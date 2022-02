FC Aarau: Erinnerungen an Meisterpräsident Ernst Lämmli

Erinnerungen an FCA-Legende Witze klopfen auf der Spielerbank, Grillpartys und ein allseits beliebter «Ehrenmann»: So war Ernst Lämmli Ernst Lämmli ist gestorben, doch sein Wirken hat bleibenden Eindruck hinterlassen: Vier ehemalige und aktuelle Exponenten des FC Aarau erinnern sich an die gemeinsame Zeit mit dem Meisterpräsidenten. Sebastian Wendel 2 Kommentare 06.02.2022, 20.33 Uhr

Ernst Lämmli (1939 - 2022) liebte den Fussball und war ein Genussmensch: Oft sah man ihn mit Zigarre. 1989 wurde Lämmli FCA-Präsident und verpflichtete drei Jahre später Rolf Fringer (links) als neuen Trainer - ein kluger Schachzug, wie sich herausstellen sollte. Bereits in der ersten Saison unter Fringer wurde der FC Aarau sensationell Schweizer Meister: Das Köpfen der Magnum-Champagnerflasche ist Chefsache, wie Präsident Lämmli vorzeigt. Das erfolgreiche Führungstrio hinter dem FCA-Meistertitel 1993: Sportchef Fredy Strasser, Präsident Ernst Lämmli und Trainer Rolf Fringer (v.l.). Zwei Präsidenten alter Schule unter sich, das Bild stammt von 1999: FCZ-Patron Sven Hotz (links) und sein Kollege vom FCA, Ernst Lämmli. Rolf Fringer, FCA-Stürmerlegende Petar Aleksandrov und Ernst Lämmli. Mit Bauunternehmer Peter Zubler (links) lancierte Lämmli Ende der 90er-Jahre einen Stadion-Neubau in der Kiesgrube Schafisheim - das gescheiterte Projekt steht am Ursprung der unendlichen Aarauer Stadionsaga. 2001 wurde Lämmli Delegierter der Schweizer Nationalmannschaft und stellte kurz darauf Köbi Kuhn als Trainer ein - der Rest ist Geschichte. Als Nati-Chef war er Teil der Spuckaffäre um Alex Frei (rechts) an der EM 2004, an der die Schweizer Delegation alles andere als eine gute Falle machte. Zuneigung und Ehrfurcht wurden ihm gleichermassen zuteil: Ernst Lämmli hatte zu allen Menschen einen guten Draht, konnte aber auch hart sein, wenn es die Situation verlangte. 2017 trat Lämmli (am Mikrofon) mit anderen ehemaligen FCA-Präsidenten an einer Werbeveranstaltung für das neue Stadion im Torfeld Süd auf. Lämmli mit Ehefrau Pia. Lämmli, gelernter Architekt, in seiner Dachgeschoss-Wohnung in Holziken, wo er bis zu seinem Tod am 5. Februar 2022 lebte.

Aus dem ländlichen Holziken auf die grosse Bühne: Ernst Lämmli hat als Funktionär tiefe Spuren in der Schweizer Fussballwelt hinterlassen. Von 1989 bis 2000 war er Präsident des FC Aarau und führte den Klub 1993 zum Meistertitel – bis heute der grösste Erfolg der Klubgeschichte. Am Samstag ist Lämmli im Alter von 82 Jahren verstorben – vier ehemalige und aktuelle Exponenten des FC Aarau erinnern sich.

Rolf Fringer, von 1992-95 und von 2000-02 Trainer des FC Aarau:

«Die Nachricht von Ernsts Tod stimmt mich traurig. Er war mein erster Präsident im Spitzenfussball und hat die Messlatte sehr hoch gelegt – meine Annahme, dass bei anderen Klubs die Chefs ebenso bedingungslos hinter dem Trainer stehen, hat sich leider nicht bewahrheitet. Wer von Ernst einen Vertrag erhalten hat, der hat sein Vertrauen genossen, auch in schwierigen Zeiten. Er war alles andere als eine Fahne im Wind.

Verstanden sich prächtig: Rolf Fringer (rechts) und Ernst Lämmli.

Sein Führungsstil war geprägt von Empathie und viel gesundem Menschenverstand. Viele Präsidenten machen nur vom Tabellenplatz abhängig, wie es um die Mannschaft steht; Ernst ist oft während Teamsitzungen dazugesessen, hat mit den Spielern geredet und sich so ein eigenes Bild gemacht. Vor Spielen sassen wir meistens auf der Ersatzbank, haben uns gegenseitig die neusten Witze erzählt und viel gelacht. Doch in schwierigen Momenten war Ernst immer topseriös und hat lösungsorientiert, zum Wohl der Mannschaft und des Vereins gehandelt.

Kurz nachdem ich 1992 beim FCA angefangen habe, sass ich auf der Rückfahrt von einem Auswärtsspiel neben ihm im Bus: Wir haben verloren und ich habe ihm gesagt, die Spieler können viel mehr, sie hätten einfach kein Selbstvertrauen. Das hat ihm sehr gefallen, dass ich nicht einfach nach besseren Spielern verlangt habe. Das Familiäre war ihm sehr wichtig, so hat er mehrmals Mannschaft und Trainerstaff zu sich nach Hause eingeladen, wo wir ein schönes Grillfest feierten – der Zusammenhalt war die Grundlage für unsere sportlichen Erfolge.

Als sich im Frühjahr 1995 mein Vertragsende näherte, sassen wir zusammen und Ernst fragte mich, was ich wolle. Ich sagte, ich wolle nicht unbedingt weg – aber wenn ein Angebot eines grösseren Klubs komme, würde mich das reizen. Dann haben wir beschlossen, den Vertrag trotzdem zu verlängern, so dass der FC Aarau bei meinem Abgang einen Batzen erhält. So ist es dann gekommen. Fussball ist ein Geben und Nehmen zwischen Klubs und Angestellten, darum rege ich mich heutzutage auch fürchterlich auf, wenn Spieler ihre Verträge auslaufen lassen, nur um beim Wechsel dann ein sattes Handgeld einzukassieren.»

Petar Aleksandrov, von 1991-94 und von 1998-2000 Stürmer beim FC Aarau, heute Assistenztrainer:

«Ernst war ein Ehrenmann, ich kann nur Positives über ihn sagen. Wenn er uns Spieler im Brügglifeld besuchte, spürten wir, dass er allen gut gesinnt war. Nach Niederlagen war er nie böse, sondern hat uns aufgemuntert. Der FC Aarau ist ein familiärer Volksverein, das hat er mir bei unserem ersten Gespräch klargemacht: Das Budget war nie riesig, aber die Löhne kommen immer pünktlich und man schaut, dass es allen im Verein gut geht. Das ist bis heute so und ein grosser Verdienst von Ernst.

Nach unserer Aktivzeit sind wir bei Heimspielen nahe beieinander gesessen und haben uns viel über die alten Zeiten unterhalten. Sein Tod ist ein riesiger Verlust für die FCA-Familie – ich bin sehr traurig und wünsche seinem Umfeld viel Kraft.»

Petar Aleksandrov bei seinem Abschiedsspiel im Brügglifeld - umrahmt von Rolf Fringer (links) und Ernst Lämmli. Rolf Jenni / ARC

Fredy Strasser, in den 90er-Jahren Sportchef des FC Aarau:

«Die meisten unserer gemeinsamen Tage beim FC Aarau waren positiv – und wenn es doch mal rumorte, hat Ernst dafür gesorgt, dass die Dinge schnell wieder im Lot waren und alle am gleichen Strick zogen. Ein solcher Präsident ist ein Glücksfall. So normal, so geerdet, so ehrlich – er hat Werte vorgelebt, die wir übernommen haben und die die Basis waren für den Meistertitel im Jahr 1993.

Ernst war der Vater im Brügglifeld: Wenn es Stress gab, hat er eine Sitzung einberufen, hat sich hingehockt, eine Zigarre angezündet – und sofort hatten alle Beteiligten das Gefühl, es kommt alles gut. Es ist kein Zufall, dass viele ehemalige Spieler wie Mirko Pavlicevic und Petar Aleksandrov bis zuletzt Kontakt zu ihm hatten – er hat sich um alle gekümmert und auch neben dem Platz geholfen, wo er konnte.

Fachsimpeln auf der FCA-Spielerbank: Sportchef Fredy Strasser, Ernst Lämmli und Trainer Rolf Fringer (v.l.). Rolf Jenni / ARC

Die Heimspiele haben Ernst und ich auf zwei Plastikstühlen neben der Aarauer Ersatzbank verfolgt. Dort konnte er in Ruhe seine Zigarren rauchen und war gleichzeitig nah dran am Geschehen. In VIP-Logen hat man ihn selten gesehen. Sein Motto war:

«Nah dran sein, aber nicht dreinreden.»

Er hatte ein Urvertrauen in seine Angestellten, was natürlich ein Segen war für Trainer, Sportchefs und Spieler. Was nicht heisst, dass er nur zugeschaut hat: Wenn er das Gefühl hatte, es braucht eine Veränderung, hat er diese auch vorgenommen – aber immer mit Sanftmut und Ehrlichkeit. Ende der 90er-Jahre mussten wir uns von einem Trainer trennen und der Vorstand hat mich gebeten, als Interimstrainer einzuspringen. Ich holte leider nicht so viele Punkte, wie ich Spass hatte.

Während einer Trainertagung hat mich Ernst angerufen und mit leiser Stimme gesagt, er müsse mich erlösen vom Trainerjob – aber ich bleibe sein Sportchef, solange er beim FC Aarau sei. Wie hätte ich ihm in diesem Moment böse sein wollen? Eine andere Geschichte: Vor der Winterpause in der Saison 1992/93 bekamen Trainer Rolf Fringer und ich ein Angebot für ein preiswertes Trainingslager in Malaysia. Es fehlten noch ein paar Franken, also sind wir zu Ernst und haben ihm die Situation erklärt. Er fragte, ob das eine gute Sache sei – wir bejahten. Kurz darauf sassen wir im Auto, fuhren zur Bank und er hat von seinem Privatkonto den fehlenden Betrag vorgeschossen. Das Trainingslager war dann ein voller Erfolg, die Stimmung war überragend und dort wurde der Grundstein gelegt für die sensationelle Rückrunde, an deren Ende wir Meister wurden.»

Philipp Bonorand, von 2000 bis 2008 in mehreren Funktionen für den FC Aarau tätig, seit 2020 als Präsident:

Philipp Bonorand, seit September 2020 Präsident des FC Aarau. Alex Spichale / SPO

«Es war im Frühling 2000, Ernst Lämmlis letzte Generalversammlung als FCA-Präsident. Ich streckte die Hand auf und fragte frech, warum der FC Aarau als einziger Schweizer Topklub keinen Internetauftritt habe. Da hat Lämmli geantwortet: Würden Sie das denn übernehmen, junger Mann? Zwei Wochen später war ich Webmaster und durfte an der Saisonvorschau-Pressekonferenz, Lämmlis letzter Auftritt als FCA-Präsident, die neue Homepage präsentieren. Für mich als 20-jähriger glühender Fan natürlich ein riesen Ding. Ja, man kann sagen: Hätte er damals nicht so geantwortet, wäre ich nicht reingerutscht und heute auch wohl nicht Präsident. Als Lämmli 1989 Präsident wurde, begann ich, als Bub den FC Aarau richtig wahrzunehmen. Er war für die Fans Respektsperson und Identifikationsfigur in einem. Zwar galt er als «Sparpapst», doch sein Motto, dass beim FC Aarau nur ausgegeben wird, was auch reinkommt, gilt bis heute. Dieser Leitsatz und die starke Präsenz in der Öffentlichkeit haben mich inspiriert – ich denke, in diesem Punkt sind wir uns ähnlich. Der FC Aarau wird Ernst Lämmli in den nächsten Tagen gebührend würdigen.»

