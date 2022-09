Aargauer Fussballverband: Unruhestifter müssen aussortiert werden

Fairplay Aargauer Fussballverband fordert: Vereine müssen den Mut haben, sich von Unruhestiftern zu trennen Die meisten Aargauer Fussballvereine verhalten sich fair: Was braucht es, damit dies so bleibt? Und warum sind die Eltern oft das grösste Problem? Wir sagen es. Martin Probst Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Eine Grätsche allein ist selten ein Problem. Keystone

Als sich Luigi Ponte und Hannes Hurter die Strafpunkte-Statistik dieser Zeitung ansehen, ist zu spüren, dass sie grossmehrheitlich zufrieden sind mit dem, was sie sehen. «Ich behaupte, dass wir einer der fairsten Regionalverbände in der Schweiz sind», sagt Ponte, der den Aargauer Fussballverband AFV präsidiert.

«Würden zahlreiche Vereine im Schnitt über 100 Strafpunkte pro Team und Saison sammeln, müssten wir uns als Verband Gedanken machen, ob bei uns etwas grundsätzlich schiefläuft. Die Statistik zeigt aber, dass der Fairplay-Gedanke hochgehalten wird», sagt AFV-Geschäftsführer Hurter.

Seit die Strafpunktewertung in der Saison 2010/11 eingeführt wurde, hat nur ein Verein im Aargauer Fussball einen Schnitt von über 100 Strafpunkten pro Team und Saison. Setzt man die Grenze bei 70 Punkten, sind es 16 Klubs. 47 von 79 verglichenen Vereinen kassierten durchschnittlich weniger als 50 Strafpunkte pro Team und Saison.

4000 Franken für das fairste Team

Das ist ganz im Sinne des Verbands. Die Fairplay-Wertung wurde eingeführt, um Vereine zu belohnen, die sich vorbildlich verhalten. Das passiert auf verschiedenen Ebenen. Zum einen werden die drei fairsten Teams einer Kategorie jedes Jahr mit Bargeldpreisen ausgezeichnet. «In der 2. Liga AFV erhält der Sieger 4000 Franken», verrät Hurter:

«Wir haben die Prämien vor einigen Jahren verdoppelt und zahlen mehr als in höheren Ligen, um den Stellenwert zu unterstreichen.»

Neben dem finanziellen Anreiz kann es sich auch sportlich auszahlen, fair zu spielen. Sind zwei Teams punktgleich, entscheidet die Fairplay-Wertung, welches Team besser abschneidet und somit je nach Konstellation auch darüber, wer aufsteigen darf, oder ab­steigen muss.

«Es hat solche Szenarien immer wieder gegeben», sagt Hurter. «Und die grosse Mehrheit aller Vereine findet es gut, dass die Fairplay-Wertung als zweites Kriterium bei Punktgleichheit hinzugezogen wird.»

AFV-Präsident Luigi Ponte (rechts) und Geschäftsführer Hannes Hurter. Alexander Wagner

Was aber ist der Schlüssel, damit ein Verein möglichst fair auftritt? Ponte sagt: «Wichtig ist, dass es die Vereinsführung vorlebt. Und zwar ganz ohne Ausnahmen. Denn sonst erteilen sie allen im Verein quasi eine Carte blanche.»

Die Eltern als Problem

Im Idealfall hält ein Verein intern fest, wie sich die Mitglieder verhalten sollen. «Und wenn es jemand nicht tut, muss der Verein den Mut haben, sich von dieser Person zu trennen. Selbst dann, wenn es der Starspieler ist», sagt Ponte. «Denn nur so startet ein Umdenken bei allen.»

Ein Vorbild, wenn es darum geht, wie der Fairplay-Gedanke in die Vereinsarbeit integriert werden kann, ist der FC Frick, der nicht von ungefähr das dritt­fairste Team im Kanton ist. In seinen Konzepten behandelt der Verein bewusst Themen wie Anstand und Respekt. Und zwar detailliert und mit klaren Auf­forderungen.

Präsident Hans Reimann sagt: «Fairness ist ein sehr wichtiges Gebot, im Fussball und im Leben. Wir wollen dies vorleben. Das fängt bei den Funktionären an und beinhaltet auch die Zuschauer. Verhält sich jemand auffällig, suchen wir das Gespräch und verlangen, aufzuhören.»

Reimann spricht damit einen zentralen Punkt an. Ponte sagt: «Oft gibt es zwar gute Fairplay-Konzepte, doch die richten sich nur an die Vereinsmitglieder. Das momentan grösste Problem sind Eltern der Jüngsten, die das Gefühl haben, ihre Kinder müssten weiss ich wer sein und dann am Spielfeldrand ausflippen, wenn es nicht läuft.»

Der FC Frick hält zum Beispiel fest, dass es Aufgabe der Trainer sei, «für Fairplay gegenüber Gegner, Schiedsrichter und Umfeld» zu sorgen. Der Verein bezieht also auch die Zuschauer mit ein.

