FC Aarau: Die Analyse nach dem 2:2-Remis gegen Yverdon-Sport

FC Aarau: Die Analyse Warum das Sturmduo Hunziker/Tasar nicht harmonierte – und was das mit Allen Njie zu tun hat Andrin Hunziker und Varol Tasar sollten in Yverdon gemeinsam den verletzten Shkelqim Vladi ersetzen. Doch die FCA-Stürmer überzeugten nicht. Bei der Suche nach Gründen wird man auch im defensiven Mittelfeld fündig. Frederic Härri Jetzt kommentieren 02.10.2022, 12.34 Uhr

Andrin Hunziker (links) bekundete gegen die Yverdon-Spieler Mühe. Claudio De Capitani / freshfocus

Der Himmel mag grau, der Wind zügig und das Wetter kalt gewesen sein: Shkelqim Vladi hätte es wohl gut gefallen, am Freitagabend ins Stade Municipal am Neuenburgersee zurückzukehren. Hier verbrachte Vladi in der vergangenen Saison ein erfolgreiches halbes Jahr als Leihspieler bei Yverdon-Sport, bevor er von Stammklub YB an Aarau weitergereicht und später fix transferiert wurde.

Doch der am Knie verletzte Vladi kann derzeit nicht mittun. Und so kam die Partie gegen die Waadtländer einer Premiere gleich: Erstmals in der aktuellen Spielzeit musste der FC Aarau gänzlich ohne seinen effektivsten Stürmer auskommen. Das 2:2 enthielt denn auch Erkenntnisgewinn, inwiefern die Absenz des Topskorers die Aarauer Spieldynamik verändern würde.

Vom Verteidiger bis zum Stürmer treffen viele Aarauer

Da gilt es vorderhand festzuhalten: Der FCA schafft es, zu seinen Toren zu kommen – auch ohne Vladi. Die Mannschaft hat nun in drei aufeinanderfolgenden Meisterschaftsspielen jeweils zwei Treffer erzielt. In Yverdon hiessen die Torschützen Valon Fazliu und Nikola Gjorgjev. Davor trafen in Schaffhausen Bastien Conus und Varol Tasar zum 2:0, den 2:1-Sieg über den FC Wil brachten Jan Kronig und Marco Thaler auf den Weg. In jenen Spielen stand auch Vladi auf dem Feld. Beide Male blieb er ohne Skorerpunkt. In die Bresche sprangen andere, vom Verteidiger über den Mittelfeldspieler bis zum Angreifer.

Nikola Gjorgjev schoss in Yverdon ein wunderbares Tor zum 2:1. Claudio De Capitani / freshfocus

Vladis Einfluss übertrug sich zwar nicht auf das Skore, gleichwohl war der 22-Jährige ein Faktor. Indem er Gegenspieler band und Optionen für die Kollegen kreierte. Indem er das Tempo verschärfte, Bälle hielt und sie im passenden Moment ablegte. In Yverdon sollte diese Rolle nun Andrin Hunziker zufallen. Es war der Eins-zu-Eins-Wechsel, der die grössten Probleme offenbarte.

Hunziker mit seinem zweiten unglücklichen Startelfeinsatz

Immer wieder kam der Ball geflogen – hoch, weit, kurz oder lang. Die Mitspieler suchten ihren Zielspieler Hunziker ausgiebig. Doch der jungen Leihgabe aus Basel gelang es trotz aller Bemühungen nicht, die Anspiele in brauchbarem Masse zu verwerten. Nie schaffte er es, mit Geschwindigkeit auf die gegnerische Abwehrkette zu laufen. Wenn sich der Ansatz einer gefährlichen Gelegenheit ergab, spitzelte ihm ein Gegenspieler den Ball vom Fuss.

Auch Varol Tasar fehlte die Bindung zum Spiel. Claudio De Capitani / freshfocus

Bereits in Schaffhausen stand Hunziker von Beginn an auf dem Platz. Überzeugen konnte er da nicht, und dieser Eindruck verfestigte sich jetzt in seinem zweiten Startelfeinsatz. Man fragt sich, ob sich der 19-Jährige als Einwechselspieler nicht besser eignen würde, zumindest in der jetzigen Form. Als Joker kann er ein belebendes Element sein, wie seine bisherigen drei Skorerpunkte (zwei Tore, ein Assist) veranschaulichen.

Aarau-Trainer Keller: «Hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle»

FCA-Trainer Stephan Keller. Martin Meienberger / freshfocus

Aarau-Trainer Stephan Keller erklärte den Systementscheid nach Spielschluss, indem er sagte: «Wir wollten gleich spielen, wie wir das mit Vladi tun.» Und schob nach: «Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.» Diese Feststellung hatte freilich nicht nur mit der Leistung Hunzikers zu tun. Vielmehr lag Kellers Urteil auch im Wirken von Hunzikers Sturmpartner, Varol Tasar, begründet.

Der Aarauer-Rückkehrer debütierte in Yverdon in der Anfangsformation. Doch Entscheidendes konnte auch er nicht bewirken. Wenn man nun die Gründe ersucht, weshalb das Sturmduo Hunziker/Tasar nicht harmonierte, muss man weiter hinten anfangen, genauer: im defensiven Mittelfeld.

Auf jener Position vertraut Keller seit einigen Wochen auf Allen Njie als alleinigem Sechser vor der Abwehr. Njie aber ist nach der vierten gelben Karte sowie Rot im Cup für drei Spiele gesperrt und wird noch weitere zwei Runden aussetzen müssen.

Ein Allen Njie ist nicht eins zu eins zu ersetzen

Im Stade Municipal rückte deshalb Imran Bunjaku in die FCA-Elf. Und anhand dieses Wechsels wurde offensichtlich, dass sich die Qualitäten Njies bei dessen Abwesenheit nicht einfach so auf den Platz übertragen lassen.

Njies herausragende Stärke ist es, den Ball nach der Eroberung mit Vorstössen in Tornähe zu tragen. Auf diese Weise erzeugt er Räume und bringt die Offensivspieler in vielversprechende Positionen. Bunjaku jedoch war gegen Yverdon zu sehr mit Verteidigungsarbeit beschäftigt, als dass er auch die Angriffe von hinten heraus hätte strukturieren können.

Imran Bunkau geht in dieser Saison noch die Spielpraxis ab. Claudio De Capitani / freshfocus

Bunjaku fehlt es in dieser Saison bisher an Spielpraxis. Was er gerade benötigt, ist ein Partner an seiner Seite, der hilft, defensive wie offensive Aufgaben zu orchestrieren. Es war demnach kein Zufall, dass sich das Spiel der Aarauer nach der Hereinnahme von Mischa Eberhard merklich besserte. Eberhard initiierte das 1:0, assistiere das 2:1 und war mit seiner Laufstärke und Einsatzfreude ein Gewinn.

Vereinfacht und etwas salopp formuliert: Ein Bunjaku und ein Eberhard ergeben zusammen einen Njie. Das könnte die Losung sein, damit auch die Stürmer wieder vermehrt zur Geltung kommen.

