Kiara und Samira Raffin aus Zufikon turnen in der Slowakei

Olympisches Jugendfestival Boden, Barren, Sprung: So wollen sich die Geschwister Raffin aus Zufikon in der Slowakei zum Erfolg turnen Ein Titel nach dem anderen feiern Kiara und Samira Raffin. Die 14-jährigen Kunstturnerinnen aus Zufikon gehören längst zu den Besten der Schweiz. Nun wollen sie sich international beweisen und haben ein grosses Ziel. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die beiden Kunstturnerinnen Kiara (links) und Samira Raffin. Die Zwillinge turnen beim Olympischen Festival der Europäischen Jugend in der Slowakei. Soraya Sägesser

Drei Minuten trennen Kiara und Samira Raffin. Nicht nur das gleiche Geburtsdatum haben die Zwillinge, sie teilen sich auch die grösste Leidenschaft: Das Kunstturnen. Die 14-Jährigen aus Zufikon sind erfolgreich und gehören zu den Besten der Schweiz.

Zwei Geschwister, ein Ziel: Die Olympischen Spiele. Doch zuerst reisen die zweieiigen Zwillinge an das Olympische Festival der Europäischen Jugend im slowakischen Banská Bystrica.

Was ist das Europäische Olympische Jugendfestival? Vom 24. bis am 30. Juli findet das Europäische Olympische Jugendfestival (EYOF) in der slowakischen Stadt Banská Bystrica statt. Das EYOF ist der grösste polysportive Anlass für die europäischen Nachwuchs-Sportlerinnen und Sportler. Dies findet jeweils alle zwei Jahre im Sommer und Winter statt. Während einer Woche messen sich rund 3000 Athletinnen und Athleten im Alter von 14 bis 18 Jahren bei zehn olympischen Disziplinen. Zu diesen gehören Leichtathletik, Rad, Kunstturnen, Judo, Badminton, Schwimmen, Tennis, Basketball, Handball und Volleyball. Für die Schweiz starten 35 Athletinnen und Athleten in sieben Sportarten.

Dass der Kanton Aargau erfolgreiche Kunstturnende hat, zeigt auch die Nomination für das Turnier in der Slowakei. So sind von dieser Disziplin sechs Teilnehmende aus der Schweiz qualifiziert, drei davon aus dem Aargau. Das sind zum einen Matteo Giubellini und zum anderen Kiara und Samira Raffin.

Kunstturnen seit zehn Jahren

Mit vier Jahren starteten die Geschwister Raffin mit dem Kunstturnen. Dies dank ihrer Mutter. «Unsere Mutter hat früher auch geturnt und gedacht, das wäre etwas für uns zwei», sagt Kiara Raffin. «Und dann hat es uns gepackt», ergänzt Zwillingsschwester Samira. Ihre Karrieren starteten sie in Zürich, trainierten dann zwischenzeitlich in den USA und Spanien. Seit 2018 turnen sie beim Turnverein Lenzburg. Dazu sind sie heute noch im Nationalkader der Schweizer Juniorinnen. Neben ihrer Kunstturn-Karriere gehen beide noch in die Schule. Doch weder die Schule noch das Training käme zu kurz. «Wir trainieren viel pro Woche», sagt Samira Raffin. Kiara ergänzt: «Insgesamt 25 Stunden.»

Drei Minuten älter ist Kiara (links) als ihre Schwester Samira. Soraya Sägesser

Dass neben der Schule und dem täglichen Training nicht mehr viel Zeit für etwas anderes bleibt, stört die Raffins nicht. «Am Sonntag haben wir jeweils frei und können uns erholen», sagt Kiara. Zwei viel beschäftigte Teenager. Und was ist mit Freundschaften? Die meisten ihrer Kolleginnen seien ebenfalls Kunstturnerinnen, sagt Samira und fügt an:

«Wir treten die Wettkämpfe mit unseren Kolleginnen an und das macht sowieso viel mehr Spass.»

Konzentration und Technik sind der Schlüssel zum Erfolg

Das wichtigste im Kunstturnen sei die 100-prozentige Konzentration, findet Samira Raffin. Aus Kiaras Sicht sei die Technik entscheidend. Mit ihren vorbildlichen Einstellungen konnten die Zwillinge bereits einige Erfolge feiern. Und das mit erst 14 Jahren. Kiaras grösstes Highlight sei ein internationales Turnier in Belgien gewesen. «Dort bin ich sogar in den Final gekommen», sagt sie mit breitem Grinsen. Auch bei ihrer Schwester gehöre das Turnier in Belgien zu ihren bisherigen Höhepunkten. «Bei den Schweizermeisterschaften wurde ich sogar Erste beim Bodenturnen», sagt sie stolz.

Das Kunstturnen wird in verschiedenen Disziplinen unterteilt. So messen sich die Frauen beim Sprung, Schwebebalken, Stufenbarren sowie dem Boden. Bei den Männern sind dies die Ringe, Pauschenpferd, Sprung, Boden, Barren und Reck. Die Königsdisziplin der Raffins ist der Stufenbarren. Während Kiara dazu noch beim Sprung immer wieder auf dem Podest steht, ist es bei Samira das Bodenturnen, wo sie Erfolge feiert.

Die grossen Abräumerinnen in Montreux

Die Schweizermeistertitel werden in jeden der verschiedenen Kunstturn-Disziplinen vergeben. Die Geschwister Raffin waren die grossen Abräumerinnen bei der Junioren-Schweizermeisterschaft in Montreux. Zusammen holten sie sich sechs Medaillen. Kiara Raffin war die Siegerin des Mehrfachtitels. Dazu wurde sie zur Schweizermeisterin bei den Junioren am Sprung gekürt und gewann die Silbermedaille beim Stufenbarren.

Kiara Raffin holte sich im Sprung den Junioren-Schweizermeistertitel.

Samira hingegen wurde Junioren-Schweizermeisterin beim Bodenturnen. Im Mehrkampf und beim Stufenbarren erhielt sie Bronze.

Mit diesem Auftritt holte sich Samira Raffin die Junioren-Schweizermeisterschaft im Boden.

Wie sieht es mit der Konkurrenz der beiden Zwillinge aus? «Meine Schwester ist meine grösste Konkurrentin», sagt Samira und lacht. Doch es sei zwischen ihnen mehr ein gegenseitiges Motivieren als grösster Konkurrenzkampf. Samira sagt:

«Logisch kommt Streit vor, doch meist motivieren wir uns gegenseitig.»

«Ich möchte an die Olympischen Spiele»

Obwohl die Zwillinge mit ihren 14 Jahren erst am Anfang ihrer Kunstturn-Karriere stehen, sind ihr Ziele umso grösser. Für Kiara gibt es nur eines: «Ich möchte an die Olympischen Spiele.» Schwester Samira nickt zustimmend. Doch zuerst geht es für die beiden in die Slowakei für das EYOF.

Ihre Nomination für das EYOF mussten sie während einer längeren Zeit erarbeiten. «Wir wurden immer wieder besucht», sagt Samira. Diese Besuche würden nicht nur bei Turnieren erfolgen, sondern auch bei Trainings. Da beide überzeugt haben, sind sie nun mit dabei. «Unser Trainer hat uns in eine WhatsApp-Gruppe hinzugefügt und uns dort mitgeteilt, dass wir dabei sind», erzählt Kiara. Während sie diese Woche noch im Trainingslager in Magglingen verbringen, geht es am Samstag los in die Slowakei.

Für Kiara steht der Spass an diesem Event im Vordergrund: «Es ist ein grosser Anlass, wobei ich Spass haben will.» Samira sieht dies ähnlich: «Ich will es geniessen.» Doch trotzdem sind die Zwillinge so ehrgeizig, dass sie die Top-Ten anpeilen. «Die Chancen für eine Medaille stehen gut», kommt es aus den beiden gleichzeitig wie aus einer Kanone geschossen.

Das sind alle Athletinnen und Athleten aus dem Aargau Lucia Ursina Acklin, Herznach AG (Leichtathletik)

Jael Sarina Nöthiger, Buchs AG (Leichtathletik)

Kiara Raffin, Zufikon AG (Kunstturnen)

Samira Raffin, Zufikon AG (Kunstturnen)

Matteo Noe Giubellini, Kirchdorf AG (Kunstturnen)

Florian Hochuli, Strengelbach AG (Rad Strasse)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen