FC Aarau: Die Einzelkritik zur 1:2-Niederlage in Thun

FC Aarau Ein aktiver Schneider, eine verunsicherte Abwehr und ein Mittelfeld ohne Impulse: Die FCA-Noten zum 1:2 in Thun Während in der harmlosen Offensive des FC Aarau ein einziger Akteur positiv auffällt, setzen sich auch in der die Verteidigung die Probleme der vergangenen Wochen fort. Die FCA-Spieler in der Einzelkritik. Frederic Härri, Thun Jetzt kommentieren 18.04.2022, 22.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Simon Enzler, Note 4

Bei den ersten Thuner Abschlüssen – allesamt Weitschüsse – einmal wacklig, aber letztlich ohne Probleme. Kurz vor der Halbzeitpause knallte ein Schuss an seinen Pfosten, da wäre Enzler ohne Abwehrchance gewesen. Machtlos war der Torhüter auch kurze Zeit später, doch dieses Mal lag der Ball wirklich im Tor. Vor dem 1:2 rückte er etwas spät gegen Torschütze Schwizer raus. Erneut ein unglücklicher Abend, an dem er sich nicht auszeichnen konnte.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Raoul Giger, Note 4

Lebte seinen Offensivdrang aus. Brachte gute Flanken von seiner Seite in den Strafraum. Die angriffige Ausrichtung hatte ihren Preis: Wiederholt lief Giger seinem Gegenspieler hinterher und war zum Reagieren gezwungen. Rappelte sich häufig wieder auf. Fehlt im nächsten Spiel gelbgesperrt.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Aleksandar Cvetkovic, Note 3,5

Nach den Patzern zuletzt spürbar um Sicherheit bedacht. Die riskanten Abspiele in die Spitze verkniff er sich. Auch bei kürzeren Pässen blieb er gleichwohl nicht immer fehlerfrei. Dass er sich in einer Schaffenskrise befindet, veranschaulichte auch diese Partie. Jegliches Selbstverständnis aus seinen ersten FCA-Wochen scheint gerade verschwunden. Immerhin konnte er sich die Vorlage zum 1:2 gutschreiben lassen.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Léon Bergsma, Note 3,5

An den langen Bällen, die mehrere Reihen überbrücken, versuchte er sich oft. Auffällig oft verfehlten die Pässe ihr Ziel. Haderte gestenreich mit sich – und den Mitspielern, die seiner Ansicht nach nicht ausreichend gut postiert waren. In der Abwehrarbeit ohne gröbere Fehler.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Bastien Conus, Note 3

Spielte anstelle des formschwachen Jan Kronig auf der Linksverteidigerposition. Licht und Schatten kurz vor der Pause: Erst rettete er in höchster Not vor einem einschussbereiten Thuner, dann lenkte er eine Flanke derart unglücklich ab, dass sie zur Vorlage für die Führung der Gegner geriet. Vor dem 1:2 verlor er den Zweikampf im Mittelfeld und kam nicht mehr rechtzeitig vor Schwizer an den Ball. Insgesamt keine Leistung, mit der er sich nachhaltig für die Position bewarb.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Imran Bunjaku, Note 4

Seine Stärke ist im Normalfall die Präventionsarbeit: Er ist zur Stelle, bevor der Gegner gefährlich werden kann. Im Rückwärtsverhalten offenbarte er jedoch Schwierigkeiten – wie die anderen Aarauer auch. Konnte die Thuner Vorstösse durch die Mitte oftmals nicht verhindern. Schütze des Anschlusstreffers.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Olivier Jäckle, Note 3,5

Rutschte für den gesperrten Rrudhani in die Startaufstellung. Vielfach mit der richtigen Passauswahl. Struktur oder Tempoverschärfungen brachte allerdings auch er nicht zustande. Wenig Einfluss im Spielaufbau. Versuchte zumindest verbal, die Kollegen zur Ordnung zu ermahnen, was nicht wunschgemäss gelang.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Allen Njie, Note 3,5

In ungewohnter Rolle auf dem linken Flügel eingesetzt. Auch dort setzte er zu seinen typischen Vorstössen an. Nur entwickelte er von weit ausserhalb des Strafraums kaum Torgefahr. Nach der Pause rückte er in die Zentrale, was seinen Qualitäten etwas besser entgegenkam. Unauffällig, früh ausgewechselt.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Kevin Spadanuda, Note 4

Im ersten Umgang der gefährlichste Aarauer in einer harmlosen Elf. Immer wieder schneller als seine Gegenspieler, einzig beim finalen Pass fehlte es ihm an Genauigkeit. Bemüht, aber erfolglos.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Randy Schneider, Note 4,5

Kam im Dribbling meist nicht an der Thuner Verteidigung vorbei, obschon er mehrere Versuche startete. Einmal gelang es ihm, prompt wurde er im Strafraum umgerempelt. Der Pfiff blieb aus. Die defensive Arbeit verrichtete er vorbildlich. In der 53. Minute vergab er schliesslich die beste Chance seines Teams. Fortan der aktivste Aarauer.

Sarah Roelli / FC Aarau/freshfocus

Shkelzen Gashi, Note 3,5

Vergab früh im Spiel eine aussichtsreiche Möglichkeit vor dem Tor. Mit vielen Läufen und klugen Pässen. Stellvertretend ist jene Szene in der 53. Minute zu nennen, als er Schneider den Ball direkt in den Lauf weiterleitet. Für mehr reichte die Kraft nicht.

Ohne Bewertung:

59. Almeida für Gashi, Balaj für Njie.

78. Qollaku für Conus, Schwegler für Jäckle.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen