Nachwuchs: FC Aarau arbeitet mit anderen Vereinen enger zusammen

FC Aarau «Aargauer Weg»: Wie der FC Aarau mit anderen Vereinen die Zusammenarbeit beim Nachwuchs intensiviert Neuer Verantwortlicher für den Nachwuchs, angepasstes System: Unter Frédéric Page soll die Zusammenarbeit mit den anderen Klubs im Kanton noch enger werden. Und: Das «Team Aargau» auf Stufe U16 bis U18 gibt es nicht mehr. Stefan Wyss Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Das Paradebeispiel: Kevin Spadanuda durchlief im Aargau von der 4. Liga bis zum FC Aarau alle Kategorien. Marc Schumacher / freshfocus

Alle Wege führen nach Rom. Heisst es. Der Aargauer Weg führt zumindest nach Korsika. Jedenfalls im Fussball und im Fall von Kevin Spadanuda. Als der 25-jährige Stürmer letzte Woche einen Vertrag beim französischen Ligue-1-Klub AC Ajaccio unterschreiben konnte, war dies so etwas wie die Krönung für den Aargauer Fussball-Karriereweg. Spadanuda war Junior beim FC Aarau. Später arbeitete er sich nach einer verletzungsbedingten Pause durch regionale Ligen zum FC Baden und von dort zurück zum FCA, von wo ihm nun der Sprung ins Ausland gelungen ist.

Spadanudas Weg von ganz unten nach ganz oben ist zwar ein Weg mit Brüchen und Umwegen. Doch in der Tendenz zeichnet er exemplarisch den sogenannten «Aargauer Weg», wie ihn der FC Aarau zusammen mit dem Aargauer Fussballverband und den angeschlossenen Partnervereinen auf dem Reissbrett entworfen hat. Gestartet wird die Karriere bei den E-Junioren in einem Klub aus den vier Regionen Aarau, Baden, Zofingen und seit Neustem auch wieder Wohlen. Auf Stufe der U15 werden die rund 60 vielversprechendsten Talente auf die Teams des FC Aarau, FC Baden und SC Zofingen verteilt, ehe sie ab der U16 im FCA an den Profi-Fussball herangeführt werden.

Das «Team Aargau» ist Geschichte

Frédéric Page: Früher - hier im Sommer 2007 - für den FC Aarau im Einsatz, heute Gesamtleiter der Nachwuchsabteilung. Alexander Wagner

Das System wurde im Hinblick auf die Saison 2022/23 modifiziert. Frédéric Page, der frühere Profi des FC Aarau, hat die Verantwortung als Gesamtleiter Nachwuchs im Challenge-League-Klub von Sven Christ übernommen. Neben der Rückkehr des Stützpunktes Wohlen in den «Aargauer Weg» ist auch die Auflösung des «Team Aargau» als eigenständiger Verein eine Neuerung. Die U16 und U18 laufen wieder unter dem Namen FC Aarau auf.

Die Pyramide im Aargauer Fussball: Von den E-Junioren bis zur Schwelle zu den Profis beim FC Aarau. Quelle: FC Aarau

Die Zeit für einen Relaunch ist gerade günstig. Unter dem im Profifussball etablierten FC Aarau hat sich der FC Baden mit dem Aufstieg in die Promotion League ins halbprofessionelle Umfeld gespielt. Darunter finden sich mit Wohlen und Aufsteiger Muri zwei Klubs in der 1. Liga sowie mit Zofingen, Schöftland, Windisch und Mutschellen weitere Vereine in der 2. Liga inter. Die Hierarchie stimmt. Und dass der Fussball in der Region lebt, zeigte sich auch an Auffahrt bei den Finalspielen des Aargauer Cup, die in Baden eine Rekordkulisse mobilisierten.

Portugiesen bei GC, Aargauer beim FCA

Der «Aargauer Weg» war kein revolutionärer Wurf, als er vor knapp sechs Monaten lanciert wurde. In anderen Regionen wie in Bern oder in der Ostschweiz gibt es ähnliche Modelle. Der «Aargauer Weg» will trotzdem einzigartig und attraktiv sein. Marc Grütter, der Leiter des «Aargauer Weg», sagt:

«Der FC Aarau begegnet den anderen Klubs in der Region auf Augenhöhe. Es gibt einen stetigen Austausch. Und sei es nur, dass Spieler der 1. Mannschaft des FC Aarau Juniorentrainings auf dem Land besuchen, oder dass sich deren Junioren auf dem Brügglifeld Spiele anschauen dürfen.

Für den «Aargauer Weg» gibt es weitere gute Argumente. Solange etwa auf dem GC-Campus die Chinesen das Sagen haben und mit Vorliebe Portugiesen oder Leihspieler der Wolverhampton Wanderers einsetzen, überlegt sich ein Aargauer Junior gründlich, ob er den «Aargauer Weg» zugunsten einer Ausbildung bei GC aufgeben will. Ähnlich verhält es sich mit dem FC Basel, der zuletzt eher die Strategie verfolgte, sein junges Personal im Ausland zu rekrutieren, um es dann mit Gewinn weiterzuverkaufen. Page erklärt es so:

«Entscheidend ist die Philosophie der Profi-Mannschaft. Wenn dort auf die Jungen gesetzt wird und die Nachwuchsspieler aus der Region sehen, dass sie eine realistische Chance haben, dann stärkt das die Identifikation.»

Um die Talente noch enger zu begleiten, hat der FCA eine neue Stelle geschaffen und Badens Aufstiegstrainer Ranko Jakovljevic als Talent-Betreuer eingestellt. Gleichwohl wird auch der «Aargauer Weg» an der Spitze der Pyramide eng und steinig. «Bei den E-Junioren haben wir 1200 Kinder. Am Ende schafft es gemäss Statistik eines zu den Profis des FC Aarau», gibt Page zu bedenken. Im aktuellen Kader des FC Aarau stehen mit Marco Thaler, Olivier Jäckle, Binjamin Hasani und Silvan Schwegler vier Spieler aus der Region, welche diesen Weg gegangen sind. Der 19-jährige Torhüter Marvin Hübel ist an den FC Baden ausgeliehen, wo er in der Promotion League an den Profi-Fussball herangeführt werden soll.

Marvin Hübel ist vom FC Aarau an den FC Baden in die Promotion League ausgeliehen (Baden/04.06.2022). Alexander Wagner

Vorläufig keine U21 beim FC Aarau

Spielpraxis in der dritt- oder vierthöchsten Liga zu holen ist derzeit in Aarau nicht möglich, weil der FCA keine U21-Mannschaft mehr unterhält. «Dies hat mehrere Gründe. Zum einen erlauben es die sportlichen Infrastrukturen nicht, eine weitere Aktivmannschaft zu stellen. Dazu kommt, dass die Swiss Football League nur 13 Lizenzen für U21-Mannschaften vergibt. Zudem spielen auch finanzielle Aspekte eine Rolle», so Page. In Zukunft muss eine U21-Mannschaft für den FC Aarau aber wieder zum Thema werden, damit der «Aargauer Weg» vom Junior zum Profi noch direkter sein kann.

