Im Regionalfussball gibt es keine Modefans – eine Reportage

Fankultur Im Regionalfussball gibt es keine Modefans – eine Geschichte über die Liebe zum Spiel Sie singen an Auswärtsspielen manchmal nur zu fünft, aber immer mit vollem Einsatz. Weit weg von der Super League lebt die Fussball-Fankultur auch im Kleinen. Ein Besuch in Wettingen beim «Lägereblock» und ein Gespräch über die Faszination Regionalfussball. Martin Probst 10.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Fans vom «Lägereblock» bedanken sich bei der Mannschaft des FC Wettingen. zvg

Das hier ist eine Geschichte über Herzblut. Über die Faszination Fussball in seiner ursprünglichen und wohl ehrlichsten Form. Weit weg von Champions League und Millionen-Salären. Dort, wo die Grätsche im richtigen Moment niemanden berühmt macht. Die Tore aber genauso euphorisch gefeiert werden. Nicht von zig Million. Vielleicht nur von einer Handvoll der treusten Fans. Aber immer echt. Hier gibt es keine Modefans, hier geht es um Fussball und um die Liebe zum Spiel.

Doch nicht nur: Es ist auch eine Geschichte von Kreativität und Einsatz. Vor allem aber von Freundschaft. Hier, das ist 2. Liga. Und es gibt sie, die treuen Fans in der Kurve. Zum Beispiel in Wettingen.

5. Liga statt Diego Maradona

Wettingen. Ja, das war auch einmal Fussball in der Nationalliga A. Uefa-Cup gegen Napoli mit Diego Maradona. 1989 war das. 1993 wurde der Verein mit schwerwiegenden finanziellen Problemen aufgelöst – und ein Nachfolger gegründet. 5. Liga statt Diego Maradona. Acker statt Glamour.

1989 traf der FC Wettingen auf Napoli mit Diego Maradona. Keystone

Heute spielt der FC Wettingen wieder in der 2. Liga. Freiwillig. Vor einem Jahr ist der Verein auf eigene Initiative aus der 2. Liga inter abgestiegen. Präsident Pierluigi Ghitti hatte keine Lust mehr auf Söldner im Amateurbereich, wie er selbst sagt. Er wollte einen Neustart mit eigenen Kräften.

Das kam zuerst nicht überall gut an. Vor allem nicht in der Kurve. «Obwohl man rückblickend vielleicht sagen muss, dass es richtig war», wie Enrico Crameri heute sagt.

Es begann zufällig – und dann kamen immer mehr

Crameri ist einer der Treuen in der Kurve. Valentin Franke ein anderer. «Vor einigen Jahren ging ich mit Kollegen aus der Jungwacht gelegentlich an ein Spiel. Irgendwann hatten wir ein Banner dabei», erinnert er sich. Es war der Beginn der «Vikings», der Wikinger, wie sie sich nennen.

Etwas später kamen auch andere, standen erst etwas abseits und waren doch mit Leidenschaft dabei. «Warriors» nennen sie sich, Krieger. Crameri ist einer von ­ihnen.

Als dann mit den «Zecken» noch eine dritte Gruppierung dazukam, «war irgendwie klar, dass es eine Art Dachorganisation braucht», wie Franke sagt. Es war die Geburtsstunde des «Lägereblocks». Die Gruppen bestehen weiterhin, sie planen ihre Choreografien seither aber abgestimmt und gemeinsam.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Was aber ist die Faszination 2. Liga? Wenn der Weg nach ­Basel, Bern oder Zürich doch gar nicht so weit wäre. «Am Anfang war die Liebe zu Fussball», sagt Crameri, der auch ein Saisonabo in der Super League besitzt. Aber:

«Fussball in Wettingen ist weit mehr als die 90 Minuten auf dem Feld. Wir treffen uns schon Stunden vor dem Spiel, grillieren im Stadion und verbringen die Zeit zusammen.»

Kurz: Es geht um mehr als das Spiel. «Oder nehmen wir die Reisen an die Auswärtsspiele», sagt Franke. «Da besichtigen wir auch einmal ein Kloster oder was es sonst zu sehen gibt.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Fussballfan zu sein, ist mehr als ein Hobby. Es geht auch um Freundschaft. Das ist zwar an vielen ­Orten so. Aber im Kleinen noch etwas mehr. In einer grossen Gruppe zu singen, auswärts mit 1000 anderen Fans in der Super League, ist eine Sache. Zu fünft aus Wettingen in Sarmenstorf etwas anderes. Wenn viele denken, was machen die da? «Aber vor allem erleben wir Anerkennung: Die Leute finden toll, was wir machen, und freuen sich», sagt Franke. Nicht selten spendieren die Gastgeber den Gästen ein Bier.

Das Stadion aktiv mitgestaltet

Natürlich werden auch die Fans aus Wettingen einmal emotional, «fällt ein dummer Spruch, der nicht hätte fallen sollen», wie Franke sagt. «Aber wir sind eine friedliche, homogene Truppe. Bei uns ist jeder und jede willkommen». Und Crameri ergänzt: Pöbeleien oder Ähnliches wollen wir nicht und tolerieren es auch nicht.»

Vielmehr investieren sie Zeit in und für den FC Wettingen. «Wir durften sogar das Stadion mitgestalten», sagt Franke. Zum Beispiel mit einem Graffiti an der Tribüne. «Es ist doch sinnvoller, wenn die Jugendlichen das legal ausüben als irgendwo sonst», sagt er.

Das Stadion putzen oder die Junioren unterstützen

Das Geld, das die Choreografien kosten, sammelt die Fanvereinigung selbst. Mit einem «Kässeli» an den Heimspielen. Aber auch mal, «wenn wir alle gemeinsam das Stadion putzen und dafür vom Verein etwas erhalten», wie Crameri erzählt.

Das alles finanziert aber nicht nur die eigene Leidenschaft. Der «Lägereblock» ist Trikotsponsor im Nachwuchs, derzeit ziert der Schriftzug die Brust von D-Junioren. «Über Fussballfans wird oft negativ berichtet», sagt Crameri. «Dabei sind es doch solche Aktionen, die uns aus­machen.»

Besonders dort, wo es um den Fussball in seiner ursprünglichen Form geht. In Wettingen zum Beispiel.