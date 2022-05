So fiebert die Aargauer Fussballszene mit dem FC Aarau mit

FC Aarau «Die Kinder sollen wieder FCA-Trikots tragen»: So fiebert der Aargauer Fussball mit seinem Aushängeschild mit Der FC Aarau steht kurz vor der Rückkehr in die Super League, von diesem Erfolg könnte der Fussball im ganzen Kanton profitieren. Luigi Ponte, Präsident vom Aargauer Fussballverband, wünscht sich, dass künftig die Verbundenheit zum Aushängeschild wieder grösser wird. Nik Dömer Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Der FC Aarau sorgt im Kanton Aargau wieder für Begeisterung. Freshfocus / Daniela Frutiger

Der FC Aarau ist wieder in aller Munde: Ein Punkt gegen den FC Vaduz am kommenden Samstag im ausverkauften Brügglifeld (20.15 Uhr) reicht bereits, und die Aarauer kehren wieder in die Super League zurück. Auch in der Aargauer Fussballszene schlägt dies für grosse Wellen.

«Der Druck darf keine Überhand nehmen»

Als Spieler war er Aaraus Meisterheld, als Trainer coachte er den FCA unter die besten fünf Teams des Landes: Ryszard Komornicki. Der heutige Trainer des FC Wohlen ist noch immer eng verbunden mit dem FC Aarau und drückt am letzten Spieltag die Daumen: «Ich durfte diesen Verein als Spieler und Trainer während 11 Jahren begleiten, natürlich liegt mir der Klub auch heute noch am Herzen. Zumal mit Sandro Burki und Petar Aleksandrov auch noch ehemalige Weggefährten aktiv involviert sind.»

Ryszard Komornicki trainierte den FC Aarau zwischen 2007 und 2009. Alexander Wagner / SPO

Ein möglicher Aufstieg sei für den gesamten Aargau wünschenswert: «Der FC Aarau hätte eigentlich die Strahlkraft, um im ganzen Kanton für Fussball-Euphorie zu sorgen, wenn es mal gut läuft. Ich habe das im Jahr 1993 mit dem Meistertitel erlebt. Nun gab es ein paar triste Jahre, in denen die grossen Emotionen ausblieben. Umso wichtiger, dass es nun wieder Grund zum Feiern gibt, damit die Leute merken, was sie am FC Aarau haben.»

Auch für Komornicki und den FC Wohlen könnte ein FCA-Aufstieg von Vorteil sein. Ab nächster Saison arbeiten die Vereine wieder in der Nachwuchsförderung (Footeco) zusammen. «Wenn junge Talente sehen, dass sie im Aargau Super-League-Profi werden können, dann bleiben tendenziell auch mehr Spieler im Kanton. Natürlich würden davon auch andere Vereine profitieren.»

Der 62-jährige Pole hat zwar viel Erfahrung im Profi-Geschäft, Ratschläge für das letzte Spiel möchte er aber keine geben: «Wichtig ist nur, dass der Druck keine Überhand nimmt. Aber da haben sie mit Petar einen guten Assistenten, der weiss, wie man damit umgehen muss. Das konnte er bereits früher sehr gut», sagt Komornicki.

Tipp von Komornicki: FC Aarau - FC Vaduz 3:1

Alain Schultz, Sven Lüscher, Davide Callà und Jiri Koubsky feiern ausgelassen den Aufstieg im Jahr 2013. Remo Conoci / SPO

«Hoffe, das Team nimmt den Schwung mit»

Alain Schultz hat die Bilder von 2013 noch im Kopf: An einem Samstag Ende Mai, drei Runden vor Schluss, bezwang der FC Aarau den FC Chiasso dank einem Treffer von Sven Lüscher in der 13. Minute. Die Aarauer Spieler wollten nach dem Schlusspfiff vom Platz, doch plötzlich stürmten die Fans auf den Rasen: «Wir wussten gar nicht was los war, dann sahen wir auf dem alten Totomat, dass der FC Wohlen gegen unseren Verfolger Bellinzona in letzter Minute ausgeglichen und uns damit den vorzeitigen Aufstieg beschert hat. Das kam völlig unerwartet. Es herrschte Ekstase, unbeschreiblich schön.»

Alain Schultz weiss, wie der Meisterpokal in der Challenge League schmeckt. Foto-Net / Alexander Wagner / MAN

Ein ähnliches Szenario wünscht Schultz seinem Ex-Verein auch für den Samstag. «Als Spieler gibt es nichts schöneres, diese Feiereien auf dem Platz und anschliessend beim Regierungsgebäude, das war noch besser als die Pokalübergabe.»

116 Partien absolvierte Alain Schultz im Dress der Aarauer. Foto-Net / Alexander Wagner

Schultz absolvierte einst 116 Partien für den FC Aarau. Inzwischen ist der 39-Jährige Offensivspieler beim FC Sarmenstorf in der 2. Liga gelandet. Die aufkommende Euphorie rund um den FCA ist aber auch in der Provinz spürbar: «Ich merke, dass der FC Aarau auch im Regionalfussball vermehrt Thema ist. Ich hoffe einfach, dass die Mannschaft diesen Schwung mitnimmt und in den nächsten Jahren für Furore sorgen kann. Dieser Kanton braucht ein Aushängeschild in der Super League, für die Junioren ist das sehr wichtig.»

Tipp von Schultz: FC Aarau - FC Vaduz 3:0

Luigi Ponte wünscht sich, dass es unter den Kindern im Kanton wieder mehr FCA-Fans gibt. Alexander Wagner

«Beste Werbung für den Fussball im Aargau»

Für Luigi Ponte, Präsident des Aargauer Fussballverbandes, ist klar: «Jetzt müssen sie einfach aufsteigen! Ich habe grosses Vertrauen in den FC Aarau und glaube daran, dass sie es schaffen. Der Samstag wird ein ganz wichtiger Tag für den Aargauer Fussball.»

Ponte ist sich sicher, dass ein möglicher Aarauer Aufstieg einen Ruck durch den gesamten Kanton geben wird. «Wir mussten als Verband in den letzten Jahren ein bisschen untendurch, weil uns die Strahlkraft fehlte. Dabei wird hier eigentlich gute Arbeit im Juniorenbereich geliefert, wir hatten einfach keine Visitenkarte.»

Kevin Spadanuda ist ein Aushängeschild für den Aargauer Fussball. Marc Schumacher / freshfocus

Geht es nach dem Präsidenten, so hat es im Kanton zu viele junge Fussballfans, die Shirts von Basel, YB, GC oder FCZ tragen: «Die Kinder im Aargau sollen wieder FCA-Trikots tragen und den Verein unterstützen. Eine Verbundenheit zum lokalen Klub hilft uns auch dabei, dass Talente länger hier bleiben.»

Grosses Lob hat Ponte dabei auch für Stephan Keller und den gesamten Staff übrig: «Der FC Aarau verkörpert den Aargauer Weg durch und durch. Zahlreiche Spieler haben hier die Nachwuchsförderung absolviert. Darunter wichtige Leistungsträger wie Kevin Spadanuda. Für den Fussball im Aargau ist das beste Werbung.»

Tipp von Ponte: FC Aarau - FC Vaduz 3:1

