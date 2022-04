FC Aarau: Norbert Fischer vertritt Coach Keller gegen Winterthur

FC Aarau Chef für einen Tag: Norbert Fischer wird im Spitzenspiel der Keller-Vertreter sein Weil Stephan Keller gesperrt fehlt, wird Norbert Fischer, Athletiktrainer beim FC Aarau, am Freitagabend gegen Winterthur an der Seitenlinie stehen. Auf den vorübergehenden Platz im Scheinwerferlicht hätte der 44-Jährige gerne verzichtet. Und doch bringt er für die Rolle viel mit. Frederic Härri Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Norbert Fischer schlüpft am kommenden Freitag vorübergehend in eine Hauptrolle beim FC Aarau. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Nein, Norbert Fischer hat sich das nicht ausgesucht. Wenn er wählen könnte, würde er nicht dort stehen wollen, im Scheinwerferlicht, das grell sein kann. Am Freitagabend aber bleibt ihm keine andere Wahl. Während der 90 Minuten gegen den FC Winterthur wird er der Chef an der Seitenlinie sein.

Der Chef, das ist beim FC Aarau bekanntlich Stephan Keller. Fischer ist der Assistenz- und Athletiktrainer. Keller aber ist nach seiner vierten gelben Karte in dieser Saison für eine Meisterschaftspartie gesperrt und darf am Freitag nur Tribünengast sein. Als erster Vertreter rutscht Fischer eine Stelle nach vorne. Die Kabinen- und Halbzeitansprache hält er, auch bei den Auswechslungen hat er das letzte Wort.

Keine alltägliche Situation bei einem nicht alltäglichen Spiel

«Wir versuchen, aus dieser Sache keine grosse Geschichte zu machen», schickt Fischer beim gestrigen Besuch am Trainingsplatz gleich vorweg. Erst einmal ändere sich nichts. «Stephan ist die ganze Woche da, und wir bereiten die Mannschaft bestmöglich auf den Match vor.»

Gewiss, überbewerten sollte man den temporären Rollentausch nicht. Gleichwohl fällt die aussergewöhnliche Situation nicht auf ein alltägliches Spiel, sondern auf eines, das über den Ausgang im Aufstiegsrennen mitentscheiden kann. Wer also ist dieser 44-Jährige, der um die Fitness der FCA-Spieler weiss wie kein anderer im Verein?

Fischer war von 2014 bis 2018 beim FC Luzern angestellt. Er amtete als Konditionsverantwortlicher im Nachwuchs und übernahm auch Aufgaben im Profibereich. Martin Meienberger/Freshfocus

Als Fischer 2018 in seiner jetzigen Funktion vom FC Luzern zum FC Aarau stiess, hiess der Cheftrainer Patrick Rahmen. Der sagte über Fischer einst, dass er, also Fischer, «keinen Aufwand scheut». Rahmen schätzte es, wie «Nobi», wie er bei allen heisst, in seiner Arbeit Klassisches und Modernes vereint und für die Spieler individuelle Programme massschneidert. Begleiterscheinung der Fischerschen Übungsgestaltung: weniger Muskelverletzungen dank Prävention. Der Trend hält bis heute an.

Ein Wissenschafter, aber kein Theoretiker

Fischer ist ein Fachmann auf seinem Gebiet. Ein Sportwissenschafter, mit Abschluss an der ETH. Was ihn vom reinen Theoretiker unterscheidet, ist die umfassende Erfahrung im Fussball. Er ist ein Fussballlehrer im aktivsten Sinn. Draussen, im Freien, ist Fischer täglich anzutreffen, was sich auch am meist sonnengebräunten Gesicht ablesen lässt. Für seinen Sport – und den FC Aarau – konnte sich Fischer schon als Bub begeistern. In Othmarsingen, unweit von Aarau aufgewachsen, gehörten regelmässige Besuche im Brügglifeld dazu.

Fischer versuchte sich als Spieler, er durchlief alle Nachwuchsstufen im Kanton, doch zum Profi reichte es nicht. 2007 beendete er die Karriere als Aktiver und wurde Trainer. In Brugg, Muri und beim Team Aargau tat er in der Folge, was er auch am kommenden Freitag wieder tun wird: am Seitenrand stehen und coachen. Der Part in der Hauptverantwortung ist Fischer nicht fremd, wenngleich die Challenge-League-Bühne ungleich grösser ist als jene im Amateurbereich.

Aufnahme von 2011: Fischer als Trainer des FC Muri. Daniela Frutiger/Freshfocus

Beim FC Aarau hat man sich scheinbar auf die Eventualität vorbereitet, dass Stephan Keller einmal nicht zur Verfügung stehen könnte. Fischer erzählt, wie ein Testspiel mitunter bewusst ohne den Cheftrainer bestritten wird, weil sich dieser etwa der Beobachtung des nächsten Gegners widmet. «Stephan ist einer, der die Verantwortung verteilt, was für den Coachingstaff ein schönes Zeichen ist. Und das wird uns jetzt zugute kommen.»

Fischer sagt, er wisse, dass er als Assistenzcoach in einer privilegierten Lage sei. Der Co-Trainer an sich hat weniger Druck, weil er im Hintergrund steht. Er muss nach dem Spiel nicht vor die Fernsehkamera treten, um Sieg, Niederlage oder Remis zu erklären. Nun wird Fischer einen Abend lang erfahren, wie sich das anfühlt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen