FC Aarau: Stürmer Shkelzen Gashi kehrt als neuer Captain zurück

FC Aarau Als neuer Captain: Shkelzen Gashi will nach einem schwierigen Jahr wieder angreifen Verletzungen und eine Krankheit warfen Stürmer Shkelzen Gashi in der vergangenen Spielzeit lange zurück. Beim Trainingsauftakt des FC Aarau sprüht der 32-Jährige vor Optimismus und Tatendrang. Gashi ist ab sofort neuer Captain – und hat in der kommenden Saison vor allem ein Ziel: gesund bleiben. Frederic Härri 22.06.2021, 05.00 Uhr

Beim Trainingsauftakt des FC Aarau drehte Shkelzen Gashi am Montag seine Runden. Marc Schumacher / freshfocus

Shkelzen Gashi ist wieder da. Mit Vorfreude, mit Spass, diese zwei Wörter baut er zuverlässig in seine Sätze ein. Adrett gekleidet, in weissem Hemd und schwarzer Anzughose, ist er Teil der Runde, die zum Trainingsauftakt die Fragen der Journalisten beantwortet. Gashi wirkt erholt und gelöst, manchmal schelmisch und sehr oft zu Scherzen aufgelegt. Ein Eindruck, der sich bis ins Nachmittagstraining hält, wo das Hemd dem blauen Funktionsshirt weicht. Gashi flachst, die laute Stimme schallt über den Platz. Da hat einer Spass.

Spass, der in der Vorsaison zuweilen zu kurz kam. Zu viel war geschehen neben dem Feld. Dinge, die Gashi beschäftigten und die Gedanken im Kopf kreisen liessen.

Der Mittelstürmer startet gut in die Saison, in den ersten acht Spielen schiesst er sechs Tore. Dann folgt im November 2020 der Schock. Bei einem Routineuntersuch wird bei Ga­shi eine Krankheit entdeckt, die ihn über Monate hinweg in die Rolle des Zuschauers drängt. Gashi braucht Ruhe, Spaziergänge sind das Maximum an Bewegung, das ihm der Arzt erlaubt. An Training ist nicht zu denken. Nach und nach kämpft sich Gashi zurück. Kaum wieder auf dem Rasen, zieht er sich eine hartnäckige Verletzung an der Wade zu. Von 36 Meisterschaftsspielen wird er am Ende nur in 13 auf dem Feld stehen.

Gashi erinnert sich an die «Glücksmomente»

Gashi hat mit dem Erlebten seinen Frieden geschlossen. «Wenn ich hätte aussuchen können, hätte ich die Erfahrungen natürlich nicht machen wollen», sagt er. Doch Gashi ist Optimist, der aus all den unruhigen Monaten des Bangens und des Zweifelns die «Glücksmomente» herausfischt, wie er das nennt. Den Augenblick etwa, als ihm Anfang April im Cup gegen Winterthur das 3:0 glückt und er ein euphorisiertes Aarau in den Halbfinal geleitet.

Pure Ekstase: Mit seinem Tor gegen Winterthur führt Shkelzen Gashi den FC Aarau Anfang April in den Cup-Halbfinal. Marc Schumacher / freshfocus

Oder die vielen Spieltage – ob auswärts oder daheim – die er auf der Tribüne verbringt. Als ihm der Blick aufs gesamte Spielfeld beschert wird, und er die taktischen Feinheiten, die Bewegungen, die Pässe und die Sprints wahrnimmt und zu einem Gesamtkunstwerk vermengt. Die Beobachterrolle behagt ihm. «Ich habe es geliebt», sagt Gashi. «Als Spieler auf dem Feld schaust du normalerweise nur auf den Ball und auf deine eigene Leistung. Und auf einmal siehst du alles.»

Gashi, der Optimist. Auch die Wochen und Monate, in denen er viel Zeit abseits der Mannschaft verbringt, können dem Wesen Gashis nichts anhaben. Er sei immer der Gleiche geblieben, sagt er. Einer, der die Menschen um sich herum antreibt und besonders die Jungen voranbringen will. Einer, den die Mitspieler mögen – und der die Mitspieler ebenso mag.

Vier Wochen Ferien hatten die Spieler des FC Aarau vor dem Trainingsauftakt. Zeit alleine, «um die Batterien aufzuladen», wie Gashi sagt. Irgendwann, gegen Ende der Auszeit, begann Gashi die Kollegen zu vermissen. «Wenn du praktisch ein Jahr lang zusammen bist, egal ob es regnet, schneit oder die Sonne scheint, dann schweisst das zusammen.» Der Teamgeist, sagt Gashi, habe ihm gefehlt.

Wenn Gashi fit ist, wird er die Captainbinde tragen

In der kommenden Saison, die in wenigen Wochen beginnt, wird Gashi die Captainbinde tragen, wie Trainer Stephan Keller an der gestrigen Medienkonferenz bekannt gab. Wenn er denn fit ist. Beim Trainingsauftakt lässt es Gashi jedenfalls erst einmal langsam angehen. Das Aufwärmprogramm macht er mit, die Bewegungen wirken geschmeidig und rund, danach verabschiedet er sich zum Physiotherapeuten.

Shkelzen Gashi konnte es kaum abwarten, wieder auf dem Rasen zu stehen. «Ich habe die Kollegen vermisst», sagt er. Marc Schumacher / freshfocus

«Ich werde bald 33», sagt Gashi. «Ich bin nicht mehr der 18-jährige Jungspund, der bei jedem Sprint vorne weg laufen muss. Ich kenne mich und meinen Körper. Und ich habe die richtigen Leute um mich, die mir helfen, meine Bestleistung abzurufen.»

Die EM weckt bei Gashi schöne Erinnerungen

Bestleistungen ortet Gashi auch in der derzeit stattfindenden Europameisterschaft, an der ein Fussballconnaisseur wie er selbstredend nicht vorbeikommt. Er geniesse es, zu sehen, wie die Weltklassespieler mit dem grossen Druck umgingen, sagt Gashi. Den Trubel und die wilden Emotionen einer EM hat Gashi selbst einmal erlebt. Vor fünf Jahren, als er mit der Nationalmannschaft Albaniens unter anderem auf die Schweiz traf. «Daran erinnere ich mich immer wieder gerne zurück.»

Zum Schluss kommt Gashi auf Ziele zu sprechen. Wenn Vereine das tun, verpacken sie die Vorhaben stets in harte Zahlen. Erster werden, Zweiter, man kennt das. Bei Gashi klingt alles ein wenig weicher. «Spielen» wolle er, sagt Gashi. Spielen, so viel es eben nur geht. Und vor allem: «Gesund bleiben.»