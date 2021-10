Fanproteste: Polit-Eklat beim FC Wohlen

Fanproteste Wegen SVP-Anlass während Fussballspiel: Polit-Eklat beim FC Wohlen Ein SVP-Anlass hat bei den Fans des FC Wohlen für Unmut gesorgt und zu Protest-Plakaten geführt – Der Fanverantwortliche des Vereins wird daraufhin entlassen. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 11.10.2021, 19.10 Uhr

Eines der viel diskutierten Plakate beim Spiel zwischen dem FC Wohlen und dem FC Solothurn. Larissa Gassmann

Es rumort beim FC Wohlen. Die Fans protestieren mit Plakaten gegen das Vorgehen des Verwaltungsrats und dieser entlässt daraufhin den Fanverantwortlichen. Doch was ist eigentlich passiert?

Während des Spitzenspiels der ersten Liga zwischen dem FC Wohlen und dem FC Bassecourt (3:0) führte die SVP Wohlen-Anglikon in den Niedermatten einen parteipolitischen Anlass durch und lud die Wohler Bevölkerung zum Spiel ein. Ein politischer Anlass während des Fussballspiels. Für viele Wohler Anhänger sorgte das für Stirnrunzeln.

Vor einem Jahr wurde eine GV-Anfrage noch abgelehnt

Bereits ein Jahr zuvor wollte der Verein «Fans gemeinsam gegen Homophobie», dem auch viele Fans des FC Wohlen angehören, seine Generalversammlung in den Niedermatten durchführen. Damals wurde die Anfrage vom Verein abgelehnt, da die Niedermatten kein Ort für politische Veranstaltungen sein sollen.

Dann folgte der Sinneswandel für die SVP. Besonders störend war für viele Anhänger des FC Wohlen, dass die SVP-Veranstaltung mit Fahnen und einem Flyer für das Fussballspiel deutlich sichtbar inszeniert wurde. Bereits während des Spiels sorgte dies für Irritationen beim Heimpublikum, wie ein Leserbrief des «Wohler Anzeiger» deutlich macht:

«Mit der Gratis-Ticket-Zustellung der SVP zum Heimspiel gegen Bassecourt (...) wird suggeriert, dass ich zu den Anhängern der SVP gehöre, auch wenn ich den Eintritt selbst bezahlt habe.»

Und auch im Nachgang der Partie sorgte der Partei-Anlass für mächtig Gesprächsstoff. Die Reaktion der Fans sollte nicht lange auf sich warten lassen. An den vergangenen beiden Spielen des FCW brachten die Fans ihr Unverständnis in Form von Plakaten zum Ausdruck. «SVP raus» und «SVP not welcome» waren dabei die harmloseren Schriftzüge, die im Stadion gehisst wurden. Andere verwendeten eine deutlich schärfere Wortwahl, die Aussage bleibt aber auch dort die Gleiche: Die Fans wollen keine politische Veranstaltung im Stadion, erst recht nicht während eines Fussballspiels.

SVP-Anlass war eine «grobe Verletzung der Statuten»

Besonders pikant ist zudem, dass in erster Linie die SVP die geplanten Projekte zum Bau des Kunstrasen-Hauptfeldes und der Umzonung zur Erweiterung der Stadionanlage torpediert hat. Nun gab sich die Partei als Unterstützer des Vereins. Auch das wurde im Leserbrief des Wohler Anzeigers noch einmal aufgegriffen:

«Dass aber ausgerechnet die SVP diese Plattform geniessen darf, ist an Ignoranz seitens der FC Wohlen-Führung kaum zu überbieten. Neben der groben Verletzung der Vereins-Statuten war es diese Partei, die hauptsächlich gegen die anstehenden Projekte – wie Kunstrasen-Hauptfeld und Umzonung zur Erweiterung der Stadionanlage – geschossen hat.»

Die Protest-Aktion der Fans sorgt für mehrere Konsequenzen. Bereits vergangene Woche entschuldigte sich der Verwaltungsratspräsident André Richner im Gespräch mit dem «Wohler Anzeiger» für sein Vorgehen: «Es war ein Fehler. Das hätten wir nicht machen sollen.» Und er fügt selbstkritisch an: «Ich habe da wohl zu wenig Fingerspitzengefühl bewiesen.»

Fanverantwortlicher muss nun den Kopf hinhalten

Eine weitere Konsequenz aus der Plakat-Posse ist, dass sich der FC Wohlen von seinem Fanverantwortlichen Benjamin Netz trennt. Auf Anfrage der AZ gibt Netz an, eine entsprechende E-Mail vom Verein erhalten zu haben. Ihm werde vorgeworfen, für die Plakat-Aktion verantwortlich zu sein. Ein Vorwurf, den er sich nicht gefallen lassen will:

«Ich akzeptiere nicht, dass erzählt wird, dass die Aktion auf meinem Mist gewachsen ist. Das entspricht nicht der Wahrheit.»

Zudem werde ihm von André Richner vorgeworfen, er habe sich mit den Solothurner Fans abgesprochen, die sich beim letzten Heimspiel mit den Anhängern des FC Wohlen solidarisiert haben und auch ein Plakat zur Schau stellten. Auch diesen Vorwurf weist Netz zurück: «Es gab von meiner Seite keine Absprache mit den Fans des FC Solothurn.» Er empfindet die Kritik der Fans aber als gerechtfertigt und unterstützt das Vorgehen der Fans. Der Vorwurf, die Wortwahl sei teilweise unter der Gürtellinie gewesen, wie ihn Richner im Wohler Anzeiger äussert, weist er zudem entschieden zurück.

Der Fanverantwortliche will trotz der Entlassung weiterhin an die Spiele seines geliebten FC Wohlen gehen: «Ich werde weiterhin als Fan an die Spiele gehen und mich auch weiter für die Fanszene engagieren.» Trotzdem habe er Angst, dass sich der Verein immer wie mehr von seiner Basis entferne. «Ich habe Angst, dass der FC Wohlen ein Verein wird, wo ein paar Reiche entscheiden, was passiert», sagt Netz. Anders sei das Vorgehen des Vereins nicht zu erklären.

Anders sieht das Richner. Die Entlassung habe nicht direkt mit den Plakat-Protesten zu tun. Vielmehr habe man schon länger darüber diskutiert, ob der FC Wohlen in der ersten Liga überhaupt ein solches Mandat brauche. Nun wolle man die Möglichkeit nutzen, einen Schlussstrich zu ziehen und sich neu aufzustellen.

Verwaltungsratspräsident kritisiert Vorgehen der Fans

Auch VR-Präsident André Richner zieht seine Lehren aus dem Plakat-Protest: «Sämtliche politische Verbindungen werden gekappt. Der FC Wohlen geht ab sofort strikt nach den Statuten und ist neutral. Da sind wir ab sofort knallhart.» Nun sollen andere Wege gefunden werden, wie der FCW seine Finanzen aufbessern kann. Denn der FC Wohlen ist auf solche Einkünfte angewiesen. «Wir müssen daran festhalten», sagt Richner. In den kommenden Wochen wird eine Raclette-Hütte in den Niedermatten geplant, wo man sich verköstigen kann. Trotzdem kritisiert er das Vorgehen der eigenen Fans:

«Das war doof. Solche Spielereien bringen nichts.»

Und auch zur Entlassung des Fanverantwortlichen nimmt Richner im «Wohler Anzeiger» Stellung. Es habe bereits in der Vergangenheit viele Diskussionen im Umfeld des FC Wohlen über Netz gegeben. Zwar betont Richner die gute Arbeitet des Fanverantwortlichen, er erklärt aber, dass man in diesem Bereich nun einen Cut macht und neu anfangen wolle. Es gelte jetzt, den Blick nach vorne zu richten und das Thema abzuschliessen, so Richner weiter. Das letzte Wort in der Plakat-Posse scheint aber trotzdem noch nicht gesprochen zu sein.