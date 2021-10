Hallwilerseelauf: Die Vorjahressiegerin verrät, wie Sie gewinnen

Expertin gibt Tipps So gewinnt man den Hallwilerseelauf: Die Vorjahressiegerin verrät Ihnen, wie es geht Die Aargauerin Selina Ummel hat den prestigeträchtigen Wettkampf letztes Jahr gewonnen – nun verrät die 23-Jährige ihre Tipps, damit der Start am Samstag für alle zum Erfolgserlebnis wird. Martin Probst Jetzt kommentieren 08.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Moment darf Selina Ummel nicht rennen. Ihr Saisonplan will es so. Und darum wird die Vorjahressiegerin am Samstag nicht am Hallwilerseelauf starten. «Obwohl ich gerne würde.»

Selina Ummel gewann 2020 den Hallwilerseelauf. Im Aarauer Schachen verrät Sie ihre Tipps. Alex Spichale

Doch die Karriere der ambitionierten Aargauer Leichtathletin folgt einem Plan. Trainings- und Wettkampfpausen sind da mit langfristigen Zielen vor ­Augen ebenso wichtig wie ein einzelnes Rennen.

Den Leserinnen und Lesern der Aargauer Zeitung gibt die 23-Jährige aber gerne Tipps, was unmittelbar vor, im, und nach dem Rennen wichtig ist, damit der Hallwilerseelauf zum Erfolgserlebnis wird.

«Bevor wir über Ernährung sprechen, möchte ich den Schlaf erwähnen», sagt Selina Ummel. «Erholung ist wichtig. Dabei ist aber nicht die Nacht vor dem Rennen entscheidend, sondern die vorletzte. Dann sollte man sich gut erholen.» Das sind gute Nachrichten für alle, die sich vor einem Rennen nervös im Bett wälzen.

Doch damit zum Thema. Die unmittelbare Vorbereitung im Bereich der Ernährung beginnt bereits am Abend vor dem Wettkampf. «Ein Fondue oder Raclette würde ich nicht empfehlen», sagt Ummel und lacht. Vielmehr sei es wichtig, Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, «aber solche die man gut verträgt».

So geht es auch am Morgen vor dem Lauf weiter. «Ich wähle vor allem Brot, weil ich Pasta zum Frühstück nicht mag», sagt Ummel. Wichtig sei auch hier, etwas zu essen, das der Körper akzeptiert. Überhaupt solle man sich nicht verrückt machen lassen, sondern auf den Körper hören. Sie sagt:

«Für mich ist es zum Beispiel nicht gut, wenn ich zu viel esse. Zudem versuche ich, dass zwischen Frühstück und Start etwa drei Stunden liegen.»

Direkt vor dem Rennen schwört Ummel auf einen isotonischen «Shot», der etwas Koffein enthält. «Im Wettkampf ist dann der Flüssigkeitshaushalt wichtig, besonders wenn es heiss ist.»

Während des Laufs setzt Ummel auf Gels, weil diese vom Körper viel schneller aufgenommen werden, als wenn man sich mit Sportriegel ernährt. «Doch auch hier sollten alle ihren Weg finden, was besser passt. Der Vorteil des Gels ist aber, dass man nicht kauen muss, was beim Atmen hilft.»

Nach den Rennen nimmt Ummel jeweils einen Shake zu sich, der bei der Regeneration hilft.

Gerade im Bereich der Laufschuhe ist die Entwicklung rasant. Aber müssen Hobbysportlerinnen und Hobbysportler alles mitmachen? «Der Hallwilerseelauf ist speziell», sagt Ummel. «Es gibt Abschnitte auf Teer, Kies und solche auf schmalen Wegen mit Wurzeln. Da ­können zu leichte Schuhe zum Problem werden.»

Wer nun aber zum Trekkingschuh greifen will, liegt ebenso falsch: «Zu fest ist auch nicht gut.» Aber auch hier gilt als Faustregel: Man soll sich im Schuh wohlfühlen. Wenn es das Highend-Produkt ist, das passt, dann ist das ebenso richtig wie ein ganz normaler Laufschuh. «Das Wichtigste ist, dass der Schuh gut eingelaufen ist und nichts drückt.»

Zieleinlauf als Siegerin: Selina Hummer am Hallwilerseelauf. Alexander Wagner

Im Bereich der Kleidung ist weniger mehr. Zumindest während des Rennens. «Wer zu viel anhat, riskiert, dass der Körper überhitzt. Schliesslich bekommt man durch das Rennen warm, auch wenn es kühl ist», sagt Ummel. Zudem brauche es Energie, sich während dem Laufen umzuziehen – und dann kommt ja auch noch die Frage, wohin mit dem Material?

Ein Rucksack ist unnötiges Gewicht, das man mitschleppt. Und bei einem Halbmarathon spürt man jedes Kilo, das man mitträgt. «Ich sehe immer wieder Leute, die einen Flüssigkeitsrucksack dabei ­haben. Das würde ich nicht, es gibt unterwegs genügend Verpflegungsstände», sagt Ummel.

Egal, ob es warm oder kalt ist: Das richtige Einlaufen ist essenziell. «Bei kühlen Temperaturen ist es wichtig, die lange Kleidung bis unmittelbar vor dem Rennen zu tragen», sagt Ummel und ergänzt:

«Es hilft, wenn man jemanden dabei hat, der Hose und Trainingsjacke entgegennehmen kann.»

Ein Fehler, den viele machen würden, wenn es sehr heiss ist: Sie verzichten auf das Ein­laufen oder reduzieren es. «Das kann fatal sein», sagt ­Ummel. Schliesslich muss der Körper auch in der Hitze richtig auf die Rennbelastung vorbereitet sein. Abhilfe bei Hitze schafft ein Schattenplatz für das Warm-up.

Viele Läuferinnen und Läufer vertrauen mittlerweile einer Sportuhr, wissen aufgrund der Trainings, wie schnell sie im Schnitt einen Kilometer laufen sollten, damit nicht plötzlich der berühmt-berüchtigte «Hammermann» wartet.

Aber was, wenn man in der Euphorie viel zu schnell startet? «Das ist nicht schlimm», sagt Ummel. «Das passiert mir auch. Wichtig ist, dass man das Tempo danach einpendelt. Der Puls ist bei einem flachen Rennen wie dem Hallwilerseelauf ein sehr gut Indikator, ob man sich in einem guten Bereich bewegt.»

Was aber heisst das für einen Halbmarathon? «Alle, die ein so langes Rennen in Angriff nehmen, wissen, dass sie leiden werden. Wichtig ist, dass es ein gesundes Leiden ist», sagt Ummel.

Ein gesundes Leiden? Ummel lacht: «Eines, das sich zum Beispiel mit positiven Gedanken überwinden lässt.» Zum Beispiel, wenn man sich die Glücksgefühle im Ziel, wenn es geschafft ist, vorstellt.

Befindet sich derzeit in einer Wettkampf- und Trainingspause: Für den Fotografen macht Selina Ummel im Aarauer Schachen eine kurze Ausnahme Alex Spichale

Ein Mittel, sich zu motivieren, ist es, die Kilometer runter zu zählen. «Allerdings würde ich nicht zu früh damit beginnen», sagt Ummel. «Ich kann mich gut ans vergangene Jahr erinnern. Etwa beim Schloss, als es noch rund sieben Kilometer bis ins Ziel waren, wurde es für mich richtig hart. Da begann ich zu zählen.»

Wie aber verhindert man Krisen? Ein sehr wichtiger Punkt ist, effizient zu laufen. «Zum Beispiel im Windschatten anderer», sagt Ummel. Und falls es zu Krämpfen kommt, nicht sofort ver­zweifeln. «Ich würde kurz stoppen, versuchen, ob sich das Problem durch Dehnen lösen lässt.» Nur eines würde Ummel nie: Die Gesundheit riskieren. Sie sagt:

«Wenn man merkt, es geht aufgrund der Schmerzen nicht mehr, sollte man aufhören, bevor etwas passiert.»

Wenn man es dann bis ins Ziel geschafft hat, ist die Freude gross. Und jetzt eine Massage als Belohnung? «Das würde ich nicht machen», sagt Ummel. «Die Muskeln weisen nach einer so langen Belastung kleine Verletzungen auf, da kann Druck eher kontraproduktiv sein.» Die 23-Jährige empfiehlt ein Erholungsbad oder eine Kneipp-Kur. «Und ganz viel Schlaf.»

Und noch etwas: Auch wenn man es sich nach etwas mehr als 21 Kilometer schlecht vorstellen kann: Das Auslaufen nicht vergessen. «Ganz locker, vielleicht zehn Minuten lang und erst nach einer Pause», sagt Ummel. Der Körper wird es in den folgenden Tagen danken.

Zur Person Awa Eine Frau für viele Distanzen Zur Leichtathletik fand ­Selina Ummel durch ihre Eltern. «Sie laufen selbst und irgendwann meldeten sie mich als Kind für einen Mädchenlauf an. Ich wurde Letzte». Ummel erzählt es und lacht. Die Leidenschaft war trotzdem geweckt. «Zu Beginn reizten mich aber vor allem kürzere Distanzen.» Die 23-Jährige entwickelte sich zu einer Spezialistin für die Mittelstrecke. «Dass mir längere Rennen auch über 1500 m helfen können, realisierte ich erst später. Dass lange Rennen Spass machen ebenfalls.» Dabei offenbarte Ummel versteckte oder vergessene Talente: Schliesslich sind die Eltern passionierte Marathonläufer. Im vergangenen Jahr gewann sie als erste Aargauerin seit 1982 den Hallwilerseelauf, einen Halbmarathon. In diesem Jahr holte sie über die gleiche Distanz Silber an den Schweizer Meisterschaften. Der Mix zwischen Lang- und Mittelstrecke ist trotzdem eher ungewöhnlich. «Vielleicht muss ich mich irgendwann entscheiden. Ich würde aber nicht sagen, dass ich auf der Suche bin. Mir machen einfach viele Distanzen Spass», sagt Ummel, die in Suhr aufgewachsen ist und noch bei ihren Eltern wohnt. Derzeit absolviert die gelernte Pharma-Assistentin ein Praktikum als Sozial­pädagogin, im nächsten Jahr will sie das Studium beginnen. Daneben spielt der Sport weiterhin eine sehr wichtige Rolle im Leben der Athletin des BTV Aarau. «Ich möchte mich weiter verbessern und in der Schweiz konkurrenzfähig sein. Ich bin realistisch genug, dass eine WM- oder EM-Teilnahme schwierig wird.» Zumindest bei der Elite. 2017 nahm Ummel über 1500 m an der U23-EM teil, 2017 und 2018 wurde sie über die gleiche Distanz zweimal Zweite an den Schweizer Meisterschaften. «Derzeit stagniert mein Fortschritt über diese Distanz ein wenig, dafür wurde ich über 800 m schneller.» Zum Glück ist sie eine Frau für viele Distanzen.

Apropos Zeit danach: Wie lange sollte man pausieren? «Am nächsten Tag gar nichts Sportliches zu machen, würde ich nicht empfehlen. Ein leichtes und nicht zu langes Joggen, ein Spaziergang oder eine Fahrradtour helfen bei der Regeneration», sagt Ummel. «Man sollte es aber nicht übertreiben und erwarten, dass der Körper schon wieder zu Topleistungen bereit ist.»

Vielleicht war der eine oder andere Tipp für Sie dabei. Sollte der Hallwilerseelauf am Samstag Ihr erster Halb­marathon sein, hat Selina Ummel noch einen letzten Tipp: «Ich erinnere mich gut an mein erstes Rennen über diese Distanz. Und vor allem an das Gefühl im Ziel. Ich kann Ihnen sagen: Es lohnt sich.»

PS: Haben Sie selbst Tipps für eine erfolgreiche Teilnahme? Dann schreiben Sie uns: regionalsport@chmedia.ch