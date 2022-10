FC Aarau: Die Stimmen nach dem 2:2 gegen Yverdon-Sport

FC Aarau: Die Stimmen «Mühsam zum Zuschauen» und «Klasse vorne, Unvermögen hinten»: FCA-Spieler nach Remis in Yverdon mit viel Selbstkritik Der FC Aarau kommt beim Auswärtsspiel in Yverdon nicht über ein 2:2 hinaus. Abwehrspieler Marco Thaler bedauert verpasste Möglichkeiten – und gesteht Eigenfehler bei den Gegentreffern ein. Die Stimmen. Frederic Härri Jetzt kommentieren 01.10.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Abwehr um Marco Thaler (ganz rechts) hatte mit dem umtriebigen Yverdon-Angreifer Brian Beyer so seine Mühe. Claudio De Capitani / freshfocus

Dass der FC Aarau die Heimreise am Freitagabend nicht mit drei Punkten im Gepäck antritt, ist folgerichtig. In Yverdon ziehen die Aarauer in den ersten 45 Minuten ihre schwächste Halbzeit der bisherigen Saison ein. Das FCA-Spiel ist geprägt von Unsauberkeiten, Fehlpässen und wenig Tempo. «Mühsam zum Zuschauen», wird Verteidiger Marco Thaler später sagen – und dies zurecht.

Nach Wiederbeginn wird die Partie attraktiver, wenngleich sie noch immer fern davon ist, hochklassig zu sein. Der FC Aarau tritt nun aktiver auf, weil er die gefährlichen Räume im Strafraum bespielt. Derart entstehen die Erfolgsmomente: Ein klug verwerteter Abpraller von Valon Fazliu (1:0) sowie ein Geniestreich von Nikola Gjorgjev (2:1) bringen den Sieg nahe.

Ein Zaubertor: Nikola Gjorgjev schlenzt den Ball gekonnt in den Winkel. Claudio De Capitani / freshfocus

Doch unmittelbar nach den Toren bestrafen sich die Aarauer mit Eigenfehlern zweimal selbst. Thaler gibt bei den Gegentoren in der 74. und 82. Minute keine glückliche Figur ab, weil er die Eins-gegen-Eins-Duelle auf der rechten Abwehrseite nicht für sich entscheiden kann. Hernach stellt der 28-Jährige selbstkritisch fest: «Es ist richtig, dass ich beide Male nicht aggressiv genug auf den Mann gegangen bin. Entscheidend war aber auch, dass wir es davor nicht geschafft haben, den Ball aus der Gefahrenzone zu klären. Dass der Ball dann wie beim zweiten Gegentor irgendwie an den zweiten Pfosten durchrutscht, ist maximal unglücklich.»

Schliesslich konstatiert Thaler: «Es wäre heute mehr möglich gewesen, auch wenn wir nicht top gespielt haben. Wir hatten die Klasse vorne und das Unvermögen hinten.»

FCA-Trainer Keller: «Der Gegner setzt auch immer etwas dagegen»

Aarau-Trainer Stephan Keller ging mit der Meinung seines Abwehrspielers einher, dass der Auftritt nicht das Potenzial der Seinigen widerspiegelte. Oder wie Keller sagte: «Keine Leistung wie in den letzten Spielen.» Jene vergangenen Duelle in der Liga hatte der FC Aarau siegreich gestalten können – mit einem 2:0 in Schaffhausen und einem 2:1 gegen Wil. Heuer kam eben das 2:2 und ein Remis zustande. Und Keller resümierte: «Meistens ist das für uns zu wenig. Wir wollen immer gewinnen, den Gegner überall schlagen. Gleichzeitig setzt der Gegner auch immer etwas dagegen. Auf beide Seiten hätte heute eventuell noch etwas Verrücktes passieren können. Das ist nicht geschehen. Dann nehmen wir den Punkt mit, dann ist das so.»

Die Chance auf den nächsten Sieg bietet sich den auf Rang zwei klassierten Aarauern am kommenden Freitag, wenn um 20.15 Uhr der FC Thun im Stadion Brügglifeld gastiert.

Telegramm Yverdon - Aarau 2:2 (0:0) Municipal. – 830 Zuschauer. – SR: Dudic. – Tore: 65. Fazliu (Tasar) 0:1. 73. Le Pogam 1:1. 75. Gjorgjev (Eberhard) 1:2. 82. Beyer 2:2. Yverdon: Martin; Sauthier, Hajrovic, Gétaz, Le Pogam; Kabacalman; Silva (72. Rodrigues, 91. Hautier), Berdayes (84. Thioune), Lusuena (72. Rodriguez); Beyer, Koné (72. Vishi). Aarau: Enzler; Thaler, Jäckle, Kronig; Bunjaku; da Silva (89. Schwegler), Gjorgjev, Fazliu, Conus (76. Avdyli); Hunziker (55. Eberhard), Tasar (89. Qollaku). Bemerkungen: Yverdon ohne Fargues, Kury, Malula, Ninte, Samardzic und Zock (alle verletzt). Aarau ohne Njie (gesperrt), Cvetkovic, Vladi (beide verletzt), Almeida und Candé (beide nicht im Aufgebot). – Verwarnungen: 9. Koné (Unsportlichkeit), 44. Gjorgjev, 53. Conus, 68. Gétaz, 83. Rodriguez, 87. Kabacalman, 93. Avdyli, 94. Jäckle (alle Foulspiel).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen