FC Aarau: Die Noten zur 0:4-Niederlage in Vaduz

FC Aarau 0:4-Debakel in Vaduz: Zwei schwere Patzer, Totalausfälle und nur eine genügende Note Der FC Aarau zieht bei der 0:4-Niederlage gegen den FC Vaduz sein schwächstes Saisonspiel ein. Entsprechend tief fallen die Noten der Spieler in der Einzelkritik aus. Lediglich ein Spieler erreicht Normalform, während sich andere schwerwiegende Fehler leisten. Frederic Härri, Vaduz Jetzt kommentieren 16.10.2022, 20.15 Uhr

Simon Enzler, Note 2

Der Torhüter des FC Aarau zieht das erste schwache Spiel in dieser Saison ein. Eigentlich begeht Enzler nur zwei gröbere Fehler, die jedoch von gravierender Konsequenz sind. Gleich zu Beginn spielt er einen Fehlpass, der im 0:1 resultiert. In der 27. Minute steht sein ungenaues Abspiel am Ursprung des 0:3. Immerhin: Mit einigen guten Paraden bewahrt er seine Mannschaft vor einem höheren Rückstand.

Arijan Qollaku, Note 3

Gegen Thun wurde er bereits für Thaler eingewechselt, nun spielt er von Beginn an. In der Dreierabwehr wirkt er weitgehend sicher, augenfällige Missgeschicke sind nicht auszumachen. Vor dem 0:4 liefert er allerdings die unfreiwillige Vorlage für Torschütze Ras­toder, weil ihm der Ball unglücklich vom Schienbein wegspringt.

Olivier Jäckle, Note 2

Ein Abwehrchef und Captain wie er soll für Ruhe und Stabilität stehen. In Vaduz aber kann er diese Qualitäten nicht anbieten, stattdessen ist er ein Totalausfall. Kommt nie richtig ins Spiel, gewinnt nicht an Sicherheit. Früh merkt Trainer Stephan Keller, dass Jäckle Mühe hat – und wechselt ihn aus. Von ihm ist im kommenden Spiel gegen Bellinzona eine klare Steigerung gefordert.

Jan Kronig, Note 2

In den vergangenen Wochen war Kronig meistens der stabilste Part in der Verteidigung. Nun ist ein erstes Mal auch er anfällig für Fehler. Vor dem 0:2 agiert er viel zu passiv und lässt sich von einer einfachen Finte von Vaduz-­Angreifer Tunahan Cicek fehlleiten. Auch beim 0:3 verliert er seinen Gegenspieler aus den Augen. Kein glücklicher Auftritt.

Allen Njie, Note 2

Der vom FC Aarau eingelegte Rekurs gegen seine Sperre war erfolgreich. Njie darf wieder mittun, er rückt sogleich in die Startaufstellung. Die Aarauer erhoffen sich, dass er für Wucht und Struktur sorgt. Doch es geht nach ­hinten los: Njie kommt überhaupt nicht in die Zweikämpfe, die Bälle springen ihm vom Fuss, die Pässe misslingen. Vor dem 0:3 verliert er ein entscheidendes Duell leichtfertig. Bereits in der 37. Spielminute wird er folgerichtig ausgewechselt.

Milot Avdyli, Note 3,5

Profitiert von der Absenz von Bastien Conus und rückt in die erste Elf. Ein Eins-zu-Eins-Ersatz für Conus ist er aber nicht, weil er auf der rechten Seite zum Einsatz kommt und offensiver eingestellt ist. Erledigt seine Arbeit solide, verheddert sich mit seinen Dribblings aber zu häufig in der geg­nerischen Abwehr.

Mischa Eberhard, Note 4

Zeigt in der Mittelfeldzentrale viel Engagement. Reibt sich auf, geht viele Wege, versucht sich im vertikalen Spiel. Auf diese Weise ist er im Aarauer Ensemble noch einer der Stabilsten. Auch ihm gelingt bei weitem nicht das, was er zu leisten imstande ist. Insgesamt erreicht er aber so etwas wie Normalform.

Nikola Gjorgjev, Note 2,5

In den vergangenen Partien gehörte Gjorgjev immer zu den Besten. An diesem Nachmittag im Rheinparkstadion bleibt er gänzlich ohne Einfluss. Die Passsicherheit, die ihn ansonsten auszeichnet, geht ihm vollständig ab. In den Zweikämpfen lässt er sich von den robusten Vaduzern häufig den Ball abnehmen. Gegen Ende hin steigert er sich und sorgt offensiv für ein wenig Gefahr.

Nuno da Silva, Note 2,5

Trainer Keller begegnet der gegenwärtigen Baisse des Flügelspielers, indem er ihn von der rechten auf die linke Seite beordert. Im Angriff funktioniert das passabel, weil da Silva Tempo bringt. In der Rückwärtsbewegung aber lässt Da Silva defensive Absicherung missen und offenbart grosse Lücken.

Valon Fazliu, Note 2,5

Der Topskorer der Aarauer (neun Skorerpunkte) taucht völlig ab. Hat keine Aktion, die in Erinnerung bleibt.

Varol Tasar, Note 3,5

Wenn der FC Aarau einmal einem Tor nahe kommt, dann ist Varol Tasar beteiligt. Die Schüsse des Stürmers resultieren aber meist aus Einzelaktionen, die Abschlusspositionen sind nur selten erfolgsversprechend. So bleibt am Schluss ein bemühter, aber unvollständiger Auftritt.

Imran Bunjaku, Note 3,5

Ersetzt Jäckle noch vor dem Pausenpfiff und übernimmt auch dessen Captain-Binde. Wirkt insgesamt stabiler als in seinen letzten Auftritten.

Silvan Schwegler, Note 3,5

Kommt in der 37. Minute für Njie und ist gleich besser im Spiel als sein Vorgänger. Hat einige gute Aktionen nach vorne. Entscheidende Impulse kann aber auch er nicht geben.

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung:

61. Noël Wetz für Milot Avdyli

61. Samuel Krasniqi für Varol Tasar

