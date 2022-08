Diese Erlinsbacherin will die Männer in der Schachwelt besiegen

Erlinsbach Dame, König, Bauer: Diese 18-Jährige Erlinsbacherin will den Männern in der Schachwelt die Nerven rauben Gohar Tamrazyan (18) aus Erlinsbach galt bereits mit 12 Jahren als Schachtalent. Heute ist sie dreifache Schweizer Meisterin im Spiel des Königs. Doch auch neben dem Schachbrett verfügt sie über einige Talente. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In ihrem Leben dreht sich viel um Schach. Valentin Hehli

64 quadratische Felder, eine Hälfte davon ist weiss, die andere schwarz. Darauf bilden unter anderem König, Dame und Springer die 32 Figuren des Schachspiels. Mittendrin steht Gohar Tamrazyan (18) und rückt den weissen Bauer ein Feld nach vorne. Sie ist mehrfache Schweizermeisterin im Schach und galt bereits vor zehn Jahren als grosses Talent im königlichen Spiel.

Ist Schachmatt in vier Zügen möglich? «Ja, sogar in zwei», sagt Tamrazyan und lacht. Sie spielt seit über zwölf Jahren und hat die letzte Schachstellung immer im Kopf. «Es ist ein Hirnsport.» Sie verbinde Schach mit dem Leben. «Ob Schach oder das Leben, man soll von den Fehlern lernen und nicht den Kopf hängen lassen», sagt sie. Es sei eine Sportart, bei der man viel Energie brauche, Spass habe und immer davon lerne. «Schach ist unterhaltsam, anspruchsvoll und lebendig.»

So lebendig ist auch ihre Lieblingsfigur, der Bauer. Er könne sich in andere Figuren verwandeln. «Der Bauer ist klein, aber fein», sagt sie.

Gohar Tamrazyan und ihre Lieblingsfigur: der Bauer. Valentin Hehli

Gohar Tamrazyan ist in Armenien geboren und lebte bis zu ihrem siebten Lebensjahr in ihrem Heimatland. Dort ist Schach ein obligatorisches Schulfach. Doch sie sei lediglich zwei Wochen in den Genuss von ihrem Lieblingssport in der Schule gekommen, bevor sie mit ihrer Familie in die Schweiz zog. «Das Schachspielen fördert das logische Denken und die Konzentration», sagt sie. Doch die Benotung dieses Schulfachs finden nicht alle fair. «Nicht jeder Mensch ist ein Schachtalent.»

Sie spricht sieben Sprachen

Dass Tamrazyan nicht nur ein Schachtalent ist, zeigt auch ihre schulische Vergangenheit. Sie spricht sieben Sprachen und hat je eine Klasse in Primar- und Kantonsschule übersprungen. Regelmässig war sie gelangweilt vom Schulstoff. Im September startet sie ein Informatikstudium an der ETH. Dort werde sie nicht unterfordert sein, sagt sie:

«Ich nehme gerne Herausforderungen an, nicht nur im Schach.»

Früher hat Tamrazyan jeden Tag rund zwei Stunden trainiert. «Jetzt spiele ich, wenn ich Zeit habe.» Den Fokus habe sie auf die Matura und das Studium gelegt. Üben tue sie nicht nur mit Spielen, sondern auch mit dem Lesen etlicher Schachbücher. Übungspartien bestreitet sie meist am Computer.

Im Schach gibt es das Eröffnungsspiel, das Mittel- und das Endspiel. «Im Mittelspiel braucht man am meisten Strategie», erzählt sie. Auch bei der Schacheröffnung gäbe es etliche Varianten. «Niemand kennt alle.» Doch damit sie die Gängigsten beherrsche, spiele sie diese von Übungsbüchern nach. Das Spiel kann in verschiedensten Varianten gespielt werden. Einige davon sind Blitzschach, Schnell-Schach, und das klassische Schach, welches Tamrazyan am liebsten spielt.

Sie ist dreifache Schweizermeisterin im Schach. Valentin Hehli

Sechseinhalb Stunden Schach am Stück

Ihre längste Schachpartie dauerte sechseinhalb Stunden. Damit sie so lange durchhalte, sei viel Trinken und die sportliche Ausdauer wichtig. «Je grösser die sportliche Ausdauer, desto länger die Ausdauer am Brett», sagt sie. Vier Stunden kommen ihr jeweils vor wie zehn Minuten. Doch die letzte Stunde sei immer die schwierigste.

Trotz allem, was Tamrazyan bisher erreicht hat, hegt sie weiterhin sportliche Ambitionen. «Mein nächstes Ziel ist nach wie vor FIDE-Meisterin», sagt sie. Dieser Titel wird vom Weltschachbund verliehen, wonach gewisse Kriterien erreicht werden müssen. Doch Tamrazyan kann zufrieden auf das Geleistete zurückblicken. «Ich bin Teil der Schweizer Damennati», sagt sie. Seit 2013 vertritt sie die Schweiz an den Welt- und Europameisterschaften und bereiste schon zahlreiche Länder. Dort trifft sie auf Spielerinnen und Spieler aus ihrem Heimatland, lernt neue Leute kennen und kann ihre Fremdsprachenkenntnisse anwenden.

Der Netflix-Klassiker im Vergleich

Tamrazyans liebster Sport ist bereits filmisch adaptiert worden, «Queen’s Gambit» heisst die Serie, die sich auf Netflix grosser Beliebtheit erfreut. Auch Tamrazyan hat den Klassiker bereits gesehen. «Aber erst, nachdem mich so viele danach gefragt haben.» Sie finde es gut, dass die Serie einen Schachboom ausgelöst habe, sagt sie. Teilweise seien sogar die Schachbretter ausverkauft gewesen. Zudem erhalte man einen realistischen Blick darauf, wie es auf Turnieren zu- und hergeht.

«Was den Schachaspekt anbelangt, stimmt sehr vieles überein.»

Beth Harmon im Netflixklassiker. Phil Bray / Netflix

Die Hauptdarstellerin Beth Harmon ist in der Serie ein junges Waisenmädchen, dass im Keller ihrer Schule mit dem Schachspielen beginnt. Je erfolgreicher sie wird, desto mehr Turniere bestreitet sie. Die Partien gewinnt sie mehrheitlich gegen Männer. Dass Schach eher von Männern gespielt wird, sei auch abseits der Serie so, sagt Tamrazyan. «Das haben Beth Harmon und ich gemeinsam: Wir haben immer wieder gegen Buben und Männer gewonnen.»

So gewann sie als einziges Mädchen drei Schweizer-Meister-Titel gegen Knaben. Das sei einer ihrer grössten Erfolge gewesen. Doch nicht nur gegen Gleichaltrige konnte sie sich erfolgreich behaupten, sondern auch gegen ältere Männer. «Ich will sie alle besiegen», sagt Tamrazyan.

Sie will alle besiegen. Valentin Hehli

37 Pokale stehen bei ihr zu Hause im Zimmer. «Meine Mutter hat gesagt, ich soll keine mehr holen, weil wir keinen Platz mehr haben», sagt sie und lacht. Doch wenn sie so weitermacht, kommt vielleicht schon eine weitere Trophäe hinzu.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen