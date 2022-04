FC Aarau: Was trotz der Krise für den Aufstieg spricht

FC Aarau «Die Aarauer dürfen jetzt nicht zweifeln»: So findet der FCA zurück zum Erfolg – zwei Trainer und ein Aufstiegsspieler erzählen Der FC Aarau ist in der Challenge League auf Rang 3 abgerutscht. Das Saisonziel gerät in Gefahr. Wo sind für die Mannschaft Auswege aus der Krise? Ex-FCA-Spieler Alain Schultz, GC-Coach Giorgio Contini und Trainer-Altmeister Bernard Challandes äussern sich. Peter Birrer Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Giorgio Contini, Alain Schultz und Bernard Challandes wissen Rat, wie dem FCA die Trendwende gelingen kann. Bilder: Freshfocus

Die jüngste Bilanz ist bedenklich, gar noch schlechter als die des SC Kriens, der längst als Absteiger feststeht: Fünf seiner letzten sechs Spiele hat der FC Aarau verloren, nur eine Partie gewonnen und damit noch einen Punkt weniger geholt als der Gegner vom Samstag aus der Zentralschweiz. Das Team strahlt nicht mehr diese Leichtigkeit aus wie vor dieser Negativserie, als es zehnmal in Folge ungeschlagen blieb. Zuletzt, beim 1:2 in Thun, haderten Spieler und Staff wiederholt mit Entscheiden des Schiedsrichters.

Offensichtlich geht das, was in den letzten Wochen passiert ist, nicht spurlos an den Aarauern vorbei. Aber wie kann es sein, dass ein derartiger Negativtrend einsetzt? Dass der einst souveräne Leader auf Rang 3 abrutscht und ein unerfreuliches Saisonende droht?

Schultz: «Das Glück wieder erarbeiten»

«Wenn es überall heisst, dass Aarau dem sicheren Aufstieg entgegensteuert und praktisch nicht mehr zu bremsen ist, kann das bei den Spielern zu einer Blockade führen», sagt Alain Schultz, der 2012/13 mit dem FCA den Sprung in die Super League schaffte. «Man hat ein grosses Ziel vor Augen und fängt plötzlich an, sich viele Gedanken zu machen. Dann klappen Dinge, die bis dahin selbstverständlich waren, nicht mehr, die Beine werden unerklärlich schwer, und schon ist die Unbekümmertheit weg.»

Alain Schultz stieg 2013 mit dem FC Aarau in die Super League auf. Heute spielt er in der 2. Liga für den FC Sarmenstorf. Alexander Wagner

Schultz, 39 und immer noch beim FC Sarmenstorf in der 2. Liga aktiv, schreibt Aarau aber keineswegs ab: «Die Mannschaft hat gezeigt, wozu sie fähig ist.» Und: «Natürlich sind die Erwartungen hoch. Aber viel belastender wäre die Situation, wenn man sich gegen den Abstieg wehren müsste. Jetzt geht es darum, sich das Glück wieder zu erarbeiten. Schön muss der Fussball nicht sein, nur erfolgreich.»

Eine Schlüsselrolle übernimmt der Trainer, er muss Wege aufzeigen, die aus dem Loch führen. Giorgio Contini hat in seiner Karriere mehrmals schon heikle Phasen erlebt. In Lausanne zum Beispiel war er in seinem zweiten Jahr geradezu verpflichtet, den Aufstieg zu realisieren – andernfalls wäre er seinen Job wohl los gewesen. Oder in diesem Frühjahr verlor er mit GC fünfmal in Serie. Zu welchen Massnahmen greift er in einer Krise? «Ich bin gedanklich auch auf die komplizierteste Situation vorbereitet», sagt er, «ich will für jedes Szenario gewappnet sein. Zum Beispiel mit spezieller Rhetorik. Oder mit einer ungewohnten Videoanalyse. Ich möchte nicht früh schon das ganze Feuerwerk gezündet haben. Ich benötige in Extremsituationen stets Handlungsspielraum.»

GC-Trainer Giorgio Contini hatte als Trainer schon viele Krisen zu überwinden. Pascal Muller/Freshfocus

Contini ist kein Freund davon, gleich alles auf den Kopf zu stellen. Vielmehr beschäftigt er sich in schwierigen Momenten mit solchen Fragen: Wie steht es um die Verbindung zwischen Mannschaft und Trainer? Ist das Vertrauen in beide Richtungen vorhanden? Seine Antwort gleicht jener von Aaraus einstigem Erfolgscoach Rolf Fringer: «In dieser ausgeglichenen Challenge League ist entscheidend, dass man als Einheit auftritt. Individuelle Interessen dürfen keine Rolle spielen.»

Challandes: Kritik von aussen gezielt einsetzen

Was ebenfalls kontraproduktiv wäre: Selbstzweifel. «Die Aarauer dürfen jetzt nicht zweifeln. Sie haben ja bewiesen, dass sie eine Siegesserie hinlegen können. Wenn man Zweifel zulässt, spielt man nicht mehr befreit auf», sagt Trainer-Altmeister Bernard Challandes. Angebracht findet er eher eine ausführliche Aufarbeitung jener Spiele, in denen der Ertrag ausblieb: Was lief da schief? Wie unterscheiden sich die Leistungen gegenüber jener Zeit, in der Sieg an Sieg gereiht wurde? «Daraus lassen sich möglicherweise wertvolle Erkenntnisse gewinnen.»

Die Schweizer Trainer-Legende Bernard Challandes trainierte zuletzt die kosovarische Nationalmannschaft. Claudio Thoma

Wie Contini würde auch er darauf verzichten, grundlegende Änderungen vorzunehmen. Dafür würde er alles unternehmen, um positive Emotionen zu wecken – «indem ich beispielsweise ein Video mit bislang erzielten Toren zeige». Oder: «Ich setze die Kritik, die nun von aussen kommt, gezielt ein, um an den Stolz zu appellieren, im Sinn von: Jetzt zeigen wir den Kritikern, dass sie falsch liegen!» Und: «Der Teamgeist kann ausschlaggebend sein. Sicherheit und Vertrauen in der Mannschaft sind bedeutende Faktoren.»

Als Challandes Schweizer U-21-Nationalcoach war, lernte er den Spieler Stephan Keller kennen. «Er war damals immer sehr interessiert an Zusammenhängen», sagt er, «jetzt muss er als Trainer Lösungen finden – und ich traue ihm auf jeden Fall zu, dass er das schafft.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen