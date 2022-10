FC Aarau: Die Spielernoten zum 0:1 gegen Bellinzona

FC Aarau: Die Noten Einmal gepatzt, bitter bestraft: Ordentliche Noten für die FCA-Spieler – mit einem Schönheitsfehler Der FC Aarau steht solide und müht sich, verliert gegen Bellinzona aber mit 0:1. Fast alle Spieler holen sich eine genügende Note ab – nur einer bleibt deutlich unter den Erwartungen. Die Einzelkritik. Frederic Härri Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Simon Enzler, Note 5

Dass er nach seinen beiden Patzern in Vaduz nicht vor ausgiebigem Passspiel zurückschreckt, spricht für ihn. Der Torhüter des FC Aarau löst seine Aufgaben eigentlich tadellos. In der 19. Minute ist er blitzschnell am Boden und entschärft den Kopfball von Pollero. Seine Stürmer findet er mit weiten Abschlägen genau in den Lauf. In der 67. Minute ist er dennoch bezwungen. An den Ball kommt er noch mit den Fingerspitzen ran, doch der Schuss von Mihajlovic ist zu kraftvoll.

Arijan Qollaku, Note 4

Marc Schumacher / freshfocus

Untermauert seine Polyvalenz, weil er auch als rechter Aussenverteidiger nicht markant in seiner Leistung abfällt. Was fehlt, sind offensive Aktionen, wenngleich diese nicht zu seinen Kernkompetenzen gehören. Und in den Zweikämpfen gegen die schnellen Tessiner Flügel agiert er dann und wann zu zaghaft.

Imran Bunjaku, Note 3,5

Es ist das Los des Verteidigers: Eine Szene kann sich wie ein Schatten über ein gesamtes Spiel legen. 66 Minuten sind gespielt, da klärt Imran Bunjaku eine Flanke in den Strafraum genau in die Füsse des Bellinzona-Captains Dragan Mihajlovic. Dass dieser den Ball dann derart ansatzlos und satt in die Torecke schiesst, kann man unglücklich nennen. Ein Fehler ist die fehlgeschlagene Klärungsaktion nichtsdestotrotz. Ansonsten spielt Bunjaku solide und stilsicher.

Jan Kronig, Note 4,5

Marc Schumacher / freshfocus

Erstmals seit langer Zeit rutscht Kronig wieder ein wenig weiter in die Mitte des Platzes: Aufgrund der Systemumstellung fungiert er als Innenverteidiger in einer Viererkette. Spielt abgeklärt und umsichtig. Kann sich auf sein gutes Stellungsspiel verlassen.

Bastien Conus, Note 4

Olivier Jäckle und Shkelzen Gashi sitzen auf der Bank, also trägt Bastien Conus die Captainbinde. Diese verleiht ihm zwar nicht neue Kräfte, doch der Linksverteidiger füllt die Rolle angemessen mit Einsatzwille und Biss aus. Im Offensivspiel, ansonsten eine seiner grossen Stärken, ist er dieses Mal ein wenig limitiert.

Varol Tasar, Note 4

In der veränderten Formation startet er auf dem rechten Flügel. Gefährlich wird er erst, wenn er in den Strafraum zieht. Zweimal kommt er in der ersten Halbzeit in eine gute Abschlussposition. Wie zuletzt öfter fehlen die entscheidenden Zentimeter zum Torerfolg. Kurz nach der Pause hat er eine Chance, die ein Offensivspieler seines Formats fast schon zwingenderweise verwerten muss. Hat auch danach noch mehrere gute Möglichkeiten, aber keine Fortune.

Mischa Eberhard, Note 4

Marc Schumacher / freshfocus

Ist eine gute Ergänzung zu Njie im zentralen Mittelfeld. In der Startphase der Partie agiert er bisweilen zu hektisch und zu fehlerbehaftet in den Abspielen. Steigert sich aber zunehmend, wird sicherer in seinen Aktionen.

Allen Njie, Note 4

Da ist er wieder, jener Allen Njie, der den Aarauern so viel Freude bereitet. Ballgewandt, antizipationsstark und zweikampffreudig tritt er auf. Es ist kein Vergleich zu seinem miserablen Auftritt in Vaduz, der bereits in der 37. Minute geendet hatte. Gegen Bellinzona wird er früh verwarnt, weil er im Duell zu rabiat mit den Armen zu Werke geht. In der Folge tritt er etwas weniger auffällig in Erscheinung.

Nikola Gjorgjev, Note 4,5

Marc Schumacher / freshfocus

Beweist abermals, dass er von überall aus Einfluss nehmen kann – egal wo er auf dem Feld steht. Nach Wochen in der Mittelfeldzentrale rückt er auf die linke Flanke. Überzeugt auch dort mit Tempo und Spielwitz. In Ballbesitz zieht er oft nach innen, schlägt gefährliche Flanken. Während der Sturm-und-Drang-Phase gegen Schluss versucht er beinahe alles, um zum Torerfolg zu kommen.

Valon Fazliu, Note 4

Marc Schumacher / freshfocus

Knapp 20 Minuten sind noch zu spielen, und Valon Fazliu macht eigentlich alles richtig. Im Strafraum narrt er den gegnerischen Verteidiger, er prescht Richtung Tor und hat die Coolness, den Ball über Bellinzonas Goalie Muci zu lupfen. Nur: Der Ball touchiert die Latte, dann den Pfosten. Eine unglaubliche Szene, die Fazliu den Torerfolg verwehrt. Es wäre der Abschluss einer formschönen Bewegung gewesen. Seine Standards hingegen sind an diesem Abend nicht richtig justiert – die richtige Länge fehlt.

Andrin Hunziker, Note 3

Marc Schumacher / freshfocus

Nach zwei verpassten Partien (eine davon gesperrt) steht er erneut in der Startaufstellung. Wird häufig mit langen Bällen gesucht. Das Gros der Duelle in der Luft pfeift ihm der strenge Schiedsrichter ab. Im Kombinationsspiel wirkt Hunziker nicht gut aufgehoben.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

64. Gashi für Hunziker

73. da Silva für Njie

85. Avdyli für Qollaku

