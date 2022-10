FC Aarau: Die Spielernoten zum 2:2 gegen den FC Thun

FC Aarau: Die Noten Pfosten, Pfosten, drin! Tasar jubelt doch noch, Jäckle wird vernascht und Bunjaku steht neben sich Beim 2:2 gegen Thun zeigt der FC Aarau zwei Gesichter: Bis zum 0:2-Rückstand wackelt die Abwehr immer wieder bedenklich. In der Schlussphase sichern die Offensivspieler den Punktgewinn. Vier Akteure sind ungenügend – und einer fällt deutlich ab. Frederic Härri Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Simon Enzler, Note 5

Der Torhüter wird dringend gebraucht, damit der Gast nicht schon früher mit zwei oder mehr Toren in Führung geht. Die Abwehr gegen Bertones Schuss nach einer halben Stunde ist Formsache, danach rettet Enzler dreifach mit einem starken Reflex. Dazwischen kassiert er das Tor von Oberlin, gegen den Aussenrist-Lob ist er machtlos. Selbiges gilt für den zweiten Gegentreffer. Wird schlichtweg von den Vorderleuten im Stich gelassen.

Marco Thaler, Note 3,5

Im Gegensatz zum schwachen Spiel gegen Yverdon heuer verbessert, auch wenn er Probleme in der Spielauslösung aufweist. Kurz nach dem zweiten Gegentor wird er ausgewechselt. Wirkt alles in allem in seinem Spiel nicht so stilsicher wie noch vor einigen Wochen.

Olivier Jäckle, Note 3,5

Startet solide in die Partie. Dann aber offenbart sich sein Defizit punkto Schnelligkeit gnadenlos: Im Eins-gegen-Eins-Duell wird er von ­Dimitri Oberlin – man kann es nicht anders sagen – vernascht. Freilich ist es eine exzellente Einzelaktion von Oberlin, doch Jäckle hätte vehementere Störarbeit leisten müssen. Der Fehler scheint ihn zeitweilig zu verunsichern. Seine missglückte Grätsche leitet den Gegentreffer zum 0:2 ein.

Jan Kronig, Note 4

Die langen Bälle auf Bastien Conus, seinen Kompagnon im linken Couloir, sitzen bestens. Auch sonst fällt Kronig in seiner Zweikampfarbeit mit resoluter Härte auf. Gegen die umtriebigen Thuner Angreifer, insbesondere Dimitri Oberlin, bekundet aber auch der Walliser Mühe.

Imran Bunjaku, Note 2,5

Steht neben sich. Zwingt die Verteidiger hinter ihm gleich doppelt zu heiklen Rettungsmanövern, weil ihm der Rückpass zu kurz gerät. Im Spielaufbau gelingt wenig. Vor dem 0:1 verliert er ein Kopfballduell, vor dem 0:2 steht er zu weit weg von Torschütze Miguel Castroman. In dieser Form kann er kein Ersatz für den nach wie vor gesperrten Allen Njie sein.

Nuno da Silva, Note 3,5

Rutscht in der 25. Minute im dümmsten Moment im Strafraum aus, berappelt sich aber rechtzeitig und lenkt Bertones Schuss mit dem Rücken entscheidend an den Pfosten. Die Szene stand ein wenig stellvertretend für seinen Auftritt: Nicht alles gelingt, manches auch erst im zweiten Anlauf. Der Einsatz stimmt – insgesamt kommt in der Offensive aber zu wenig von ihm.

Mischa Eberhard, Note 4,5

Rückt nach seinem gelungenen Kurzeinsatz vor Wochenfrist in Yverdon wieder in die Startaufstellung. In der Anfangsphase rutscht ihm Gegenspieler Barès unabsichtlich im Zweikampf über den Hinterkopf, Eberhard beisst sich durch und macht weiter. Das ist gut für sein Team: Eberhard treibt das Spiel effektiv von hinten an. Nur beim finalen Pass hat er Luft nach oben.

Nikola Gjorgjev, Note 5

Wird im Vergleich zu den ersten Spielen etwas defensiver eingesetzt und rückt vom offensiven ins zentrale Mittelfeld. Auch dort kommen seine Stärken zur Geltung: Ist äusserst ballsicher, spielt kaum einmal einen Fehlpass, hat einen immensen Bewegungsradius. Auch wenn er an keinem Aarauer Treffer beteiligt ist, ist er im Angriffsspiel der Auffälligste.

Bastien Conus, Note 4

Der linke Flügelläufer spielt tüchtig, wie immer. Wenn er in die entscheidenden Räume im Strafraum vorstösst, wird es gefährlich. Nur gelingt ihm das zu selten. Ansonsten beweist er Nehmerqualitäten. Wird wiederholt von seinen Gegenspielern mittels Grätsche niedergestreckt. Kann aber auch austeilen: Einmal übertreibt er es und kriegt dafür die gelbe Karte. Ist im nächsten Spiel gesperrt und wird seiner Mannschaft auswärts in Vaduz fehlen.

Valon Fazliu, Note 4

Vor einer Woche in Yverdon noch einer der Besten. Gegen Thun taucht er lange Zeit ab. Hat wenig Esprit, verheddert sich in komplizierten Versuchen von Kurzpassspiel. Aus dem Spiel bringt er keinen einzigen Torschuss zustande. Oft braucht es dann nur eine gelungene Szene, um sich bemerkbar zu machen. Elf Minuten vor Schluss wird er im Strafraum gefoult, den Penalty verwandelt er gleich selbst. Bereits sein neunter Skorerpunkt.

Varol Tasar, Note 4,5

Hat nach rund 20 Minuten die Riesenchance auf das 1:0. Erst scheitert er am Thuner Goalie Hirzel, anschliessend am Pfosten und ein bisschen auch an sich selbst. Ein leeres Tor vor sich – da wäre mehr möglich gewesen, wenngleich der Winkel spitz war. Eine Viertelstunde später knallt er den Ball erneut an die Torumrandung. In der zweiten Halbzeit belohnt er sich endlich für seine Mühen mit dem Tor zum 1:2.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

54. Milot Avdyli für Nuno da Silva

54. Silvan Schwegler für Imran Bunjaku

54. Arijan Qollaku für Marco Thaler

76. Andrin Hunziker für Varol Tasar

