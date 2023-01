FC Aarau: Gesucht wird der Sturmpartner für Shkelqim Vladi

Challenge League Vor dem Trainingslager: Noch keine neuen Gesichter beim FC Aarau – könnten Szalai oder Demhasaj zum Thema werden? Der FC Aarau fliegt am Mittwoch ins Trainingslager in die Südtürkei. Gesucht wird der ideale Sturm-Partner für Topskorer Shkelqim Vladi. Eine Neu-Verpflichtung ist nicht auszuschliessen. Adam Szalai von Basel oder Shkelqim Demhasaj von GC könnten vom Profil her passen. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 03.01.2023, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Freshfocus

Dieses Wetter machte Lust auf... Meer. Im letzten Training vor dem Camp in der Südtürkei hingen die Regenwolken tief über dem Brügglifeld. Aus ihnen tropfte Nieselregen. Da mag sich der eine oder andere Spieler darauf gefreut haben, am Mittwoch in den Flieger in Richtung Süden steigen zu dürfen. In Belek in der Südtürkei, wo der FCA sein zehntägiges Trainingslager absolviert, sind Sonnenschein und 20 Grad angesagt.

Wenn die Aarauer Delegation am Mittwoch im «Calista Luxury Resort» eincheckt, wo sie bereits 2019, 2020 und 2022 logierte, gehören auch Shkelzen Gashi und Imran Bunjaku zur Reisegruppe. Die beiden schlugen sich zuletzt mit Oberschenkelproblemen herum. Bunjaku erlitt im zweitletzten Spiel der Vorrunde einen Muskelfaserriss. Er ist nun aber so weit, dass er in Belek ins Mannschaftstraining einsteigen kann.

Individuelles Trainingsprogramm für Captain Gashi

Trainer Boris Smiljanic geht davon aus, dass Bunjaku im zweiten Testspiel am Freitag, 13. Januar, gegen Turan Tovuz aus Aserbaidschan zum Einsatz gelangen kann. Bei Captain Gashi wird sich Smiljanic wohl noch etwas gedulden müssen. Der Stürmer dürfte im Camp in erster Linie ein individuelles Programm absolvieren. Auf dem Hinflug fehlt einzig der Portugiese Ivo Candé. Der 18-jährige Mittelfeldspieler, der in der Vorrunde nie zum Einsatz kam, leidet an einer Ohrenentzündung und darf noch nicht fliegen. Er wird in wenigen Tagen nachreisen.

In Belek sind fast jeden Tag zwei Trainings geplant. Vor der Abreise lobte Smiljanic die Fitness der Spieler. Unter türkischer Sonne will er in den ersten Tagen an den Standards feilen und taktische Übungen einstreuen. Eine vordringliche Aufgabe wird es sein, im Zweimannsturm den perfekten Partner für den genesenen Topskorer Shkelqim Vladi zu finden. Im Moment stehen Varol Tasar, Shkelzen Gashi, Andrin Hunziker, Mickaël Almeida und Nuno da Silva zur Verfügung und auf dem Prüfstand.

Wie wärs mit Szalai oder Demhasaj?

Im Trikot des FC Basel hat Adam Szalai keine Zukunft! Könnte er beim FC Aarau zum Thema werden? (Basel, 21.03.2022) Ennio Leanza / KEYSTONE

«Zlatan Ibrahimovic!», lautete Smiljanics scherzhafte Antwort auf die Frage nach dem Traumprofil für Vladis Partner. Zumindest betreffend Postur käme der beim FC Basel auf die Streichliste gesetzte Adam Szalai dem schwedischen Altmeister nahe. Der 35-jährige Ungar wäre eine interessante Figur, um den FCA zumindest während vier Monaten im Unterfangen zu unterstützen, doch noch in die Super League aufzusteigen. Er weist in seinem Palmarès 54 Bundesliga- und 26 Länderspieltore aus.

Der Haken: Szalais Lohnvorstellungen sind jenseits der Aarauer Gedankenspiele und Schmerzgrenzen. Dass eine Vertragsauflösung zwischen dem 86-fachen Internationalen und dem FC Basel im Raum steht, hilft da auch nicht. Ausserdem schielt Szalai eher auf ein (letztes) Engagement in der Bundesliga als in der Challenge League.

Shkelqim Demhasaj spielt bei GC kaum und könnte deshalb ein interessanter Spieler für Aarau sein. (Genf, 21.11.2021) Pascal Muller/Freshfocus

Einer wie Szalai schwimmt aber zumindest in einem Becken, in dem der FC Aarau fischen müsste, falls im Kader ein Platz im Sturm frei werden sollte: Dort, wo sich Spieler tummeln, welche sich in der Super League derzeit auf dem Abstellgleis befinden. Ein solcher Spieler ist neben Szalai auch Shkelqim Demhasaj von den Grasshoppers. Der 26-jährige Stürmer, gross gewachsen wie Szalai (und Ibrahimovic), kam in dieser Saison bei den Zürchern bloss zu drei Teileinsätzen. Doch er hat auch schon bessere Zeiten erlebt. 2020/21 schoss er für GC auf dem Weg zum Aufstieg zehn Tore. Apropos Aufstieg: Dieses Aarauer Sehnsuchtsziel erreichte Demhasaj auch letzte Saison mit dem FC Winterthur.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen