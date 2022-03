2:4-Niederlage in Winterthur: Der FC Aarau in der Einzelkritik

FC Aarau Bergsma stürmisch, Spadanuda wie Ronaldo, Schneider ungestüm: Die FCA-Noten zur Niederlage in Winterthur 2:4 verliert der FC Aarau auf der Schützenwiese und damit an Boden im Aufstiegsrennen. Glanzlichter gibt es einige, aber eben auch viele individuelle Fehler. Die Spieler in der Einzelkritik. Frederic Härri Jetzt kommentieren 12.03.2022, 01.40 Uhr

Simon Enzler, Note 4

Der erste Schuss auf sein Tor – der Penalty – war drin. Wenngleich Enzler die richtige Ecke ahnte. Eine Hand am Ball hatte er auch noch nicht, als der Ball das zweite Mal im eigenen Kasten lag. Beim dritten und vierten Winterthurer Schuss aufs Tor packte er dann sicher zu. Beim 2:3 und 2:4 war er ohne jede Abwehrchance. Bitter, dass er sich kaum auszeichnen konnte.

Raoul Giger, Note 5

Nahm dezidiert, aber äusserst effektiv an den offensiven Vorstössen seiner Mannschaft teil. Oft legte er an der rechten Flanke ein enormes Tempo vor. Einmal feuerte er einen wuchtigen Schuss ab, der aber zu zentral auf das Winterthurer Gehäuse geflogen kam.

Aleksandar Cvetkovic, Note 3,5

Früh mit einer unglücklichen Figur, als ihm der Ball an den ausgestreckten Arm sprang und in einem Winterthurer Penalty resultierte. Vertretbar. Nach wackligem Beginn steigerte er sich. Dann aber gegen Spielende mit Gelb-Rot vom Platz geschickt. Der Knackpunkt.

Léon Bergsma, Note 5

Torschütze zum 1:0, das er in der Manier eines Stürmers erzielte. Ihm gelang ein gutes Spiel. Genoss nicht jene Freiheit, die er oft hat, um den Spielaufbau zu orchestrieren. Strahlte dennoch Ruhe aus. Stets ohne Hast.

Jan Kronig, Note 3,5

Der Linksverteidiger probierte und probierte. Zumindest äusserlich wirkte es, als liesse er sich von den penetrant pressenden Gegenspielern nicht entnerven. Gegen den Ball kam er häufiger in Bedrängnis. Viele Winterthurer Angriffe kamen über Kronigs Seite. Vor dem 2:3 konnte er den Ball nicht klären.

Imran Bunjaku, Note 5

Assistgeber beim 1:0. Geistesgegenwärtig lenkte er den auftropfenden Flankenball zu Mitspieler Bergsma. Enorm ballgewandt und sicher im Pass. Das gegnerische Pressing konnte ihm nichts anhaben. War die Absicherung, die der FCA gegen stürmische Winterthurer brauchte. Alles vereiteln konnte er nicht.

Allen Njie, Note 4

Bei der Ballannahme zuweilen zu vorschnell. Suchte oft das direkte Abspielt anstatt den Ball zu sichern. Schwächte sich früh im Spiel mit einer gelben Karte. Von seinen vertikalen Vorstössen im ansonsten fein säuberlich justierten Aarauer Offensivspiel ging eine disruptive Gefahr aus.

Donat Rrudhani, Note 4,5

Nach dem 2:2 mit einer lohnenswerten Möglichkeit auf den nächsten Treffer, aber Rrudhani sah seinen Kopfball pariert. Zeigte wiederholt, dass er technisch mehr drauf hat als der durchschnittliche Spieler in dieser Liga. Oft reichte ein simples Dribbling, um die gegnerische Abwehr ausser Tritt zu bringen.

Randy Schneider, Note 4,5

Wegbereiter zum Führungstor. Sein Freistoss war scharf getreten und tückisch für die gegnerische Verteidigung. Auch am zweiten Aarauer Treffer beteiligt. Den Winterthurer Ausgleich zum 2:2 brachte er allerdings ebenso auf den Weg. Sein ungestümes Foul führte zum Freistoss von Alves, der an die Latte klatschte. Etwas umständlich in der Offensive. Diesmal machte er es lieber kompliziert anstatt die einfachen Lösungen zu suchen.

Kevin Spadanuda, Note 5

Seine ganze Klasse wurde beim 2:1 ersichtlich. Fast schien es, als verliere er den Ball, weil er ihn zu weit vorlegte. Doch gerade rechtzeitig umkurvte er Winterthur-Goalie Spiegel noch und traf ins Tor. Auch der Jubel, abgekupfert von Cristiano Ronaldo, war ansehnlich. Bereits sein 13. Saisontreffer, was für seinen exorbitanten Wert spricht. Ging entkräftet vom Platz, als er eine Viertelstunde vor Schluss ausgewechselt wurde. Wohl noch nicht hundertprozentig fit.

Shkelqim Vladi, Note 4,5

Den Stürmer zeichnen einige Qualitäten aus. Nebst seiner starken Physis, die er in Winterthur vielfach gewinnbringend einsetzte, fällt insbesondere die Übersicht auf. Sein Kopf sucht den Mitspieler, noch bevor er den Ball überhaupt an den Füssen hat. So erarbeitete sich Vladi oftmals einen entscheidenden zeitlichen Vorteil. Stellvertretend sein Assist zum 2:1.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

69. Balaj für Schneider

75. Gashi für Spadanuda

87. Thiesson für Vladi

87. Schwegler für Rrudhani

