Challenge League «Er weiss, dass er mehr kann»: Warum FCA-Urgestein Olivier Jäckle in Winterthur nur auf der Bank sass Beim Spitzenspiel der Challenge League blieb der Mittelfeldspieler 90 Minuten lang Reservist. Der 28-Jährige scheint in der Aarauer Startelf nicht mehr unverzichtbar. Das hat mit schwächeren Leistungen zu tun – aber auch damit, dass die Konkurrenz so gross ist wie nie. Frederic Härri 27.09.2021, 05.00 Uhr

Olivier Jäckle musste sich das Spitzenspiel der Challenge League von der Ersatzbank aus ansehen. Marc Schumacher / freshfocus

In der zweiten Halbzeit läuft sich Olivier Jäckle ein. Er joggt die Seitenlinie auf und ab, vor und zurück. Gerade misst sich sein FC Aarau mit dem FC Winterthur. Es ist ein Spitzenkampf auf der Schützenwiese, ein 0:0 der mitreissenden Sorte. Bestimmt wäre Jäckle auch gerne Teil davon geworden, wie wohl jeder an seiner Stelle. Er wäre bereit und fit gewesen, die Beine waren warm, das Matchtrikot zurechtgelegt. Doch spielen durfte Jäckle nicht.

Zum zweiten Mal in Folge hat Olivier Jäckle 90 Minuten Ligafussball verpasst. Am Dienstag gegen Wil hatte eine Gelbsperre den Einsatz verhindert, in Winterthur war es nun Trainer Stephan Keller, der ­Jäckle weder aufgestellt noch eingewechselt hat.

«Oli hat sich keinen Gefallen getan»

Bevor man sich den Gründen der Nichtnomination widmet, lohnt es, sich noch einmal zu vergewissern, dass es sich bei Jäckle nicht um irgendeinen Spieler handelt. Jäckle ist im aktuellen Kader der Mann mit den meisten Einsätzen im Aarauer Trikot, über 260 Spiele in Super und Challenge League hat er bestritten. Für die Fans ist er eine Identifikationsfigur. Einer, der mit dem Verein jede Wellenbewegung mitgemacht hat. Aufstiege, Abstiege, Barragedramen, grosse Siege und schlimme Niederlagen. Aktuell ist er Klubcaptain, was auch bedeutet, dass er die Binde trägt, wenn mit Shkelzen Gashi der Teamcaptain nicht auf dem Platz steht. Das Wirken Jäckles liesse sich auch auf folgenden Satz verdichten: Wer an den FC Aarau denkt, denkt an Olivier Jäckle.

Lange galt die Weisung, dass Jäckle immer spielt, wenn er denn fit ist. Das letzte Mal, als er weder gesperrt, noch krank oder verletzt auf der Bank sass, war im Jahr 2015. Damals hiess der Trainer noch Livio Bordoli. Der aktuelle Coach dürfte damit gerechnet haben, dass sein Entscheid vom Freitagabend Fragen aufwerfen würde.

«Oli hat sich keinen Gefallen getan, dass er nach sechs Spielen schon vier gelbe Karten bekommen hat», sagte Stephan Keller im Anschluss an die Partie in Winterthur. «So ist er überhaupt erst aus der Startaufstellung gefallen.» Präziser wird Keller nicht, doch deutet er an, dass er mit den bisherigen Leistungen Jäckles nicht immer einverstanden war. Dazu gehört, dass es nicht eben von spielerischer Souveränität zeugt, in dieser frühen Phase der Saison bereits gelbgesperrt zu fehlen. «Er weiss, dass er mehr kann, als er es in diesen ersten Wochen ­gezeigt hat», sagt Keller.

FCA-Trainer Stephan Keller war mit den Leistungen Jäckles in der bisherigen Saison nicht immer einverstanden. Marusca Rezzonico / Freshfocus

Ungleich leichter dürfte ­Keller der Verzicht auf Jäckle gefallen sein, weil der Cheftrainer auf der zentralen Mittelfeldposition inzwischen Alternativen zur Verfügung hat. Das Duett aus Imran Bunjaku und Donat Rrudhani hat gegen Wil überzeugt, dahinter lauern Allen Njie und Silvan Schwegler auf Einsätze. Die Konkurrenz ist gross, Jäckle nicht mehr unverzichtbar. Das war nicht immer so, wie Keller sagt: «Früher habe ich zwei Nächte nicht geschlafen, wenn Oli nur schon einen Schnupfen hatte.»

Obschon man Quervergleiche immer mit Bedacht ziehen sollte, ähnelt die Nichtberücksichtigung Jäckles gleichwohl einer Entwicklung aus der vergangenen Spielzeit. Ein Jahr ist es her, da setzte Keller vor der Partie gegen Stade Lausanne-Ouchy mit Elsad Zverotic nicht nur einen Stammspieler, sondern auch den damaligen Captain auf die Bank. Im weiteren Saisonverlauf rutschte Zverotic mehr und mehr in die Rolle des Statisten und kam – wenn überhaupt – lediglich als Linksverteidiger zum Einsatz.

Elsad Zverotic fand sich ab dem 4. Spieltag der Saison 2020/21 mehrheitlich in einer Reservistenrolle wider. Marc Schumacher / freshfocus

So weit muss es im Falle von Olivier Jäckle freilich nicht kommen, zumal bei Zverotic auch altersbedingte Gründe ausschlaggebend waren. Diese hat der 28-jährige Jäckle nicht zu befürchten. Eine Warnung dürfte der Bankplatz in Winterthur aber allemal gewesen sein.