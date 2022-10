Erste Liga Cup Cup-Qualifikation: Der FC Wohlen scheitert mit 2:3 an Schötz Eine Woche nach dem Meisterschaftsspiel muss sich der FC Wohlen auch in der Cup-Qualifikation dem FC Schötz geschlagen geben. Der Schweizer Cup findet damit in der kommenden Saison ohne die Freiämter statt. Benjamin Netz Jetzt kommentieren 22.10.2022, 22.36 Uhr

Der FC Wohlen wird in der kommenden Saison im Schweizer Cup fehlen. Alexander Wagner

Der FC Wohlen kommt weiterhin nicht in Tritt. Nach einem besonders in der ersten Halbzeit blutleeren Auftritt scheiterten die Freiämter am FC Schötz, der sich für den Erfolg nicht einmal sonderlich strecken musste.