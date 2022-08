So schnitten die Aargauerinnen und Aargauer beim EYOF ab

Europäisches Olympisches Jugendfestival «Ich habe das olympische Feeling gespürt»: So haben die Aargauer Athletinnen und Athleten beim Europäischen Olympischen Jugendfestival abgeschlossen Mit Matteo Giubellini (17) und Lucia Acklin (15) kehren drei Medaillen aus der Slowakei zurück. Der Kunstturner und die Leichtathletin sind aber nicht die einzigen Erfolgreichen aus dem Aargau. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Matteo Giubellini gewinnt in der Slowakei zwei Bronzemedaillen. Thomas Schreyer / Freshfocus

Das Europäische Olympische Jugendfestival ist vorbei. Und damit der Aargau um drei Medaillen reicher. Mit der Leichtathletin Lucia Acklin und dem Kunstturner Matteo Giubellini kehren einmal Gold und zweimal Bronze zurück.

Während einer Woche haben sich über 2000 Athletinnen und Athleten aus 50 verschiedenen Ländern beim Europäischen Olympischen Jugendfestival (EYOF) gemessen. Die Schweiz war mit 35 Athletinnen und Athleten vertreten, davon sechs aus dem Aargau. Die grosse Abräumerin des Turniers war Italien. Mit 47 Medaillen waren sie mit grossem Abstand auf dem ersten Platz des Medaillenspiegels. Die Schweiz schloss das EYOF mit vier Medaillen auf dem 25. Rang ab.

Zweimal Bronze für Kunstturner

Zwei dieser Edelmetalle konnte der 17-jährige Kunstturner Matteo Giubellini holen. Mit seiner Leistung im Team sowie im Einzel-Mehrkampf holte er je eine Bronzemedaille. «Es war ein sehr schönes Gefühl», sagt er. Anfänglich habe er es nicht realisiert, dass er nun im Besitz von zwei Bronzemedaillen sei, jetzt freue er sich aber umso mehr. Neben den zwei Edelmetallen verpasste er mit seinem Auftritt an den Ringen und auf dem Boden knapp das Podest.

Das EYOF war sein erster Anlass in einem solchen Rahmen, erzählt er. «Ich habe es genossen und das olympische Feeling gespürt.» Dass er einmal an die Olympischen Spiele möchte, ist für Giubellini ein klares Ziel. Doch dazu mache er sich aktuell noch keine Gedanken. Viel mehr möchte er das EYOF in der Slowakei Revue passieren lassen. «Der Austausch mit den anderen Schweizer Athleten und den Kunstturnern hat mir gefallen.» Er wusste zu Beginn nicht, was ihn erwarte und ob er nervös werde. Giubellini sagt weiter:

«Zu Beginn war ich ein bisschen nervös, doch dann war es wie immer an einem Turnier und ich zeigte meine Leistung.»

Für die beiden Kunstturn-Geschwister Kiara und Samira Raffin reichte es nicht für eine Medaille. Samiras bestes Resultat war der sechste Platz bei der Bodenübung. Bei ihrer Schwester Kiara war es der achte Platz im Team zusammen mit der Schweizer Delegation.

Lucia Acklin holt Gold im Siebenkampf

Ein weiteres Edelmetall konnte Lucia Acklin im Siebenkampf sichern. Sie holte sich mit ihrem Auftritt die Goldmedaille. Beachtliche Leistung für die 15-Jährige. Denn wie sie gegenüber aargauersport.ch verrät, hatte sie erst im Mai die Bänder im Fussgelenk gerissen. Dazu war es in ihrer Karriere erst die zweite Teilnahme an einem Siebenkampf.

Sie sagt: «Mein Ziel war eine Medaille, aber selbstverständlich war das nicht. Es war mein erster internationaler Wettkampf. Da spürte ich natürlich schon etwas Druck auf dieser grossen Bühne und ich wollte unbedingt eine gute Leistung abrufen.» Diese gute Leistung hat Acklin abgerufen und so ihre erste Goldmedaille im Siebenkampf geholt. Weiter sagt sie:

«Die Freude war riesig, als ich gemerkt habe, dass es wirklich für Gold gereicht hat.»

Die zweite Aargauer Leichathletin Jael Nöthiger erreichte ihr bestes Resultat im Hürdenlauf. Sie lief über 100 Meter auf den achten Platz. Auch auf dem Achter wurde der Velofahrer Florian Hochuli. Er fuhr im Strassenrennen über 65,8 Kilometer eine Zeit von einer Stunde und 32 Minute.

Das sind die besten Resultate der Aargauerinnen und Aargauer Acklin Lucia Ursina (Leichtathletik) – 1. Platz im Siebenkampf

Nöthiger Jael Sarina (Leichathletik) – 8. Platz 100 m Hürden

Raffin Kiara (Kunstturnen) – 8. Platz Team

Raffin Samira (Kunstturnen) – 6. Platz Bodenübung

Giubellini Matteo (Kunstturnen) – 3. Platz Mehrkampf und Team

Hochuli Florian (Rad Strasse) – 8. Platz Strassenrennen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen