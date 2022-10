FC Aarau: Die Spielernoten zum 3:3 gegen Neuchâtel Xamax

Spielerkritik Weil die Abwehr weiter wackelt: Der FC Aarau bringt sich selbst um den Lohn – und um gute Noten Es hätte alles so reibungslos laufen können: 2:0 führt der FC Aarau gegen Xamax und hat das Spiel im Griff. Dann verlieren die Aarauer die Kontrolle. Das hat Einfluss auf die Bewertung – nur ein Spieler kann wirklich überzeugen. Die Einzelkritik. Frederic Härri Jetzt kommentieren 23.10.2022, 18.54 Uhr

Simon Enzler, Note 4

Es ist wieder einer dieser Tage für Enzler, die sich so derart frustrierend anfühlen müssen. Der Torhüter des FC Aarau lässt sich nichts zu Schulden kommen, trotzdem muss er gleich dreifach hinter sich greifen. Hätte er einen der drei Abschlüsse parieren können? Möglicherweise, mit ein wenig Glück. Aber einen Vorwurf kann man ihm nicht machen.

Arijan Qollaku, Note 3

Seine langen Bälle sind nicht gut. Gleichwohl versucht es Qollaku immer wieder – bis er sich schliesslich belohnt. Sein Pass aus der eigenen Platzhälfte auf Gashi ist traumhaft, sein erster Assist in dieser Saison Tatsache. Defensiv offenbart er arge Defizite. Steht beim 1:2 sowie beim 2:2 zu weit weg und lässt sich wiederholt von seinen Gegenspielern überlaufen. Irgendwann nimmt ihn Trainer Keller vom Platz.

Imran Bunjaku, Note 3,5

Hat Mühe bei der Bewertung vieler Situationen: bei langen und hohen Bällen wirkt er oft unsicher. Das richtige Timing geht ihm ab. Ist so nicht der erhoffte Stabilisator in der Verteidigung.

Jan Kronig, Note 3,5

Fällt durch grosses Engagement auf. Führt eine Vielzahl an Zweikämpfen, wobei er meistens richtig positioniert ist und seine Nachteile im Zweifelsfall schnell auszugleichen vermag. Fehlerfrei ist aber auch Kronig nicht: Beim Neuenburger Anschlusstreffer zum 1:2 stört er Torschütze Konde nicht entscheidend genug.

Bastien Conus, Note 4

Sein Pass ist eigentlich als Schuss gedacht, aber das interessiert niemanden. Conus bereitet das 2:0 von Gashi vor, als es scheint, als würden die Geschehnisse auf einen Aarauer Sieg zusteuern. Die Vorlage verbucht Conus auch, weil er in die entscheidende Zone in den Strafraum vorstösst. Das gelingt dem offensivbegabten Linksverteidiger zu selten. Seine Seite hat er defensiv weitgehend im Griff.

Varol Tasar, Note 3,5

Geht weite Wege, von rechts nach links und wieder zurück. Überall versucht er, sich irgendwie in eine gescheite Abschlussposition zu bringen. Im offensiven Kollektiv ist er der Spieler, der am meisten Tempo aufnehmen kann. Folgerichtig wird Tasar oft mit langen Bällen gefüttert, was an sich keine schlechte Idee ist. Unerklärlicherweise springt ihm das Spielgerät meistens vom Fuss, so dass aussichtsreiche Möglichkeiten so frühzeitig vergeben werden. Vieles wirkt zu hektisch, zu überhastet. In der zweiten Halbzeit ist Tasar mit seiner Flanke dann aber Wegbereiter des 2:0.

Mischa Eberhard, Note 3,5

Einmal mehr einer der laufstärksten Aarauer, der sich nicht zu schade ist, die defensive Schwerstarbeit zu verrichten. Im Spiel nach vorne aber fällt er abermals ab, weil seine Entscheidungsfindung vor dem gegnerischen Strafraum nicht jenen Ansprüchen genügt, die auf seiner Position gefordert sind.

Olivier Jäckle, Note 4

Rückt aufgrund der Absenzen von Nikola Gjorgjev (Gelb-Sperre) und Allen Njie (Sperre nach abgelehntem Rekurs) erstmals in dieser Saison von der Verteidigung ins Mittelfeld vor. Beweist, dass er auch auf dieser Position überzeugen kann. Sein öffnender Pass auf Tasar leitet das 2:0 ein. Wie Jäckle den Ball über den Fuss gleiten lässt und die richtige Dosierung findet, ist von höchster Güteklasse. Auch sonst mit viel Übersicht, obschon ihm auch vermeintlich einfache Zuspiele misslingen.

Nuno da Silva, Note 4

Spielt wie schon gegen Vaduz vorwiegend auf links, statt auf rechts. Läuft sich immer wieder gut frei, steht aber fast genau so oft im Abseits. Es ist ein ordentlicher, arbeitsamer Auftritt da Silvas. Seine defensiven Pflichten erledigt er tadellos. Langsam aber sicher scheint er sich aus seinem Formtief zu befreien. Was fehlt, sind Skorerpunkte.

Valon Fazliu, Note 4

Gelegentlich fragt man sich, ob es Methode hat. 67 Minuten lang ist Fazliu faktisch inexistent, unsichtbar, ein Fremdkörper. Bis er schliesslich den Pass von Avdyli mit dem Rücken zum Tor annimmt, sich um sich selbst dreht und mit einer Eiseskälte ins untere Eck abschliesst. Trotzdem: Man wünscht sich von ihm mehr Präsenz über das gesamte Spiel. Zurzeit beschränkt sich sein Wirken nur auf einzelne Aktionen.

Shkelzen Gashi, Note 5

Auf seinen Moment hat er lange warten müssen, doch jetzt meldet sich Gashi eindrucksvoll zurück. Weil einige Optionen in der Offensive fehlen und Andrin Hunziker zuletzt nicht überzeugte, erhält er seine Chance von Beginn an. Und der 34-Jährige rechtfertigt seine Nomination vollends. In der 44. Minute besitzt er das Geschick, den Torhüter mit einer Finte auszusteigen und den Ball trocken ins Tor zu schieben. Kurz nach der Pause steht er da, wo ein Stürmer zu stehen hat: am richtigen Ort eben. Gashi verlässt sich auf ­seine Intuition und pokert damit richtig.

Nicht bewertet:

64. Avdyli für Tasar, Schwegler für Eberhard

78. Wetz für Qollaku, Hunziker für Gashi

