Die Königsanwärter für das Eidgenössische Schwingfest in Pratteln

Esaf 2022 Die Königsanwärter im Leistungscheck – und wer zum Spielverderber werden könnte Am Samstag und Sonntag findet in Pratteln das Eidgenössische Schwingfest statt. Ist Samuel Giger mental bereit? Muss Joel Wicki zu oft ans Limit gehen? Wird Nick Alpiger zum Spielverderber? Und gibt es wieder einen Berner König? Wir sagen, mit wem zu rechnen ist. Sportredaktion 25.08.2022, 05.00 Uhr

Das Duell Samuel Giger (links) gegen Fabian Staudenmann gab es bisher zweimal, beide Kämpfe gewann Giger, wie hier 2021 auf der Schwägalp. Sven Thomann / Freshfocus

Die Zuversicht im Bernbiet ist gross. Allenthalben heisst es, der Siegermuni blicke schon seit ­Tagen wie gebannt und ahnungsvoll nur noch in Richtung Bern. Einen klaren Favoriten haben die Berner jedoch nicht. Aber den hatten sie auch 2010, 2016 und zuletzt 2019 nicht, und doch wurden Kilian Wenger, Mathias Glarner und Christian Stucki König. Nur 2013 galt Matthias Sempach als klarer Thronanwärter.

Die Hoffnung, dass es erneut einer ihrer «Kronprinzen» schafft, ist gross. Allerdings müssen die Berner dazu in der Lage sein, einen ihrer «Bösen» so durchs Fest zu bringen, dass er schliesslich den Schlussgang erreicht. Was sie sich mit ihrem traditionell starken Zusammenhalt schon zutrauen.

An der Vorbereitung für Pratteln soll es jedenfalls nicht liegen: Die Berner haben sogar «Hockey-Gott» Kevin Schläpfer für ein Motivations­referat eingeladen. Ob das nützt oder reine Folklore war, werden wir sehen.

Matthias Aeschbacher ist der Berner Königsfavorit Nummer eins. Peter Klaunzer / keystone

Die Hoffnungen ruhen auf Kilian Wenger, dem König von 2010, Adrian Walther, beim Kantonalen und auf dem Brünig im 1. Rang klassiert, oder Fabian Staudenmann, letzte Saison einer der Sieger zu Kilchberg.

Aber wer König werden will, muss die bösesten der Bösen ­bodigen, und deshalb ist eigentlich nur einer der Berner Königsanwärter: Matthias Aeschbacher. Er ist zwar schon 30 und hat ­seinen ersten eidgenössischen Kranz erst 2019 errungen. Aber auf dem Brünig ist es ihm diese Saison gelungen, Samuel Giger die erste Niederlage seit rund einem Jahr zu bescheren.

Die Berner wissen: Der Emmentaler Aeschbacher kann jeden Gegner bodigen. Aber sie wissen auch, dass er hin und wieder auf fast rätselhafte Weise gegen schmalbrüstige Mittelschwinger verliert.

König Christian Stucki indes gilt nicht mehr als Königsan­wärter. Er wird als «Edelhelfer», wenn nötig, einen Bösen aus einem anderen Teilverband zurückbinden.

Samuel Giger ist der Dominator in der Nordostschweiz. Das hat er in dieser Saison mit seinen Siegen am Nordostschweizer Teilverbandsfest und auf der Schwäg­alp untermauert. Durch seinen Kilchberg-Triumph im vergangenen Jahr und mit drei weiteren Kranzfestsiegen in dieser Saison gilt der 24-jährige Modellathlet auch national als erster Anwärter auf den Königstitel.

Das war der Thurgauer bereits vor drei Jahren. Doch dem grossen Favoriten versagten in Zug die Nerven. Bereits nach drei Gängen musste er nach der zweiten Niederlage seine Siegesambitionen begraben.

Doch Giger, der in Zug das einzige Mal in seiner Karriere zwei Gänge am selben Schwingfest verlor, zog in der Folge die richtigen Schlüsse. Er reduzierte sein Arbeitspensum als Lastwagen­fahrer, um sich noch mehr dem Schwingsport widmen zu können. Giger arbeitet seither im athletischen und mentalen Bereich noch ­professioneller.

Samuel Giger ist der Schwinger, den es in Pratteln zu besiegen gilt. Gian Ehrenzeller / keystone

Der 1,94 m grosse und 120 kg schwere Sennenschwinger tritt aktuell mit einem Selbstbewusstsein auf, das auf seine Gegner furchteinflössend wirken dürfte. 27 Kranzfestsiege bei 54 Teilnahmen sprechen für sich. Gegen Matthias Aesch­bacher verlor Giger auf dem Brünig zum ersten Mal nach 42 Gängen ohne Niederlage – das dürfte seine Sinne im Hinblick auf das Eidgenössische schärfen.

Hinter Giger schicken die Nordostschweizer zahlreiche Spitzenathleten ins Rennen. Angeführt wird die Formtabelle vom aufstrebenden und furchtlosen Toggenburger Werner Schlegel und von Armon Orlik, der weiss, wie dünn die Luft an der nationalen Spitze ist. Da­hinter folgen Domenic Schneider, der Spektakelschwinger, und ­Samir Leuppi, der Koloss. Ebenfalls zu rechnen ist mit dem Glarner Roger Rychen und Kilchberg-Sieger Damian Ott.

Sie alle profitieren von Giger, der viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ergibt sich jedoch eine Chance in Pratteln, wollen sie zur Stelle sein.

Die Erwartungshaltung ist in der Innerschweiz weniger fiebrig als vor drei Jahren vor dem Heim-Eidgenössischen in Zug. Damals mussten sie gewinnen, in diesem Jahr dürfen sie. Die beiden Leader der Equipe sehen das ähnlich. Pirmin Reichmuth sagt: «Wir haben null Druck.» Joel Wicki ist ein wenig vorsichtiger: «Der Druck ist vielleicht ein bisschen kleiner.»

Für Reichmuth gibt es tatsächlich nichts zu verlieren. Schon seine Teilnahme ist angesichts der jüngsten Geschichte ein Erfolg. Erst am Montagabend hatte er entschieden, überhaupt in Pratteln an den Start zu gehen. Nach seiner am Bergfest auf dem Brünig erlittenen Verletzung an der Bizeps-Sehne war wochenlang unsicher, ob er mitmachen kann.

Im ersten Gang bekommt es Reichmuth in Pratteln mit Remo Käser zu tun. Der Berner hat ebenfalls eine schwierige Saison mit einer Coronaerkrankung und einem Innenbandriss am Knie hinter sich.

Joel Wicki ist von den total 85 Innerschweizer Schwingern am stärksten einzuschätzen. Mit drei Kranzfestsiegen belegt er Rang drei in der Jahrespunkteliste hinter Samuel Giger und Werner Schlegel. Es ist aber nicht so, als hätte Wicki bei seinen Siegen alles in Grund und Boden geschwungen. Gegen Königskandidaten wie Matthias Aeschbacher oder Armon Orlik kam er nicht über Gestellte hinaus.

Joel Wicki muss sich ständig am Limit bewegen. Urs Flueeler / keystone

Wickis Manko bleibt seine verhältnismässig kleine Grösse von 1,82 m. Um diese zu kompensieren, muss er sich andauernd am Limit bewegen, was ihn anfällig auf Konter macht. In dieser Saison verlor er auf diese Weise zweimal gegen nominell schwächere Gegner.

Am Samstag kriegt Wicki Adrian Walther im ersten Gang zugeteilt. Walther misst zwei Meter und hat in dieser Saison bereits den 1,98 m grossen Reichmuth aus den Angeln gehoben. Für Wicki spricht die Erfahrung: Der Luzerner hat schon an zwei Eidgenössischen teilgenommen und kennt die Drucksituation.

Man muss realistisch sein: Ein König aus der Nordwest- oder der Südwestschweiz wäre eine Sensation. Zwar verfügen die beiden kleinsten Teilverbände durchaus über Schwinger, die den ganz Bösen wehtun können und werden. Aber der Weg auf den Thorn ist lang, und ohne eine breite Allianz von Schwingern im Rücken, die im Sägemehl die gegnerischen Reihen lichten, wird es nochmals schwieriger. Oder fast unmöglich.

Klar: Wer alle seine acht Duelle gewinnt, ist König. Doch der Alleingang, diese Prognose sei erlaubt, wird keinem der Nordwest- oder Südwestschweizer Leader in Pratteln gelingen. Was nicht heisst, dass die vermeintlich Kleinen bei der Frage, wer König wird, keine Rolle spielen. Im Gegenteil: Es ist sehr gut möglich, dass Nick Alpiger, Joel Strebel oder Benjamin Gapany mitentscheiden, wer am Ende regiert.

Wird Nick Alpiger erneut zum Spielverderber? Sven Thomann / Freshfocus

Man erinnere sich zurück: 2019 in Zug traf Alpiger im ersten Gang auf Samuel Giger. Der Aargauer schaffte die kleine Sensation und bodigte den Hünen. Das brachte den Thurgauer derart aus dem Konzept, dass seine Träume vom Königstitel da eigentlich bereits geplatzt waren.

Anders gesagt: Gewinnt einer der Aargauer Eid­genossen Alpiger, Strebel und Patrick Räbmatter oder einer der beiden Freiburger Eidgenossen Gapany und Lario Kramer gegen einen Königsanwärter, wird er zum Spielverderber. Das primäre und realistische Ziel des Quintetts wird allerdings ein Kranzgewinn sein.

Und dann gibt es noch die­jenigen, die in Pratteln zu Eid­genossen werden wollen. Der Baselbieter Adrian Odermatt zum Beispiel. Oder der Freiburger ­Johann Borcard. Sie haben gemeinsam, dass sie beide den ­Dominator der Saison schon in Bredouille brachten: Odermatt am Baselstädtischen, als er im Schlussgang ­Samuel Giger arg forderte. Borcard, als er auf der Schwägalp gegen Giger stellte. Wird einer von ihnen sein neuer Albtraum?

