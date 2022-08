Die NWSV-Schwinger besichtigten das ESAF-Gelände in Pratteln

Esaf Pratteln Die Bösen der Nordwestschweiz auf Besichtigungstour: Wenn sogar das Donnerwetter Angst hat Die 29 «bösesten» Schwinger der Nordwestschweiz besichtigten das Esaf-Festgelände in Pratteln. Dort, wo am Wochenende des 27./28. August der Schwingerkönig auserkoren wird. Ein Rundgang im Zeichen des sportlichen Saisonhöhepunkts – und der meteorologischen Drohgebärden. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Die NWSV-Schwinger bestaunen die Esaf-Arena in Pratteln. Michael Wyss

Bedrohliche, dunkelgraue Wolkentürme. Regenwände und Blitze am Horizont, fernes Donnergrollen. Als sich die Delegation des Nordwestschweizer Schwingerverbands (NWSV) am Mittwochabend in Pratteln vor dem Festgelände des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes (Esaf) versammelt, da herrscht meteorologische Weltuntergangsstimmung im Baselbiet. Nicht gerade ideale Voraussetzunge für eine ausgiebige Besichtigung der Lokalitäten.

Die 29 besten – oder im Jargon auch die «bösesten» –Schwinger des gastgebenden Verbands mitsamt des Betreuerstabs wollen sich im Voraus vertraut machen mit der Umgebung. Wenn sich an den beiden Wettkampftagen, am 27. und am 28. August bis zu 200 000 Menschen um den und im Schauplatz bewegen, dann sollten die Athleten genau wissen, wie und wo sie wann sein müssen. Und vor allem, wie sie sich möglichst geschmeidig in diesem tumultösen Umfeld von A nach B bewegen können.

Patrick Räbmatter und Nick Alpiger während der Erkundungstour. Michael Wyss

Die beeindruckende Schwing-Arena

Immer wieder faszinierend, auch für Schwinger, die bereits mehrere «Eidgenössische» bestritten haben, ist die extra für diesen Anlass errichtete Arena, die mit ihren sechs mächtigen Tribünen, die total 50900 Zuschauern Platz bieten, eine eindrückliche Kulisse darstellt. Der eine oder andere «Esaf-Neuling» lässt es sich nicht nehmen, das Handy zu zücken und ein paar Bilder zu machen. Darunter zum Beispiel Sinisha Lüscher, der 16-Jährige Aargauer, der für den Schwingklub Olten antritt. «Ich freue mich darauf, vor so vielen Leuten kämpfen zu dürfen», sagt er lächelnd.

Die siebe Sägemehlringe sind bereits platziert. Ein nachmittäglicher Platzregen hat das sonst flockige Holz-Material zusammengepappt. Der Rasen in der Arena ist sattgrün, der Mähroboter dreht einsam seine Runden, während die Schwinger aus den Kantonen Aargau, Baselland und Solothurn für die offiziellen Fotos posieren. Immer wieder richtet sich der Blick zum Himmel. Der Weltuntergang lässt zum Glück noch auf sich warten, die Bilder sind im Trockenen.

Die NWSV-Schwinger im Athletendorf. Marcel Kuchta

Steile Treppen und wenig Luxus im Zelt

Fast andächtig bewegt sich die Delegation quer durch das Festgelände Richtung Athletendorf. Der Weg dorthin führt via Brücke übers Bahngleis. Die Treppe ist hoch und steil. , Ein Begleiter meint augenzwinkernd:

«Da wird der eine oder andere Schwinger körperlich schon vor den Kämpfen am Limit sein»

Dort, wo sich die Hauptprotagonisten zwischen den maximal acht Gängen aufhalten, geht es eher rustikal zu und her. Der Boden ist uneben, die Zelte schlicht. Noch fehlt die Einrichtung. Aber luxuriös wirds nicht sein. Im NWSV-Zelt können die Schwinger auch ihr Nachtlager aufschlagen, wenn sie zwischen den Wettkampftagen auf den Weg nach Hause verzichten wollen.

«Erster Treffpunkt ist am Samstagmorgen um 6 Uhr», unterstreicht der technische Leiter des NWSV, Guido Thürig. Ein Zeitpunkt, der für den einen oder anderen Schwinger eine Anreise zu nachtschlafender Zeit bedeuten wird. Die letzten werden erst am Montag-Morgen wieder abreisen. 25-mal Frühstück wird nach einer spontanen Umfrage geordert. Man ist erfrischend unkompliziert.

Als sich die Delegation am Ende des Rundgangs zum Nachtessen zurückzieht, öffnet der Himmel über Pratteln doch noch die Schleusen. Der Rundgang blieb vom Unwetter verschont. Es scheint fast, als ob sogar das Donnerwetter Angst hatte vor den Bösen.

