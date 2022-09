FC Aarau: Die Noten nach dem 1:3 im Cup gegen den FC Basel

FC Aarau: Die Noten gegen Basel Der Pechvogel ist der beste Mann auf dem Platz, aber nur ein Joker überzeugt beim 1:3 gegen Basel Der FC Aarau zeigt einen heroischen Cupfight und drängt den grossen FC Basel an den Rand einer Demütigung. Die Bebbi entscheiden die Partie im ausverkauften Brügglifeld erst in der Verlängerung. Aber da ist auch die Sorge um Topskorer Shkelqim Vladi, der früh mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung raus muss. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 18.09.2022, 19.59 Uhr

Simon Enzler, Note 5,5

Der omnipräsente Enzler stoppt Basels Angreifer Jean-Kevin Augustin. Marc Schumacher / freshfocus

Phänomenal, wie er den Lichtstrahl von Augustin an die Latte lenkt und wenig später die riesige Chance von Frei entschärft. Beim Penalty wählt Enzler die richtige Ecke. Doch der Schuss von Augustin zum 1:1 ist zu hart und platziert, um eine Abwehrchance zu haben. Ein grosses Spiel von Aaraus Nummer 1.

Marco Thaler, Note 5

Marco Thaler im Zweikampf mit Basels Augustin. Michael Buholzer / KEYSTONE

Der Routinier überzeugt mit seinem sehr guten Stellungsspiel. Das ist auch wichtig, weil Basel häufig mit Diagonalbällen den schnellen Millar sucht. Seinen ersten Fehler sehen wir erst in 92. Minute, als er im eigenen Strafraum Burger den Ball herschenkt.

Olivier Jäckle, Note 5

Olivier Jäckle (links) gegen Basels Angreifer Andi Zeqiri. Michael Buholzer / KEYSTONE

Als der FC Basel nach etwas mehr als einer halben Stunde aufdreht, wünschte man sich, Jäckle könnte per Knopfdruck wieder für Ordnung schaffen. Abgesehen von den 15 heissen Minuten vor der Pause hat er seinen Laden im Griff. Und mit jeder weiteren Minute, die verstreicht, verliert er kaum noch einen Zweikampf. Kommt dazu, dass er enorm viele Räume zu- und Bälle abläuft.

Jan Kronig, Note 5

Jan Kronig bei seinem sehenswerten Volley. Marc Schumacher / freshfocus

Ein Auftritt ohne nennenswerten Wackler in der Defensive. Auch schön zu sehen, wie er sich von Basels Aggressivleader Xhaka nicht beeindrucken lässt. Und dann noch dieser Moment in der zweiten Halbzeit, in dem er zum Wunder-Volley ansetzt. Doch Basels Keeper Salvi klärt mit einer Flugeinlage.

Allen Njie, Note 5,5

Chef im Mittelfeld auch gegen Basels Fabian Frei: Allen Njie. Marc Schumacher / freshfocus

Einmal mehr werden wir Zeuge seiner herausragenden Qualitäten: Körpertäuschungen und die ersten Ballkontakte, mit denen er sich Raum verschafft. Kommt dazu, dass nur ein unnötiger Ballverlust in Erinnerung bleibt. Deshalb: Ein richtig starker Auftritt. Dass Njie in der 98. Minute nach einem Luftduell mit Burger direkt Rot sieht, ist eine Fehleinschätzung von Schiedsrichter San.

Nuno da Silva, Note 4

Engagement, Wille, Laufbereitschaft - alles in Ordnung. Und Härte auch. Da Silva teilt ordentlich gegen Katterbach aus. Aber im Ballbesitz häufig zu fahrig.

Imran Bunjaku, Note 4,5

Imran Bunjaku (links) im Duell gegen Dan Ndoye. Marc Schumacher / freshfocus

In der Startphase wird klar, dass ihm die Sicherheit fehlt, weil er in dieser Saison bis meist auf der Bank beginnt. Ab Mitte der ersten Halbzeit ist er drin im Spiel und fast wieder der souveräne Taktgeber der letzten Saison.

Nikola Gjorgjev, Note 5

Nikola Gjorgjev (links) gegen Andy Pelmard. Marc Schumacher / freshfocus

Ein kerniger Distanzschuss (73.), den Salvi pariert. Wenig später legt er in seiner unberechenbaren Art für Eberhard auf, der aus kürzester Distanz an Basels Keeper scheitert. Ein guter Auftritt von Gjorgjev, weil er wenig Pausen einlegt, ballsicher agiert und körperlich dagegen hält.

Bastien Conus, Note 5,5

Bastien Conus: Der beste Mann des Spiels wird in der 108. Minute ein zweites Mal verwarnt und muss vom Platz. Marc Schumacher / freshfocus

Kämpft auf seiner Seite bisweilen gegen zwei Gegenspieler. Den defensiven Lang tanzt er immer wieder aus. Und den offensiven Ndoye nimmt er mit seiner Bissigkeit an die kurze Leine. Gegen seinen Ausbildungsklug macht er ein Riesen-Spiel, bereitet das 1:0 vor und ist stets im Brennpunkt des Geschehens. Vor der Pause hat er Glück, dass Schiri San den Trikotzupfer im Strafraum gegen Augustin nicht sieht. Kurz darauf hat er Pech, als ihm der Kopfball von Frei an die Hand fliegt - Penalty. In der 108. Minute muss er nach der zweiten Verwarnung vom Platz.

Valon Fazliu, Note 5

Läuft für einmal seinem Gegenspieler Noah Katterbach hinterher: Torschütze Valon Fazliu. Marc Schumacher / freshfocus

Stark, wie er Katterbach den Ball abluchst und abschliesst (8.). Noch stärker, wie er die Flanke von Conus zum 1:0 verarbeitet. Etwas weniger stark sind für einmal seine Standards. In der 93. kommt er zum Matchball. Doch er scheitert an Salvi.

Shkelqim Vladi, ohne Note

Sorgen um den Topskorer: Shkelqim Vladi verletzt sich schon in der Startphase. Marc Schumacher / freshfocus

Der Topskorer verletzt sich in der Startphase und muss mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung raus.

Andrin Hunziker, Note 3,5

Der für Vladi eingewechselte Andrin Hunziker (rechts) Kann sich gegen Aranu Comas selten durchsetzen. Michael Buholzer / KEYSTONE

Er kommt in der 7. Minute für Vladi. Gegen den Klub, auf dessen Geschäftsstelle er die Ausbildung macht, tut er sich schwer und muss in der 59. wieder runter.

Milot Avdyli, Note 4

Er wird in der 59. Minute für da Silva eingewechselt. Ein schöner Tanz in der 108. Minute, als er für Tasar auflegt.

Varol Tasar, Note 5

Varol Tasar (links) belebt das Aarauer Offensivspiel nach seiner Einwechslung. Marc Schumacher / freshfocus

Ersetzt den eingewechselten Hunziker. Mit seinem Speed und Spielwitz belebt Tasar das Offensivspiel. Doch einmal zielt er zu hoch, einmal bleibt er an Adams hängen. Und in der 108. Minute blockt Xhaka seinen gefährlichen Abschluss.

Mischa Eberhard, Note 3,5

In der 74. Minute für Bunjaku. Verliert beim 1:2 das Duell gegen Torschütze Lang.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

105. Schwegler für Gjorgjev. 117. Wetz für Thaler.

