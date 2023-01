Faustball Vielversprechender Abschluss der Qualifikation für die Oberentfelder Die Oberentfelder Faustballer gewinnen die letzten beiden Begegnungen der Qualifikation und schliessen diese auf dem dritten Rang ab. Damit ist klar, dass die Oberentfelder am Final4-Turnier um den Meistertitel mitspielen werden. Fabio Baranzini 15.01.2023, 20.48 Uhr

U19-Nationalspieler Silvan Bisig im Einsatz für den STV Oberentfelden Elias Beck / Swiss Faustball

Die letzte Doppelrunde im Dezember war nicht nach dem Geschmack der Oberentfelder gelaufen. Aus den vier Partien resultierte nur ein einziger Sieg. Die Pause über die Festtage scheint dem Team von Trainer Koni Keller gutgetan zu haben. Denn zum Abschluss der Qualifikation der Hallen Meisterschaft konnte sein Team gleich zwei Siege ins Trockene bringen.

Nicht wie gewünscht gestartet

Zuerst liefen die Oberentfelder gegen das Team aus Jona auf. In diesem Kräftemessen waren die Aargauer aufgrund ihres dritten Tabellenrangs gegen Schlusslicht Jona zu favorisieren. Doch die Joner witterten nach ihrem überraschenden Sieg am Vortag gegen Widnau die Chance, sich am letzten Spieltag doch noch vom Abstiegsplatz zu verabschieden und legten entsprechend stark los. Der erste Satz ging mit 11:8 an die Aussenseiter aus Jona und auch im zweiten Durchgang erspielten sie sich beim Stand von 10:9 einen Satzball. Die Oberentfelder überstanden jedoch diese brenzlige Phase und gewannen den Durchgang mit 14:12.

«Wir hatten uns vorgenommen, von Anfang an Präsenz zu markieren und Gas zu geben. Das haben wir nicht geschafft. Immerhin konnten wir die Partie nach dem zweiten Satz kontrollieren», sagt Trainer Koni Keller. In der Tat hatten seine Jungs die Begegnung nach dem Satzausgleich im Griff und konnten letztlich einen sicheren 3:1-Sieg ins Trockene bringen.

Steigerung ist gefragt

Im zweiten Spiel des Tages kam es zur Neuauflage des letztjährigen Finals der Hallen Schweizer Meisterschaft zwischen Oberentfelden und Elgg-Ettenhausen. Diesmal erwischten die Oberentfelder einen besseren Start und konnten die ersten beiden Sätze mit 11:7 und 11:9 für sich entscheiden. Danach wurde die Partie aber umkämpfter, obwohl die Elgger ihren angeschlagenen Angreifer Dario Hofer schonten. Letztlich gewannen die Oberentfelder aber auch dieses Spiel mit 3:1. «Es ist gut für den weiteren Verlauf der Saison, dass wir diese zwei Spiele gewinnen konnten», sagt Koni Keller. «Doch eines ist klar: Wenn wir am Final4-Turnier ein ernsthaftes Wörtchen um den Titel mitreden wollen, dann müssen wir auf allen Positionen noch eine Schippe drauflegen.»

Highlight steht bevor

Noch vor dem Final4-Turnier Mitte Februar wartet am kommenden Wochenende ein ganz besonderes Highlight auf die Mannschaft. In der eigenen Halle am Erlenweg in Oberentfelden dürfen sie als amtierende Schweizer Hallen Meister den Champions Cup gegen die besten Hallenteams aus Deutschland und Österreich bestreiten. Gespielt wird am Freitag und am Samstag. Alle weiteren Informationen dazu gibt’s unter www.faustballcenter.ch/championscup