Juni 1992 - Juni 1995 1993 gewinnt der FCA unter Rolf Fringer die Schweizer Meisterschaft. Keystone Roger Wehrli: Juli 1990 - Juni 1992 Zwei Saisons setzte der FCA auf Roger Wehrli, der als Spielertrainer seine aktive Karriere beim FC Aarau ausklingen liess. Keystone Wolfgang Frank: Januar 1989 - Juni 1990 Wolfgang Frank wurde 1990 zum Sportchef der Aarauer befördert. Keystone Werner Mogg: Holte 1988 in zwei Spielen einen Sieg. Martin Toengi / BLZ Hubert Kostka: Juli 1988 - Dezember 1988 Hubert Kostka war für 30 Spiele Cheftrainer des FCA. Keystone Ottmar Hitzfeld: Juli 1984 - Juni 1988 Die Trainerlegende wurde im ersten Jahr beim FC Aarau Vizemeister und Pokalsieger. Nach 152 Spielen in vier Jahren wechselte der Deutsche 1988 zu GC. Keystone Zvezdan Cebinac: Januar 1983 - Juni 1984 Nach anderthalb Jahren wurde der Vertrag des Serben nicht verlängert. Er starb 2012 im Alter von 72 Jahren. tageswoche.ch Paul Fischli und Paul Stehrenberger: Juli 1981 - Dezember 1982 Fischli und Stehrenberger (zweite Reihe aussen) hiess das Trainer-Duo in der ersten Saison in der höchsten Schweizer Spielklasse. sportalbum.ch

1 Kommentar Agnes Schlapbach vor 18 Minuten Die teuren, faulen Tschutti Legionäre haben es wieder einmal geschafft. Der Trainer ist Schuld. Das System hat Ihnen nicht gepasst, die zugeteilte Position hat nicht gepasst. Also muss der Trainer gehen. Wann ist der erste Club dann einmal soweit und schickt die Faulbrut zum Teufel. Alle Kommentare anzeigen