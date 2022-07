Essay Fussball-Nati, Marco Odermatt und Jolanda Neff: Darum ist der Sport der Identitätsmotor unserer Gesellschaft Es klafft eine Lücke zwischen der privaten, individualisierten Lebenswelt und der grossen Öffentlichkeit. Zum Glück gibt es den Sport: Er schliesst diese Lücke und schafft ein Zugehörigkeitsgefühl. François Schmid-Bechtel Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Massenweise Schweiz-Fans an der WM 2006 in Stuttgart beim Vorrundenspiel gegen Frankreich. Ronald Wittek / EPA

Massen drängen sich am Strassenrand, um für einen kurzen Augenblick das Feld der weltbesten Velofahrer vorbeirasen zu sehen. Massen drängeln vor einem Uhrenladen, allein um ein Autogramm von Marco Odermatt zu kriegen. Massen pilgern zum Flughafen Zürich, um das heroische Mountainbike-Trio um Jolanda Neff nach der Rückkehr von Olympia hochleben zu lassen. Massen enervieren sich vor dem Fernseher über ein 0:3 unserer Fussballer gegen Italien, um Tage später den Achtelfinal-Sieg gegen Frankreich ekstatisch zu feiern. Massen verfluchen schon jetzt den Tag, an dem Roger Federer seinen Rücktritt bekannt geben wird. Massen diskutieren darüber, wie die Berner Schwinger beim Eidgenössischen zu bezwingen sind.

Der Sport ist populär wie nie. Das hat viele Gründe. Die temporäre Flucht aus dem Alltag. Die Sehnsucht nach Ablenkung von all den politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krisen, die uns betroffen machen. Die Opportunität, zu jeder Zeit Sport konsumieren zu können. Und der wohl wichtigste Grund: Unser Bedürfnis nach Identifikation, Zugehörigkeit, Gemeinschaft.

Dabei wird oft behauptet, wir lebten in einer Individualgesellschaft, in der die Selbstverwirklichung oberste Priorität hat. Ausserdem müssen wir nicht mehr an den Schalter, um ein Bahnticket zu lösen. Und wir müssen nicht mehr mit dem Scheckbuch zur Post, um Zahlungen zu machen. Und den Stammtisch finden wir nicht mehr in der Kneipe um die Ecke, sondern im World Wide Web. Wisch und Klick und funktionierendes Internet. Mehr braucht es nicht.

Wir feiern, wenn Marco Odermatt für ein gemeinsames Foto posiert

Wir werden regelrecht dazu aufgerufen, auch Unternehmer und Unternehmerin unserer Selbst zu werden. Das bedeutet aber nicht, dass wir zu Einsiedlern mutieren, uns nur noch mit uns selbst beschäftigen. Denn das Bedürfnis, anderen Menschen auch in der realen Welt zu begegnen, Gemeinschaftlichkeit zu erleben, haben wir trotz Coronakrise und Homeoffice nicht verloren. Und dafür haben wir den Sport, der die Lücke zwischen der privaten, individualisierten Lebenswelt und der grossen Öffentlichkeit schliesst. Und das schafft ein Zugehörigkeitsgefühl.

Was für die Identitätskarte – ein Stück Plastik – wohl eher nicht gilt. Und unseren Wohnort? Mit dem sind wir mehr, weniger oder gar nicht verbunden. Und unsere Familie? Die hält auch nicht immer, was der Definition entspricht. Klar, vielleicht gönnen wir uns am 1. August zwischen Grillgut und Dessert ja einen kurzen Moment der Besinnung. Dann kommen wir zum Schluss, dass wir froh darüber sein können, in der Schweiz zu leben. Mit all dem Wohlstand, den Möglichkeiten, der Sicherheit. Aber dann ist auch mal gut.

Feiern – also so richtig feiern - können wir, wenn es etwas zu feiern gibt. Beispielsweise, wenn Marco Odermatt für ein gemeinsames Foto posiert. Oder wie kürzlich, als Simon Ehammer an der Leichtathletik-WM die Bronzemedaille im Weitsprung gewonnen hat. Oder, als der FC Windisch in die 2. Liga Interregional aufgestiegen ist.

Marco Odermatt (sitzend) gibt Autogramme – der Hype im Länderpark in Stans ist riesig. Ruedi Wechsler

Der erste Stadionbesuch ist prägender als der erste Schultag

Ja, der Sport macht es einfach, uns mit ihm zu identifizieren. Auch wenn der erste Schultag und der erste Stadionbesuch in etwa die gleiche Zeit fallen, überleben die Erinnerungen an Zweiteres Jahrzehnte. Die Namen der Mitschüler kriegen viele nur noch zusammen, wenn sie auf der Rückseite des Klassenfotos vermerkt sind. Aber die Namen der Spieler, die bei der Premiere im Stadion in der Startelf gestanden sind, rattern wir auch noch mühelos runter, wenn wir mit unseren Enkelkindern erstmals ins Stadion gehen. Warum? Weil die Identifikation und das Erlebnis enge Freunde sind.

Als wäre es gestern gewesen: Deutschlands Torhüter Toni Schumacher mit dem üblen Foul im WM-Halbfinal gegen den Franzosen Patrick Battiston. Keystone

Nichts gegen die Schule. Aber so ein erster Stadionbesuch ist schon noch mal ein ganz anderes Erlebnis als die sich einschleichende Routine des Schulalltags. Der Sport ist ein Motor von Gemeinschaftsgefühlen. Sozialer und kultureller Leim unserer Gesellschaft. Die erste Fussball-WM? 1982. Ah, ich auch. Und dann geht’s los: der listige Rossi, der geniale Platini, der böse Schumacher, der unvollendete Zico, der aufstrebende Maradona. Das abgekartete Spiel zwischen Österreich und Deutschland. Der Autokorso. Und nach dem Triumph der Italiener die gratis Pizza im «Il Pomodoro». Stoff für die Ewigkeit.

Der Sport macht es uns auch einfach mit der Identifikation, weil nichts so wechselhaft ist wie Identität. Man glaubt es kaum: Aber die Schweiz erklärte sich mal zur Segelnation. Es war 2003, als Alinghi, die Yacht des Genfers Ernesto Bertarelli als erstes europäisches Boot überhaupt den prestigeträchtigen America’s Cup gewann. Dass kaum Schweizer Staatsbürger zur Besatzung gehörten, störte keinen. Auch nicht, dass sich zuvor kaum jemand für den Segelsport interessierte. Das Alinghi-Fieber war allgegenwärtig. Alinghi-Trikots, Alinghi-Käppis und mitten in der Nacht sitzen wir vor dem Fernseher und schauen gebannt, was im Huraki Gulf in Neuseeland passiert. Wir identifizierten uns mit Alinghi und distanzierten uns auch problemlos wieder vom Segelsport, als das Team von der grossen Bühne verschwindet.

Und plötzlich sind wir eine Segelnation. 40000 Menschen empfangen in Genf Alinghi-Boss Ernesto Bertarelli nach dem Triumph beim America's Cup 2003. Keystone

Oder der Fussball. Wer in den 80er-Jahren oder früher Fan eines Klubs wurde, identifizierte sich mit Spielern aus der Region. Köbi Kuhn beispielsweise spielte einzig für den FC Zürich. Heutzutage verzeichnen Klubs über einen Zeitraum von zwei Saisons gerne mal 50 Mutationen im Kader. Ein ewiger Strom. Der Identifikation tut dies indes keinen Abbruch. Einmal FCB, immer FCB, so ein Kollege, der 1994 im alten «Joggeli» den Aufstieg seiner Helden feierte, von denen die meisten Basler Dialekt redeten. Selbst einer wie Mladen Petric, der während der letzten GC-Meisterfeier 2003 einen FCB-Schal verbrannte, stiess in Basel kaum noch auf Ablehnung, nachdem er ein paar Tore erzielt hatte.

Dann identifizieren wir uns halt mit Steffi Graf oder Monica Seles

Ja, wir sind flexibel, wenn es um Identifikation im Sport geht. Wir identifizieren uns mit Einzelathletinnen und Athleten, wir identifizieren uns mit Klubs und Nationalteams. Und wenn wir kein eigenes, heisses Eisen haben, switchen wir. Dann sind die einen für die Deutsche Steffi Graf, die anderen für Monica Seles aus Serbien. So einfach ist das.

Natürlich gibt es Menschen, die mit Sport nicht allzu viel anfangen können. Menschen auch, die in erster Linie die Auswüchse wie Doping, Gigantismus, Kommerzialisierung, Korruption, Fangewalt anprangern. Dabei treffen diese Probleme nicht ausschliesslich im Sport auf einen Nährboden. Wir kennen sie auch aus anderen Lebensbereichen.

Die Fankurven im Fokus der Politik

Nehmen wir die Fankurven im Fussball, die derzeit in der Schweiz politisch und gesellschaftlich ziemlich viel Gegenwind spüren. Es wird über personalisierte Tickets und die Schliessung von Gästefansektoren diskutiert. Die Umsetzung dieser Massnahmen hätte wohl zur Folge, dass die Fankurven anders zusammengesetzt wären. Sie hätte aber auch zur Folge, dass einzelne aus ihrer Familie herausgerissen würden. Und was dann? Hat schon jemand so weit gedacht?

Es geht nicht darum, Gewalt in und um Fussballstadien zu verniedlichen. Aber jedes «ich bin…» beinhaltet immer eine Differenz oder Abgrenzung von «anderen». Dessen müssen wir uns bewusst sein. Und deshalb gilt, erst recht beim Identifikationsmotor Sport: Respekt gegenüber dem «anderen».

