FC Aarau: Die Analyse zum 2:1-Sieg beim FC Thun

FC Aarau Das Siegtor, der Penalty-Aufreger und Almeidas Super-Lauf: Die Analyse zum Match gegen Thun Ein Topspiel, das seinem Namen gerecht wurde: In einem phasenweise hochklassigen Spiel gewann der FC Aarau am Freitag mit 2:1 in Thun. Die AZ fasst die wichtigsten Punkte des Spiels zusammen. Frederic Härri 08.08.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kein Halten mehr: Leon Bergsma, Mickael Almeida und Jan Kronig (von links) steuern nach dem 2:1 auf die Bank zu. Peter Schneider / KEYSTONE

Das Spiel

Der FC Thun und der FC Aarau lieferten sich in der Stockhorn Arena ein intensives Duell mit offenem Ausgang – bis ganz zum Schluss. Es war ein phasenweise hochstehendes Spiel zwischen zwei Mannschaften, die Fussball als Spiel verstehen und dies auch entsprechend zelebrieren. Befreiungsschläge aus der eigenen Hälfte sah man nur ganz selten, viel eher wurde der Ball über den Torhüter und die Innenverteidiger wieder in das Angriffsspiel integriert. Kick-and-Rush-Fussball wird auf anderen Schweizer Fussballplätzen gespielt.

Die Gäste gingen durch Rrudhani früh in Führung, danach machte der FC Thun im heimischen Stadion gehörig Druck und glich in der zweiten Halbzeit aus, Möglichkeiten für weitere Tore hatten beide Mannschaften. Eine davon nutzten die Aarauer 15 Sekunden vor Abpfiff. Am Ende war der FCA zwar nicht der glückliche Sieger, aber das 2:1 hätte genau so gut auf Thuner Seite fallen, zumal Fabian Rüdlin den Ball in der Nachspielzeit freistehend über das Gehäuse von Aarau-Keeper Simon Enzler drosch.

Die Szene des Spiels

In einer an Höhepunkten reichen Partie wie dieser hat man es als Fussballreporter nicht schwer, sich eine geeignete Spielsituation für diese Rubrik auszusuchen. In diesem Fall darf jedoch nur diese eine Szene in Frage kommen: Mickael Almeidas Siegtor in der 94. Minute.

Als die Vorstellung in der Stockhorn Arena auf ein leistungsgerechtes Unentschieden zusteuerte, schrieb der Aarauer Stürmer das Drehbuch (nahezu) eigenhändig um. Eine abgefälschte Flanke von Marco Aratore tropfte auf der Brust Almeidas ab, einschussbereit lag der Ball vor den Füssen des Portugiesen. Doch anstatt einfach drauf los zu hämmern, legte Almeida den Ball über das ausgestreckte Bein des anrauschenden Thuner Verteidigers und verschaffte sich so den nötigen Raum für seinen Schuss. In der 56. Minute war Almeida eingewechselt worden. In der Nachspielzeit beförderte er sich selbst vom Neben- zum Hauptdarsteller dieses Spiels.

Kabinettstückchen zum Sieg: Mickael Almeida trifft kunstvoll zum 2:1. Peter Schneider / KEYSTONE

Die Duelle gegen Thun – das scheinen so langsam die liebsten Bühnen von Mickael Almeida zu werden. In der vergangenen Saison erzielte er in seinen beiden Spielen gegen die Berner Oberländer vier Tore. Nun fügte er seiner Erfolgsbilanz im dritten Vergleich den fünften Treffer hinzu.

Der Aufreger

Wer weiss, vielleicht hätte sich der FC Aarau einen weitaus ruhigeren Abend verschafft, wenn er kurz vor der Pause einen Elfmeter zugesprochen bekommen hätte. Doch einen überaus deutlichen Trikotzupfer von Pius Dorn am durchstartenden Kevin Spadanuda wertete Schiedsrichter Luca Cibelli nicht als penaltywürdiges Vergehen. Stattdessen bezichtigte er Spadanuda der absichtlichen Täuschung und verwarnte den Flügelstürmer des FCA wegen einer vermeintlichen Schwalbe. Nach Konsultation der Fernsehbilder, die keinen Zweifel zulassen, muss man es so deutlich sagen: Es war eine Fehlentscheidung.

Pius Dorn foult Kevin Spadanuda im Strafraum: In dieser Szene hätte es Penalty für den FCA geben müssen. Claudio De Capitani / freshfocus

Was aber freilich nicht bedeutet, dass der FC Aarau das Spiel nicht schon früher in die richtigen Bahnen hätte lenken können. Ebenfalls kurz vor dem Halbzeitpfiff vergab Shkelzen Gashi eine Topchance, kurz zuvor hatte auch Donat Rrudhani freie Bahn vor dem Sechzehner gehabt, doch sein Schuss war zu zentriert geraten.

Die auffälligsten Akteure

Neben der offensichtlichen Wahl von Matchwinner Mickael Almeida überzeugte insbesondere Kevin Spadanuda mit Tempo und Durchschlagskraft. Auch Goalie Simon Enzler zog einen sehr guten Tag ein. Für die Bewertung aller FCA-Akteure lesen Sie unsere Noten zum Spiel.

Ging im ganzen Trubel um Almeidas Siegtreffer ein wenig in Vergessenheit: Der zweite Aarauer Torschütze gegen Thun war Donat Rrudhani. Hier jubelt er über sein 1:0. Claudio De Capitani / freshfocus

So geht es weiter

Bereits am Dienstag spielt der FC Aarau wieder: Im Stade de la Maladière treffen die Aarauer auf Xamax Neuchâtel. Es kommt zum Vergleich zweier Teams, die bislang ohne Verlustpunkte geblieben sind: Sowohl Xamax als auch der FC Aarau haben die ersten beiden Saisonspiele gewonnen. Sie können die Partie ab 20 Uhr in unserem AZ-Liveticker verfolgen.