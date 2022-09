Integration im Fussball: Ukrainischer Ex-Profi spielt in Zofingen

Ex-Fussballprofi «Die Umkleidekabine ist die beste Sprachschule»: Der ukrainische Flüchtling und ehemalige Profi Vitaliy Berezovskyi verstärkt den SC Zofingen Nach Ausbruch des Krieges flüchtete Vitaliy zusammen mit seiner Familie in die Schweiz und baut sich hier vorübergehend ein neues Zuhause auf. Der ehemalige Fussballprofi spricht von europäischen Nächten und der Integrationsstärke des Fussballs. Michael Höchner Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.00 Uhr

Der 38-Jährige ist vor dem Krieg geflüchtet und baut sich ein neues Leben auf. Andrea Zahler

Vitaliy Berezovskyi hat beruflich, wie auch privat, einiges durchgemacht. Der ukrainische Ex-Fussballprofi spielte einst international und pilgerte durch das osteuropäische Fussballödland, bevor es ihn aufgrund des Krieges in die Schweiz zog. Das runde Stück Leder beeinflusste nicht nur seine Profikarriere, sondern gibt ihm auch heuer in einer fremden Kultur viel halt.

Gastfreundschaft wird in Osteuropa grossgeschrieben. Spätestens nach dem Besuch bei Familie Berezovskyi gibt es daran keine Zweifel mehr. Kaum hingesetzt erhält man mit aller Selbstverständlichkeit eine nicht gerade kleine Suppe serviert. Borscht ist ein traditionelles ukrainisches Gericht und wird aus Randen zubereitet. Dazu gibt es Knoblauchzehen, Brot und Sauerrahm. Doch nicht genug: Als Dessert folgen Cheesecake und Kaffee, nicht schlecht für ein Zvieri!

Seit Anfang März lebt Vitaliy mit seiner Familie in einer Wohnung in Zofingen. Andrea Zahler

Flucht vor dem Krieg

Ein Blick durch die Wohnung gibt schnell Aufschluss darüber, wer hier wohnt: eine Familie mit Kindern. An den Wänden hängen Kritzeleien und Spielzeug liegt verstaut in den Ecken des hellen Wohnzimmers. Ein Blickfang ist die rosarote Minnie-Mouse-Decke auf dem Sofa.

Als Ende Februar Russland der Ukraine den Angriffskrieg erklärte, flüchteten Vitaliy Berezovskyi und seine Familie aus dem Land. Zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern (sechs- und einjährig) liess die junge Familie ihre Heimat hinter sich. Der Weg führte sie von der stark bombardierten Hafenstadt Odessa, über Polen, bis nach Zofingen.

Die Drei-Zimmer-Wohnung in Zofingen verdankt Vitaliy einem ehemaligen Wegbegleiter. Der 38-jährige Ukrainer war fast 15 Jahre lang Fussballprofi und erlebte so manche interessante Station als Spieler. In der Ukraine bei Chornomorets Odessa beginnend, führte ihn seine Karriere nach Moldawien, Lettland, Belarus, Kasachstan und Polen. Dort beendete der gelernte Innenverteidiger 2017 auch seine aktive Karriere. In seiner Zeit in Polen lernte Vitaliy den aktuellen FC Wohlen-Trainer Ryszard Komornicki kennen, welcher ihm nun half in der Schweiz eine Unterkunft zu finden.

Dem Ex-Profi gefällt es in seiner neuen Heimat. Andrea Zahler

Europäische Nacht im Marakana

Vitaliy erlebte in seiner Karriere so manches Highlight. Seinen grössten Erfolg erlebte er mit Naftan Novopolotsk in Belarus. 2012 gewann das Team mit Berezovskyi in der Abwehr den belarussischen Cup. Der Gewinn berechtigte das Team in der nächsten Saison für die Qualifikation zur Europa League, wo das Team in der zweiten Runde auf den serbischen Rekordmeister Roter Stern Belgrad traf.

Ein 3:3 im Rückspiel reichte nicht aus, um die Hypothek aus der Vorwoche wettzumachen und so endeten die Europa-Cup-Träume von Novopolotsk nach gerade einmal zwei Spielen. Für Vitaliy bleibt das Gastspiel im legendären Marakana-Stadion in Belgrad vor knapp 30000 heissblütigen serbischen Fans aber trotzdem in bester Erinnerung. «So viele Fans waren im Stadion. Wir haben auf dem Platz versucht miteinander zu kommunizieren aber hatten keine Chance. Es ist für mich eine sehr emotionale und schöne Erinnerung», erzählt Vitaliy.

Als Spieler wurde Berezovskyi 2012 belarussischer Cup-Sieger, jetzt soll er Stabilität in die Defensive des SC Zofingen bringen. Andrea Zahler

Ein kompromissloser Verteidiger

Selbst aktiv spielte der Verteidiger seit seinem Rücktritt nicht mehr, bis er im letzten Sommer den SC Zofingen kontaktierte. Bei einem Gespräch mit SCZ-Sportchef Andreas Bomm und einem anschliessenden Probetraining wurde schnell klar, dass der Defensivspezialist das Team weiterbringen könnte.

Vom Niveau der Amateur-Fussballer zeigt sich der Ukrainer positiv überrascht. «Wir versuchen schönen Fussball zu spielen und nicht einfach nur den Ball nach vorne zu kicken. Das Team ist super und es gefällt mir hier zu spielen». sagt Vitaliy. Der Ex-Profi ist ein Verteidiger alter Schule. Während heutige Innenverteidiger den Spielaufbau dirigieren und über eine hervorragende Technik verfügen, sieht Vitaliy seine Fähigkeiten eher im Führen von harten Zweikämpfen. «Ich war nie sehr talentiert, aber ich habe immer viel gearbeitet», erzählt der Verteidiger.

Vitaliy hat dank dem Fussball bereits Anschluss in der Schweiz gefunden. Andrea Zahler

Fussball, die Sprache, die jeder spricht

Aufgrund noch ungenügender Deutschkenntnisse sei es ihm noch nicht möglich einem Beruf in der Schweiz nachzugehen. Doch auch ohne Arbeit konnte der Ukrainer in der Schweiz Fuss fassen. Alles Dank dem Fussball. «Die Kommunikation mit der Mannschaft läuft gut, und viele Leute versuchen mir zu helfen und übersetzen für mich, wofür ich sehr dankbar bin. Der beste Ort, um Deutsch zu lernen ist die Umkleidekabine», sagt Vitaliy und lacht.

Die Wohnung von Familie Berzovskyi ist gerade einmal 100 Meter von den Fussballplätzen der Trinermatte - der Heimstätte des SC Zofingen - entfernt. Ideal also für einen Vollblutfussballer wie Vitaliy. In einer von Unsicherheiten und Ängsten dominierten Zeit kann er dank dem Fussball viele Negativitäten ausblenden und sich in eine neue Gesellschaft integrieren. Ob die Familie länger in der Schweiz bleibt, oder wieder in die Ukraine zurückkehrt wird die Entwicklung des Krieges zeigen.

