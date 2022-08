FC Aarau: Die Noten zum 3:3-Spektakel gegen Lausanne-Ouchy

FC Aarau Auf Stürmer Shkelqim Vladi ist Verlass und hinten ist nur der Torhüter genügend: Die Noten zum 3:3 gegen Lausanne-Ouchy Was haben wir die Abwehr zuletzt gelobt. Absolut tadellos beim 4:0 in Bellinzona. Und auch beim 2:2 in Thun gehörten Olivier Jäckle und Jan Kronig zu den besten Aarauer Akteuren. Das war gegen Lausanne-Ouchy nicht der Fall. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 28.08.2022, 05.00 Uhr

Simon Enzler, Note 4,5

Simon Enzler (links) und Olivier Jäckle (rechts) nach dem 1:2 durch Bayard (2.v.r.). Marc Schumacher / freshfocus

Wenn ein Torhüter drei Treffer kassiert, kann man ihm schlecht auf die Schultern klopfen. Eines vorweg: Enzler hat bei den drei Gegentoren nichts falsch gemacht. Er hat mit seiner Parade gegen Bayard kurz vor der Pause dafür gesorgt, dass der FCA nicht mit 1:3 in den zweiten Durchgang starten musste. Auffällig auch, wie präsent er bei Flanken agierte und so viele brenzlige Situationen entschärfte. Einzig mit seiner teils riskanten Spielauslösung strapazierte er die Nerven des Publikums etwas zu arg.

Marco Thaler, Note 3,5

Sein zweites Spiel in der Startaufstellung ist kein Bewerbungsschreiben für einen Stammplatz. Das weiss er selbst am besten. Aber seine Darbietung war auch nicht so, dass man jetzt sagen müsste: Übung abbrechen. Thaler stand beim 1:2 nicht gut und agierte vor dem 2:3 zu passiv. Von diesen beiden Situationen abgesehen war es ein ordentlicher Auftritt.

Olivier Jäckle, Note 3,5

Auch er machte beim 1:2 keine bella figura. Und auch er bekundete Mühe, gegen die wirbligen Romands in die Zweikämpfe zu kommen. Und einmal schien es, als hätte er die Übersicht verloren, als sein Befreiungsschlag zur Vorlage für den Gegner wurde. Ansonsten aber wie gewohnt sicher im Spielaufbau. In der 57. Minute wurde er für Aleksandar Cvetkovic ausgewechselt.

Jan Kronig, Note 3

Sein Pech ist sein Gegenspieler: Teddy Okou. Den wirbligen Flügelstürmer aus Frankreich kriegt Kronig nie unter Kontrolle. Zur Entlastung muss man aber auch erwähnen, dass Okou seine beiden Treffer nicht in jener Zone erzielt, für die Kronig zuständig ist. Sicher: Okou ist einer der schnellsten Offensivspieler der Liga. Aber wir reden hier nicht über Okafor, sondern Okou, einen Spieler, der vor 10 Monaten noch arbeitslos war. Und Kronigs Ambition ist mitunter, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Dafür muss man halt auch mal einen wie Okou zum Statisten degradieren.

Nuno Da Silva, Note 3,5

Keine Anpassungsprobleme, sofort drin im Spiel. Es schien, als hätte Nuno Da Silva schon Jahre beim FC Aarau gespielt. Von den Neuzugängen war er bislang jener mit den konstantesten Leistungen. Aber gegen Lausanne-Ouchy gelingt ihm mit Ausnahme des Assists zum 1:0 wenig. Gewiss ist er bemüht. Aber je länger die Partie dauert, desto mehr wird er zum Zauderer. So erstaunt es nicht, dass er beim 2:3 zu passiv agiert und in der 75. Minute allein vor Torhüter Da Silva den Ball über das Tor chipt.

Mischa Eberhard, Note 4

Marc Schumacher / freshfocus

Er läuft, und läuft, und läuft vielleicht sogar bis nach Hause. Der frühere YB-Junior ist ein engagierter Mittelfeldrenner, dem aber noch das Gefühl für den richtigen Pass im richtigen Moment etwas abgeht. Aber der Mann ist erst 20. Und neu beim FC Aarau. Trotzdem wird sein Einfluss auf das Spiel immer grösser. Und wenn das mit dem richtigen Pass im richtigen Moment - die wohl kniffligste Aufgabe für einen Mittelfeldspieler - funktioniert, kann er weit über sein 1,73 Meter hinaus wachsen.

Allen Njie, Note 4,5

Die eine gute Nachricht: Er hat keine Verwarnung geholt und darf deshalb am kommenden Samstag gegen die Liga-Überraschung aus Wil ran. Das mit der vierten gelben Karte wird kommen, garantiert. Die andere gute Nachricht: Er hat gegen ein starkes Mittelfeld gut dagegen gehalten. Die schlechtere Nachricht: Er spielt noch zu inkonstant.

Bastien Conus, Note 4,5

Bastien Conus gegen Romain Bayard . Marc Schumacher / freshfocus

Welch knackige Duelle, die er sich mit seinem Gegenspieler Lamine Gassama liefert. Meistens gehen sie zu seinen Gunsten aus. So auch unmittelbar nach der Pause, als er einen Penalty herausholt. Einzig in der Rückwärtsbewegung ist er nicht immer ganz sattelfest. Wird in der 67. Minute durch Milot Avdyli ersetzt.

Valon Fazliu, Note 4,5

Marc Schumacher / freshfocus

Macht sein zweites Tor in dieser Saison. Aber noch wichtiger: Er findet im Spiel der Aarauer immer häufiger statt. Fazliu war ja jener Neuzugang mit den grössten Vorschusslorbeeren, aber auch jener, der am längsten gebraucht hat, um hier richtig anzukommen. Jetzt sehen wir einen Fazliu, der die Bälle fordert, geschickt die Zwischenräume bespielt.

Shkelqim Vladi, Note 5

Shkelqim Vladi für einmal auf dem Boden gegen Rayan Kadima. Marc Schumacher / freshfocus

Was ist der für eine coole Socke. Zweimal vom Penaltypunkt. Zweimal in die gleiche Ecke. Zweimal erfolgreich. Aber einmal locker lässig. Und einmal mit Wucht. Aber immer mit Überzeugung. Einzig aus dem Spiel heraus trifft er dieses Mal nicht. In der 23. Minute scheitert er per Kopf an Goalie Da Silva.

Nikola Gjorgjev, Note 4

Nikola Gjorgjev sprintet Edmond Akichi davon. Marc Schumacher / freshfocus

Auf seinen zweiten Saisontreffer warten wir weiter. Zweimal kommt er zum Abschluss. Zweimal verzieht er. Trotzdem macht er ein anständiges Spiel. Insbesondere in der ersten Halbzeit löst er sich immer wieder aus seiner Position, um das Spiel seines Teams anzukurbeln. Nach der Pause aber taucht er etwas unter.

Zu kurz im Einsatz für eine Benotung:

57. Cvetkovic für Jäckle

67. Hunziker für Fazliu

67. Avdyli für Conus

84. Schwegler für Da Silva

