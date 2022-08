FC Aarau: Die Spieler im AZ-Datencheck

FC Aarau Dribbelkünstler, Schiessfreudige und Passkönige: Die FCA-Spieler im grossen Datencheck Wer spielt beim FC Aarau die meisten Pässe, wer begeht die meisten Fouls, wer steigt am häufigsten zum Kopfball hoch? Eine Daten-Analyse aus den ersten fünf Saisonspielen. Frederic Härri Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Dribblings, Schüsse, Pässe: Nuno da Silva, Shkelqim Vladi und Jan Kronig (von rechts) schlagen bei diesen Kategorien obenaus.

Nach fünf Runden macht die Meisterschaft in der Challenge League erstmals Pause. Am Wochenende sind die Mannschaften schweizweit im Cup beschäftigt, so auch der FC Aarau, der es am Samstag mit dem Erstligisten Bischofszell zu tun bekommt.

Der Unterbruch bietet Gelegenheit für einen ersten statistischen Rückblick auf die bisherige Saison. Die übergeordneten Fakten sind klar: Der FCA hat zweimal gewonnen, zwei Remis erspielt und einmal verloren. Das Torverhältnis steht bei zehn zu sechs, und das Team auf Platz fünf der Tabelle. Doch welchen Beitrag haben die einzelnen Spieler geleistet? Wer führt die meisten Zweikämpfe, wer schiesst am häufigsten aufs Tor? Wessen Pässe sind bereits messerscharf, während anderen noch die Genauigkeit abgeht? Daten des Anbieters Instat geben Aufschluss darüber. Eine Übersicht.

Instat berechnet den Wert der erwarteten Tore. Dieser zeigt mittels verschiedenster Positionsdaten an, wie nahe ein Spieler einem Torerfolg kommt. Gemäss dem Modell wären von Shkelqim Vladi in den fünf bisherigen Spielen 3,3 Tore erwartbar gewesen. Tatsächlich gelangen dem Stürmer aber sechs Treffer. Vladi hat – neudeutsch formuliert – deutlich überperformt.

Ein Überperformer ist in dieser Lesart auch Andrin Hunziker. Der Zuzug erzielte in seinen wenigen Einsatzminuten bereits zwei Treffer und übertraf die Marke der erwartbaren Tore, die bei 1,3 liegt.

Wo Shkelqim Vladi ist, da ist Torgefahr. Martin Meienberger / freshfocus

Am wenigsten Torgefahr entwickeln naturgemäss Abwehrspieler, dies ist auch beim FC Aarau nicht anders. Am Ende des Spektrums liegen mit Werten von 0,01 respektive 0,02 die beiden Verteidiger Jan Kronig und Arijan Qollaku. Olivier Jäckle etwa wurde noch überhaupt nicht torgefährlich: Bei ihm ist in der Spalte der erwartbaren Tore kein Wert aufgeführt.

Wer Tore erzielen will, der muss schiessen. Diese Binsenweisheit hat sich besonders Shkelqim Vladi zu Herzen genommen. Mit 21 Schüssen führt er die Liste an. Dahinter folgt weit abgeschlagen Nikola Gjorgjev mit zehn Versuchen.

Von den bisher eingesetzten Spielern haben Silvan Schwegler, Milot Avdyli, Shkelzen Gashi, Olivier Jäckle, Marco Thaler und Aleksandar Cvetkovic noch keinen Schuss abgesetzt.

Die neuformierte Angriffsreihe gibt in Sachen Assists den Ton an: Valon Fazliu, Nikola Gjorgjev und Nuno da Silva haben bereits je zwei Tore vorbereitet und stehen damit am Ursprung von sechs der bisherigen zehn Aarauer Treffer.

Hat schon zwei Vorlagen verbucht: Valon Fazliu. Urs Lindt / freshfocus

Je ein Assist geht auf das Konto von Mickaël Almeida, Mischa Eberhard und Andrin Hunziker. Das zehnte Aarauer Tor war ein Penalty von Shkelqim Vladi im Spiel gegen Lausanne-Sport – diesen holte Hunziker heraus.

Der Passkönig – zumindest quantitativ – ist Jan Kronig. Der Abwehrspieler hat 349 Pässe gespielt. Die zweitmeisten Abspiele gab Nikola Gjorgjev ab (259). Stürmer Shkelzen Gashi spielte in seinen zwei Kurzeinsätzen gegen Vaduz und Xamax erst drei Pässe – und damit die wenigsten.

Gleichzeitig ist Gashi aber auch der präziseste Passspieler: 100 Prozent seiner Abspiele fanden einen Abnehmer. Diese Quote ist bei der bescheidenen Passmenge aber nicht unbedingt aussagekräftig. Viel mehr sagt da schon der formidable Wert von Olivier Jäckle aus. 92 Prozent der 218 gespielten Pässe des Abwehrchefs waren erfolgreich. Auch Nikola Gjorgjev hat eine Erfolgsquote von 92 Prozent (259 Pässe), was gar noch höher zu bewerten ist, da Offensivspieler wie er viele risikobehaftete Pässe im letzten Drittel spielen müssen.

Im Passspiel fast fehlerfrei: Nikola Gjorgjev. Urs Lindt / freshfocus

Am ungenauesten in den fünf bisherigen Partien war Andrin Hunziker. Nur die Hälfte seiner 14 Pässe kam an. Von jenen Spielern, die schon über 100 Pässe gespielt haben, weist Valon Fazliu (114 Pässe) mit 74 Prozent die niedrigste Passquote auf.

Offensivspieler suchen oft das Dribbling, wenig überraschend also, dass Nuno da Silva die Liste anführt (43 Dribblings). Auch Allen Njie traut sich mit dem Ball am Fuss einiges zu (34), ebenso wie Nikola Gjorgjev (30).

Die meisten Flanken schlug Nuno da Silva mit 14, gefolgt von Valon Fazliu mit zehn. Knapp 30 Prozent, also jede dritte Flanke da Silvas, kam an. Fazliu hat mit 20 Prozent Genauigkeit noch Steigerungspotenzial.

Nuno da Silva schlägt gerne Haken und Flanken. Martin Meienberger / freshfocus

Shkelqim Vladi hat schon 14 Fouls begangen, und damit die meisten in seinem Team. Allen Njie folgt mit 12 Fouls, für drei von ihnen wurde er mit einer gelben Karte bedacht. Olivier Jäckle und Imran Bunjaku foulten bisher am wenigsten – nämlich nur ein Mal.

Shkelqim Vladi gab schon 43-mal den Ball her und hat damit die meisten Ballverluste aller Aarauer. Nuno da Silva rangiert mit 42 Ballverlusten auf Rang zwei der ungeliebten Statistik. Dahinter folgt Valon Fazliu (37).

Die meisten Balleroberungen –36 – darf sich Verteidiger Jan Kronig zuschreiben lassen. Aktivster Pressingspieler indes ist Allen Njie. Seine zehn Balleroberungen in der gegnerischen Platzhälfte sind der Spitzenwert. Knapp dahinter folgt Mittelfeldkollege Mischa Eberhard, der dem Gegner in dessen Hälfte schon neun Mal den Ball abgenommen hat.

Nimmt den Gegenspielern gerne den Ball weg: Allen Njie. Marc Schumacher / freshfocus

In der Zweikampfstatistik stehen zwei offensiv ausgerichtete Akteure ganz oben. Nuno da Silva führte 111 Zweikämpfe, Shkelqim Vladi deren 100. Die hohen Werte dürfen stellvertretend für das Aarauer Spielsystem verstanden werden, in welchem die Angriffsspieler bei eigenem Ballverlust die ersten Verteidiger sind.

Hat gute Zweikampfwerte: Arijan Qollaku. Urs Lindt / freshfocus

Arijan Qollaku ist zwar weit davon entfernt, in der Zweikampfstatistik obenaus zu schlagen. Seine 40 Zweikämpfe sind lediglich Durchschnitt. Aber: Von seinen Duellen gewann er 75 Prozent – eine bessere Quote hat keiner. Dahinter folgt Jan Kronig mit 69 Prozent (58 Zweikämpfe). Schwächster Zweikämpfer ist Shkelzen Gashi, der in sieben Duelle stieg und davon lediglich 14 Prozent für sich entschieden hat.

Wenn ein regulärer Zweikampf nicht mehr ausreicht, muss sich ein Spieler gelegentlich mit einer Grätsche behelfen. Allen Njie führte bereits 23 Tacklings. Hinter Njie folgen Jan Kronig (21 Tacklings), Nikola Gjorgjev (18), Nuno da Silva (17) und Bastien Conus (16).

Shkelqim Vladi scheut das Duell in der Luft nicht: 19-mal stieg er schon zum Kopfball hoch. Jedes dritte Duell gestaltete er siegreich. Die höchste Kopfballquote haben Milot Avdyli und Mickaël Almeida mit je 100 Prozent; die beiden Einwechselspieler führten aber nur je zwei Duelle. Von den regelmässigen Startern hat Arijan Qollaku mit 86 Prozent den besten Erfolgswert.

Jan Kronig darf sich für gute Intuition und ein solides Stellungsspiel rühmen: Schon 35 Bälle fing er ab. Ebenfalls auf dem Podium: Allen Njie mit 23 abgefangenen Bällen und Bastien Conus mit 20.

