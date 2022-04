FC Aarau: Der grosse Auftritt des Donat Rrudhani

FC Aarau Der Captain geht voran: Donat Rrudhani nahm die letzten Niederlagen persönlich – nun bringt er den Erfolg zurück Der 4:3-Sieg des FC Aarau in Wil hat viel mit Donat Rrudhani zu tun. Der Alleskönner zeigte im Schneetreiben seinen ganzen Spielwitz – und lieferte die passende Reaktion auf seine jüngsten Leistungen. Dabei war zeitweise gar nicht sicher, ob die Aarauer im Schneechaos auf dem Platz stehen würden. Frederic Härri Jetzt kommentieren 03.04.2022, 05.00 Uhr

Penalty herausgeholt und selbst verwandelt: Donat Rrudhani liess keinen Zweifel daran, wer die Verantwortung übernehmen soll. Claudio Thoma / freshfocus

Bisweilen hatte man sich daran zu erinnern, dass es kein verspielter Junge war, der dort im Schnee herumtollte. So frivol und energetisch trat er auf, so bubenhaft klebten ihm die nassen Haarsträhnen auf der Stirn. Nein, da war kein Kind. Da ging ein ausgewachsener Profifussballer zu Werke, nahe am Höhepunkt seines Schaffens. Und der Alleskönner traf, und traf, und traf. Endlich, dürfte er sich gedacht haben.

Es war die gesamte Mannschaft des FC Aarau, die den 4:3-Sieg im eingeschneiten Sportpark Bergholz errang. Doch die Elogen im Nachgang gebührten insbesondere Donat Rrudhani. 22 Jahre alt erst, aber bereits mehrfach mit der Captainbinde bedacht. Wie am Freitagabend in Wil. Seiner Rolle würdig übernahm Rrudhani Verantwortung. Einen Penalty holte er heraus und liess keinen Zweifel aufkommen, wer ihn schiessen wird: er selbst. Später stahl er sich aus einem Gewühl heraus und schob zum 3:3 ein. Den Siegtreffer erzielte er per raffiniertem Kopfball. Mit drei Toren kehrte er ein negatives Resultat in ein positives.

Rrudhani setzten die letzten Niederlagen zu

Nicht nur für den FCA kam der Erfolg nach drei Niederlagen in Serie einer kleinen Erlösung gleich. Auch Rrudhani befreite sich. Denn die vergangenen Wochen verliefen nicht wunschgemäss. Meist auf den offensiven Flügeln eingesetzt blieb Rrudhanis Gestaltungswille immer hoch, sein Einfluss auf die Ergebnisse aber minim. Der finale Pass und die abschliessende Aktion misslangen oft. Gegen Schaffhausen, in Winterthur und gegen Yverdon blieb Rrudhani ohne Torbeteiligung.

Wie sehr dem jungen Kosovaren die jüngste Baisse zusetzte, verriet sein Trainer nach dem Match in Wil. «Donat hat unsere letzten drei Niederlagen allein auf sich genommen», sagte Stephan Keller.

FCA-Trainer Stephan Keller konnte der Winterkulisse einiges abgewinnen. Claudio Thoma / freshfocus

Rrudhani ist ein Spieler, wie ihn sich Keller wünscht. Technisch beschlagen, stets in spielerischen Lösungen denkend. Aber auch ehrgeizig und erfolgsgetrieben. Im Falle wiederholter Rückschläge kann letztere Eigenschaft allerdings rasch in Frust umschlagen. In Wil hatte Rrudhani darauf nun die passende Reaktion parat. Keller sagt:

«Ich bin sehr glücklich, dass er sich belohnt hat.»

Dabei erwies sich Rrudhani im Grunde als Verkörperung der Aarauer Spielbemühungen. Nicht alles gelang mit dem orangefarbenen Ball auf dem rutschigen Geläuf. Den Gegentoren gingen individuelle Fehler voraus, die so vermutlich nicht passiert wären, hätte es nicht unentwegt geschneit. Doch immerhin versuchten es die Gäste, wieder und wieder.

Sie wussten, dass Schnitzer passieren würden. Doch anstatt auf lange Bälle zu vertrauen, setzten sie auf ihr gewohntes Kurzpassspiel, «weil bei elf Spielern immer einer da ist, der es ausmerzen kann», wie Keller sagt. Irgendwann zahlte sich diese Vorgehensweise aus, weil auch die Wiler im Umgang mit dem Spielgerät nicht frei von Missgeschicken blieben.

Zwischenzeitlich wussten die Aarauer nicht, ob sie würden spielen können

FCA-Sportchef Sandro Burki. Claudio Thoma / freshfocus

Lange musste sich der FC Aarau vor Ort auch mit der Möglichkeit auseinandersetzen, dass die Partie aufgrund des Wintereinbruchs gar nicht würde stattfinden können. Wiederholt wurden mit Schaufeln und Pflügen dicke Schneeschichten vom Kunstrasen beseitigt, was eine wenig zielführende Arbeit war: Grüne Stellen wurden wenige Minuten später wieder weiss.

Für den FC Wil mag es im abschliessenden Saisonviertel um nicht mehr viel gehen. Für die Aarauer aber sind noch kapitale Punkte im Aufstiegsrennen zu vergeben. Konsequenterweise meldete FCA-Sportchef Sandro Burki bei der Spielleitung Bedenken hinsichtlich einer regulären Durchführung an.

Mehrere Male musste das Spielfeld von den Schneemassen befreit werden. Claudio Thoma / freshfocus

Die Mannschaft indes bereitete sich wie gehabt vor, motivierte sich und blieb optimistisch, wie Trainer Keller berichtet. «Wir haben uns derart gepusht, dass wir enttäuscht gewesen wären, wenn Schiedsrichter Alain Bieri das Spiel nicht freigegeben hätte.» Um 20.49 Uhr – mehr als eine halbe Stunde später als geplant – durften die Aarauer schliesslich beginnen, Fussball zu spielen. Es hat sich gelohnt.

In das Spitzenduell mit dem FC Winterthur am kommenden Freitag geht der FC Aarau als Spitzenreiter nun mit einem guten Gefühl – aber keinem grösseren Vorsprung. Da die Winterthurer am Samstag gegen Stade Lausanne-Ouchy mit 2:1 gewannen, liegt zwischen den Konkurrenten weiter ein Punkt.

