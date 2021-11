FC Aarau: Das Spiel beim FC Wil im exklusiven Livestream

Exklusiv Gelingt dem FC Aarau die Wiedergutmachung für die 0:7-Schmach? Verfolgen Sie die Partie in Wil im AZ-Livestream Die einen bezeichnen sich als Aufstiegsaspirant, die anderen sind als Abstiegskandidat in die Saison gestartet. In der Tabelle liegt zwischen dem FC Aarau und dem FC Wil indes nur gerade ein Punkt - wer behält im Direktduell die Oberhand? Die AZ zeigt die Partie im exklusiven Livestream für Abonnenten. Sebastian Wendel Jetzt kommentieren 22.11.2021, 16.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als der FC Aarau letztmals an ein Auswärtsspiel gegen den FC Wil fuhr, endete die Reise im Desaster: Erst steckte der Car im Stau fest, danach kamen die Gäste im Bergholz-Stadion böse unter die Räder. Zur Pause lag Aarau 0:5 hinten, am Schluss stand es 0:7. Die höchste Niederlage seit 39 (!) Jahren.

Sieben Monate später muss der FC Aarau erstmals seit dem historischen Debakel wieder in der Ostschweiz antreten. Dabei wird die Partie gleich zum doppelten Charaktertest: Nicht nur das 0:7 aus der Vorsaison muss die Mannschaft gutmachen, gleichzeitig ist eine Reaktion auf den enttäuschenden Auftritt am vergangenen Wochenende in Schaffhausen erforderlich.

In der Tabelle liegen die Wiler nur noch einen Punkt hinter dem FCA - auch in dieser Hinsicht sind die Mannen von Stephan Keller also gefordert. Der Aarau-Trainer sagt: «Wir müssen in Wil eine Reaktion zeigen.»

Gelingt den Aarauern in Wil die Wiedergutmachung? Verfolgen Sie die Partie im exklusiven AZ-Livestream - Anpfiff ist am Samstag 27. November um 18 Uhr*:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

*Sie wollen das Spiel im Vollbild auf Ihrem Android-Smartphone geniessen? Über diesen Link gelangen Sie auf den selben Artikel auf unserer mobilen Seite.