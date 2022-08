Diese Aargauerinnen und Aargauer gehen an die Kunstturn-EM

European Championships 2022 Wu, Wildi, Giubellini: Diese Aargauer Kunstturnenden gehen an die Europameisterschaften in München 14 Aargauerinnen und Aargauer sind bei den diesjährigen European Championships vom 11. bis 21. August 2022 in München dabei. Die Hälfte dieser Teilnehmenden treten im Kunstturnen an und kämpfen so um eine Qualifikation für die WM. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

v.l.n.r. Anny Wu, Anina Wildi und Chiara Giubellini Stephan Boegli

Mit 14 Athletinnen und Athleten startet der Kanton Aargau an die diesjährigen Europameisterschaften in München. In verschiedenen Sportarten (Triathlon, Radsport, Kanurennsport, Leichtathletik, Rudern, Beachvolleyball, Tischtennis, Sportklettern und Kunstturnen) messen sie sich während zehn Tagen mit Teilnehmenden aus ganz Europa.

Vor allem im Turnbereich startet der Aargau mit einem Grossaufgebot. Von den zwanzig Athletinnen und Athleten aus der Schweiz sind sieben aus dem Aargau. Alle haben das gleiche Ziel: ein gutes Teamresultat und so die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Liverpool.

Das sind die Aargauer Kunstturnerinnen und Kunstturner Frauenkader Chiara Giubellini, Kirchdorf

Anina Wildi, Schafisheim

Anny Wu, Ennetbaden Männerkader Noe Seifert, Küngoldingen

Luca Giubellini, Kirchdorf (Reserve) Juniorinnenkader Kiara Raffin, Zufikon

Samira Raffin, Zufikon Juniorenkader Matteo Giubellini, Kirchdorf

Am Montag ging es los. Zumindest startete die Reise nach München für die drei Aargauerinnen Anny Wu, Anina Wildi und Chiara Giubellini. Zuvor trainierten sie in Magglingen und haben noch an der Perfektion geschliffen, erzählt Wildi. «Drei bis vier Stunden Training pro Tag reichen kurz vor dem Wettkampf, ansonsten vernachlässigen wir unsere Kraft.» Im Alltag stehen die Kunstturnerinnen rund sechs Stunden pro Tag in der Trainingshalle.

Weniger Training, mehr Effizienz

Der Grund für die Halbierung der Trainingszeiten sei die Effizienz, verrät Wildi. «Während dem Training wird mehr gemacht und so ist unsere Regenerationsphase länger.» Dies sei enorm wichtig: «So können wir abliefern, ohne dass uns etwas im Weg steht. Auch kein Muskelkater.» Damit gegen Muskelkater vorgebeugt werde, sei Erholung wichtig. «Wir schauen, dass jede das Beste für ihren Körper macht», sagt Wildi. So gehe die eine in die Akupunktur, die andere zum Chiropraktiker.

Zum Abschluss des Trainings in Magglingen haben die Frauen noch eine Simulation des Wettkampfs durchgeturnt, erzählt Anny Wu. «Jetzt sind wir ready.» Diese Simulation turnten die Frauen des Elitekaders unter Aufsicht der Kampfrichterin. Das habe ihnen noch den letzten Booster gegeben, sagt Teamkollegin Anina Wildi. «Jetzt haben wir das Selbstvertrauen, damit wir es an der EM können.»

Premiere für Chiara Giubellini

Für die beiden Kunstturnerinnen Anny Wu und Anina Wildi ist es eine weitere Europameisterschaft in ihrer Turnkarriere. Für die dritte Aargauerin Chiara Giubellini ist es jedoch die Premiere: «Ich bin nervös, aber es ist cool, dass ich international teilnehmen kann.» Für sie erfülle sich mit der Teilnahme ein Ziel in ihrer Karriere. «Es ist der erste Schritt, aber ich habe auch noch andere Ziele.» In München will sie aber zuerst einmal möglichst viele Erfahrungen sammeln.

Chiara Giubellini turnt am Schwebebalken. Alexander Wagner

Die drei Turnerinnen haben verschiedene persönliche Ziele, doch etwas wollen sie gemeinsam: die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Dies erreichen sie, wenn sie es als Team unter die zwölf Besten in München schaffen. «Neben dem bestmöglichen Resultat will ich vor allem Spass beim Turnen haben», sagt Wu. Auch für Wildi steht der Spass im Vordergrund. «Mit mehr Spass können wir unsere Leistungen besser abliefern», sagt sie.

«Die Teilnahme ist ein Geschenk für mich»

«Es ich eine grosse Ehre, dort die Schweiz vertreten zu können», sagt Anny Wu. Sie habe nicht mit einer Nomination gerechnet, denn sie verletzte sich Anfang des Jahres und wusste zu Beginn nicht einmal, ob sie die ganze EM-Vorbereitung mitmachen könne. Nun ist sie dabei und überglücklich: «Die Teilnahme ist ein Geschenk für mich.»

Auch die dritte Aargauerin Anina Wildi wurde von der Verletzungshexe heimgesucht. «Dass ich nach meiner Verletzungsgeschichte wieder an einem Grossanlass teilnehmen kann, ist mega.» Sie sei sehr dankbar, Teil des Teams zu sein. Wildi sagt:

«Ich denke, wir haben noch nie so einen guten Teamspirit gehabt. Und dass ich mit zwei Aargauerinnen hier bin, ist noch ein bisschen cooler.»

«Der Aargau dominiert», sagt sie weiter und lacht. Dass der Kanton so viele erfolgreiche Turnerinnen und Turner hat, begründet sie mit der guten Basis und den Trainingsstätten. «Wir sind einen grossen Schritt vor den anderen und müssen auch für die Zukunft schauen, dass dies so weitergeht», fügt sie an. Neben Wu, Wildi und Giubellini ist mit Noe Seifert ein Aargauer im Männerkader vertreten. Bei den Juniorinnen und Junioren turnen Kiara und Samira Raffin sowie Matteo Giubellini in München mit.

Familienausflug der Giubellini's und Raffin's

Dass der Kanton Aargau nicht nur erfolgreiche Einzel-Turnerinnen und Turner hat, sondern auch erfolgreiche Turn-Geschwister, zeigen die Giubellinis und Raffins. Die Zwillinge Kiara und Samira Raffin feiern in der Schweizer Juniorenstufe einen Erfolg nach dem anderen.

Auch bei der Familie Giubellini sind die Turnerinnen und Turner erfolgreich. So konnte Junior-Turner Matteo Giubellini erst kürzlich beim Europäischen Olympischen Jugendfestival zwei Medaillen gewinnen. Seine Schwester Chiara turnt ebenfalls in München mit. Der dritte Giubellini, Bruder Luca, ist als Reserveturner des Männerkaders nominiert.

Das sind die Aargauer Teilnehmenden an den European Championships 2022 Michelle Andres (Rad Bahn)

Scott Bärlocher (Rudern Einer)

Silvan Dillier (Rad Strasse)

Nora Gmür (Triathlon)

Joel Roth (Mountainbike)

Aline Seitz (Rad Bahn)

Michelle Stark (Rad Strasse)

