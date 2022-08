Esaf 2022: Historische Nordwestschweizer inmitten der Bösen

Esaf 2022 Phänomenal, historisch, einmalig: Die Nordwestschweizer Aussenseiter spielen am Eidgenössischen Champions League Sieben Nordwestschweizer gewinnen am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln einen Kranz – das gab es noch nie. Das sind ihre Geschichten. Martin Probst, Pratteln Jetzt kommentieren 28.08.2022, 23.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die sieben Kranzgewinner des Nordwestschweizer Verbands. Juri Junkov

Als 11 des maximal 16 Minuten dauernden Schlussgangs vorbei waren und es noch immer keinen Sieger gab, fragte sich Pascale Alpiger oben auf der Tribüne in Pratteln, ob sie sich jetzt langsam auf den Weg nach unten machen sollte? Um ganz nah dabei zu sein, sollte ihr Sohn Festsieger, ja vielleicht sogar König werden. Hätte es im Duell zwischen Joel Wicki und Matthias Aeschbacher nämlich keinen Sieger gegeben, wäre Nick Alpiger punktgleich mit zwei anderen Schwingern noch auf Rang eins vorgerückt. Und der Schwingerverband hätte sich überlegen müssen, wer jetzt König werden würde. Alle drei? Niemand?

So weit ist es dann nicht gekommen, weil Wicki nach knapp 13 Minuten Aeschbacher auf den Rücken legte und zum alleinigen König wurde. Und es wäre auch ein etwas gar verrücktes Ende eines Eidgenössischen gewesen, das aus Nordwestschweizer Sicht sowieso schon phänomenal, ja historisch war.

Eine Kranzausbeute, wie es sie noch nie gab

Nick Alpiger belegte am Ende den geteilten zweiten Rang. Adrian Odermatt wurde Dritter. Zwei Nordwestschweizer im Kreis der Bösesten aller Bösen! Es ist ein Resultat, hätte man es vorausgesagt, man wäre zum Träumer erklärt worden. Fünf Kränze hatte der Nordwestschweizer Verband als Ziel ausgegeben. Das allein war bereits eine ambitionierte Ansage.

Bockstark: Nick Alpiger konnte unter anderem König Christian Stucki bezwingen. Swiss-Image

Und dann holen sieben Nordwestschweizer einen Kranz! Es ist ein historischer Erfolg für den zweitkleinsten der fünf Teilverbände. Neben dem Aargauer Alpiger und dem Baselbieter Odermatt gewannen auch die Aargauer David Schmid, Lukas Döbeli, Tobias Widmer und Joel Strebel sowie der Baselbieter Lars Voggensperger den begehrtesten schwingerischen Kopfschmuck.

Für Odermatt, Döbeli, Widmer und Voggensperger ist es gleichzeitig die Eintrittskarte in den Kreis jener Schwinger, die sich Eidgenossen nennen dürfen und fortan auf Start- und Ranglisten drei Sterne hinter ihrem Namen haben. Für Alpiger und Schmid ist es der zweite eidgenössische Kranz nach 2016. Strebel wurde vor drei Jahren in Zug zum Eidgenossen.

Jeder der sieben gekrönten Nordwestschweizer schrieb eine eigene Geschichte. Wir erzählen sie der Reihe nach:

Im sechsten Gang legt er Christian Stucki, den König von 2019, auf den Rücken. Es ist ein Kunststück, das nicht vielen gelingt. Entsprechend gross ist Alpigers Freude. Und als Lohn hat er im siebten Gang die Chance, in den Schlussgang einzuziehen. Die Voraussetzung wäre ein Sieg gegen den Berner Curdin Orlik. Doch dann verhält sich Alpiger seltsam passiv, obwohl er den Kranz bereits auf sicher hat. Acht Minuten lang passiert quasi nichts und das Duell endet gestellt. Und fast alle fragen sich, warum hat Alpiger, mit dem Schlussgang vor Augen, nicht irgendwas riskiert?

Fragen wir ihn selbst: «Rückblickend würde ich es anders machen. Das sind so Dinge, aus denen man viel lernen kann. Die Frage ist einfach: Bekommt man nochmals eine solche Chance?» Alpiger trauert der Gelegenheit etwas nach. Gleichzeitig ist da die Tatsache, dass Rang zwei an einem Eidgenössischen einmal mehr aufzeigt, in welcher Liga er sich bewegt. Im Fussball würde man wohl Champions League sagen.

Siegreich gegen den König, passiv gegen Curdin Orlik: Nick Alpiger (beiges Hemd). Freshfocus

Nach Tag eins lag der 21-Jährige mit dem Punktemaximum alleine in Führung. Viermal war er am Samstag ins Sägemehl gestiegen und viermal hat er den Ring als Sieger wieder verlassen. Und plötzlich war er mitten im Kreis der Königsanwärter. Wie fühlte sich das an? Träumte er vom Muni, den der König erhält?

Was für ein erster Tag: Adrian Odermatt führt bei Halbzeit. Am Ende nimmt er einen Kranz mit nach Hause. Keystone

Fragen wir ihn selbst: «Einschlafen konnte ich gut. Aber ja, die Ausgangslage ist schon in den Gedanken. Im Schwingen ist ­alles möglich.» Zum Beispiel ein Kranz vor Heimpublikum.

Im vergangenen Herbst ist er zurückgetreten. Mit der vollen Überzeugung, dass es das jetzt war. Doch dann, irgendwann im weit fortgeschrittenen Jahr 2022, sah er ein erstes Bild des Festgeländes in Pratteln, wo dereinst die Arena stehen sollte. Und er fragte sich, werde ich es ein Leben lang bereuen, wenn ich es nicht versuche, dort noch einmal einen eidgenössischen Kranz zu gewinnen? Also begann er, wieder zu trainieren. Doch zum Kinderspiel wurde die Rückkehr nicht. Das erfuhr er bald. Und dann zwickte ihn auch noch der Nacken. Diagnose Bandscheibenvorfall. Hat er da selbst noch an ein Happy End geglaubt?

David Schmid ist ein Defensivkünstler erster Klasse, und beweist das hier gegen Armon Orlik. Swiss-Image

Fragen wir ihn selbst: «Es gab eine Zeit, da hatte ich starke Zweifel, was ich da mache. Doch dann habe ich meinen Kopf durchgestiert.» Nun hat sich sein Traum erfüllt und er kehrt zurück ins Leben als Sportrentner. «Endgültig», sagt er.

2016 fehlten ihm 0,25 Punkte zum eidgenössischen Kranz. 2019 waren es 0,5. Zweimal ist er so knapp am Ziel vorbeigeschrammt. Beginnt man da nicht, irgendwann zu zweifeln, denkt sogar, es werde zu einem Fluch? Oder wie konnte er das wegstecken?

Für den verletzten Bruder einen Kranz geholt: Lukas Döbeli. August Köpfli / ZVG

Fragen wir ihn selbst: «2016 wäre der Kranz zu früh für mich gekommen. Das hätte mir nicht gutgetan. Überhaupt habe ich nicht gehadert.» Jetzt ist er Eidgenosse und immer noch erst 22 Jahre alt.

2019 verpasste er die Saison mit einem Kreuzbandriss. 2020 verhinderte Corona Schwingfeste. Und vor der Saison 2021 verletzte sich Widmer erneut am Kreuzband. Wieder war die Saison futsch. Hatte er nie Zweifel, ob das Schwingen noch das Richtige für ihn und seinen Körper ist?

Holt ebenfalls einen Kranz: Tobias Widmer. August Köpfli / ZVG

Fragen wir ihn selbst: «Auch in dieser Saison hatte ich immer wieder dieses und jenes. Und als ich mir die Schulter kurz vor dem Eidgenössischen ausrenkte, dachte ich, das darf doch nicht wahr sein!» Doch dann zeigte die Untersuchung, dass es nicht allzu schlimm ist. Und Widmer startete in Pratteln. Der Rest ist Geschichte.

Im dritten Gang be­endete er Samuel Gigers Königsträume, als er den Dominator der Saison und meistgenannten Favoriten besiegte. Begann er da im Gegenzug selbst ganz gross zu träumen?

Die grosse Überraschung gelingt Joel Strebel mit dem Sieg gegen Königsanwärter Samuel Giger. Entsprechend freut er sich. Swiss-Image

Fragen wir ihn selbst: «Das war ein geiler Sieg. Und dann war ich im vierten Gang nahe am ­Erfolg, verliere aber. Natürlich nervt mich das.» Weil seine ­Ansprüche längst und zu Recht immer höher werden.

Zum Auftakt am Samstag erhielt er einen Eidgenossen als Gegner, obwohl er selbst zu diesem Zeitpunkt keiner war. Überhaupt wurde er nicht geschont. Insgesamt drei Eidgenossen stehen auf seinem Notenblatt. Hat er die Einteilung selbst als etwas gar happig empfunden?

Lars Voggensperger mit seinem Kranz. Juri Junkov

Fragen wir ihn selbst: «Wer Eidgenosse werden will, muss gegen Eidgenossen bestehen.» Er hat bestanden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen