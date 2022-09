Die bösen Buben im Aargauer Fussball: Der Strafpunktevergleich

Fairplay Das sind die bösen Buben im Aargauer Fussball: Der grosse Strafpunktevergleich und die Frage, wie fair spielt Ihr Verein? Welcher Klub kassiert am meisten Strafpunkte? Und welche Vereine sind am fairsten? Wir haben in den Statistiken gestöbert und verraten, wie gut Ihr Dorf- oder Stadtklub abschneidet, seit es Strafpunkte gibt. Martin Probst und Mark Walther Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Foul oder nicht? Der Linienrichter sieht genau hin. Alexander Wagner

Seit der Saison 2010/11 werden im Aargauer Fussball für Regelverstösse Strafpunkte verteilt. Seither lässt sich statistisch belegen, wie fair sich ein Verein verhält. Wir haben die Daten ­gesammelt, ausgewertet und ­sagen, wo die Musterschüler und wo die bösen Buben spielen.

Und so viel sei bereits verraten: Am fairsten ist Energie Beznau und auf der anderen Seite der Skala befindet sich Desportivo Portugues Aarburg (siehe Grafik unten).

Von der 2. Liga AFV bis in die 5. Liga

Um die Vereine miteinander zu vergleichen, haben wir alle Strafpunkte, die ein Klub seit der Einführung und bis zum Ende der vergangenen Saison im Aargauer Fussball der Männer (2. Liga AFV bis 5. Liga) gesammelt hat, notiert. Nicht berücksichtig ist die Saison 2019/20, die aufgrund der Coronapandemie nicht gewertet wurde. Ebenfalls nicht in die Statistik eingeflossen sind Strafpunkte von Teams, die eine Saison nicht zu Ende gespielt ­haben.

Das Strafpunkte-Total haben wir anschliessend durch die Anzahl Teams geteilt, welche die Punkte gesammelt haben. So ergab sich ein Wert, der besagt, wie viele Strafpunkte ein Klub durchschnittlich mit einem Team pro Saison kassiert.

Ein Beispiel: Desportivo Portugues Aarburg hat in der Zeitspanne 1771 Strafpunkte erhalten. In fünf der elf ­Saisons war der Verein mit einer Mannschaft aktiv, in den rest­lichen sechs Spielzeiten mit zwei. Das ergibt 17 Mannschaften. Im Schnitt sind es also 104,2 Strafpunkte, die ein Team pro Saison erhalten hat.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Statistik stützt das Klischee, wonach Secondo-Vereine eher unfair spielen. Wenn auch nicht alle. Luigi Ponte, der Präsident des Aargauer Fussballverbands AFV, sagt: «Mich erstaunt dies nicht. Secondos leben anders für den Fussball. Viel emotionaler. Manche haben das Gefühl, als sei jedes Spiel ein WM-Final, wo es um alles geht. Und so spielen sie auch. Dieser übersteigerte Ehrgeiz verleitet sie, härter einzusteigen.» Was in der Folge zu vielen Verwarnungen und somit auch zu vielen Strafpunkten führt.

AFV: «Vorwürfe aus der Welt der Märchen»

Desportivo Portugues Aarburg hat sich für die laufende Saison vom Meisterschaftsbetrieb zurückgezogen. Ob es dereinst wieder ein Team gegeben wird, ist offen. Angesprochen auf den Spitzenplatz im Ranking sagt Vereins-Präsident Omar Schumacher: «Darauf bin ich natürlich nicht stolz. Es stimmt zwar, dass wir stets hart spielten, temperamentvoll, aber es war nie unser Ziel, jemanden zu verletzten.»

Schumacher sieht seinen Klub vielmehr systematisch benachteiligt. «Die Schiedsrichter wurden vom AFV angewiesen: Passt auf bei den Portugiesen. Entsprechend schnell wurden wir verwarnt. Und ohne die Vorkommnisse im letzten Spiel der vergangenen Saison wären wir nicht auf Rang eins.»

Präsident Omar Schumacher (Mitte) spielte selbst im Team von Desportivo Portugues Aarburg. Alexander Wagner

Damals sollen Schumacher, ein weiterer Spieler und der Trainer den Schiedsrichter verbal bedroht haben. Daraus resultierte die Mehrheit der 327 Strafpunkte, die Desportivo 2021/22 kassiert hat. «Nur hat es die Drohungen nie gegeben», behauptet Schumacher.

AFV-Geschäftsführer Hannes Hurter distanziert sich deutlich von den Vorwürfen. «Wir nehmen sie zur Kenntnis. Doch diesen Thesen entstammen aus einer Welt der Märchen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.»

Die grosse Mehrheit der Klubs spielt fair

Fakt ist: Auch ohne diese Strafpunkte würde Desportivo in der Wertungen der unfairsten Klubs Rang drei belegen. Das zeigt: Ein Ausreisser nach oben beeinflusst die Statistik nicht immer.

Das beweist auch das Beispiel des FC Bremgarten. In der Saison 2017/18 kassierte der Verein mit einer Mannschaft 387 Strafpunkte und trotzdem belegt der Klub im Negativranking nur den 24. Rang.

Die Strafpunkte-Rekorde pro Team und Saison Ljiljan, Saison 2016/17: 518 Strafpunkte

Aarburg, Saison 2016/17: 505 Strafpunkte

Bremgarten, Saison 2017/18: 387 Strafpunkte

Desportivo, 2021/22: 327 Strafpunkte

Suhr, Saison 2014/15: 279 Strafpunkte

Überhaupt lässt sich fest­stellen, dass sich die grosse Mehrheit der Klubs fair verhält. Eine gewisse Anzahl Strafpunkte gehören dazu. Fussball ganz ohne gelbe Karten wird es nie geben. «Wenn ich auf die Liste schaue, dann finde ich, wir dürfen stolz sein auf unsere Vereine», sagt Hurter.

Beim fairsten Team Energie Beznau ist Präsident Christian Boutellier erfreut, als er von der Auswertung erfährt: «Dass wir die Fairsten sind, hätte ich nicht gedacht. Dass wir weit vorne dabei sind, aber schon. Schliesslich ist Fairplay für uns sehr wichtig und Teil der Vereinsphilosophie.»

Dass das vorbildliche Verhalten wahrgenommen und geschätzt wird, erlebt der Verein im Alltag. «Viele Schiedsrichter sagen uns, dass sie gerne bei uns pfeifen», sagt Boutellier. Und auch vom AFV wurde der Verein schon ausgezeichnet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen