Sechs Aargauer bei der Handball-Nati: Wer spielt, wer nicht?

EM-Quali Sechs Aargauer kämpfen bei der Handball-Nati um Einsätze: Wer spielt – und wer nicht? Die Schweizer Nationalmannschaft spielt in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 diese Woche gegen Georgien und Litauen. Im Kader sind gleich sechs Spieler aus dem Aargau vertreten. Während einer eine Startplatzgarantie hat, müssen andere hoffen, überhaupt auf der Platte stehen zu dürfen. Eine Übersicht. 12.10.2022

Heute Abend (ab 18 Uhr live auf SRF 2) startet die Schweizer Nati in die Qualifikation zur Europameisterschaft 2024. Gegen Georgien und vier Tage später in Litauen ist die Mannschaft von Trainer Michael Suter Favorit. Eine Rolle, die der Coach nicht von sich weist, aber gleichwohl von «pickelharten Spielen» spricht. «Geschenkt wird uns nichts», sagte Suter Anfang ­dieser Woche an einer Medien­konferenz.

Um sich eine gute Ausgangslage zu verschaffen, sind vier Punkte aus den beiden Duellen gefordert. Dabei wollen auch einige Spieler aus dem Kanton Aargau ihren Beitrag leisten. Gleich sechs Aargauer befinden sich im 17 Spieler umfassenden Aufgebot. Wir stellen sie vor – und bewerten ihre Einsatzchancen.

Dimitrij Küttel war auch im März dieses Jahres dabei, als die Schweiz im WM-Playoff an Portugal scheiterte. Marc Schumacher / freshfocus

Der 28-Jährige hat im Handball schon viele Erfolge errungen. Serienmeister mit den Kadetten Schaffhausen wurde er, und seit dieser Saison macht der wuchtige Aufbauspieler bei Kriens-Luzern an der Seite von Superstar Andy Schmid von sich reden.

An der EM 2020 in Norwegen, Schweden und Österreich war Küttel ein wichtiger Rollenspieler, die märchenhafte WM 2021 in Ägypten verpasste er aufgrund einer Krebserkrankung. Nur neun Monate nach der Diagnose kehrte Küttel auf die Platte zurück. Seither ist er wieder fixer Bestandteil der Nationalmannschaft.

Der 1,92 Meter grosse Aarauer hat das, was auf Top-Niveau nur sehr wenige Schweizer Handballer haben: einen starken linken Wurfarm. Als einer der wenigen Linkshänder auf seiner Position ist Küttel im rechten Rückraum gesetzt.

Einsatzchancen: Startplatzgarantie.

Lukas Laube trägt seit dieser Saison das Trikot von GC Amicitia Zürich. keystone

Seine Jugend verbrachte Lukas Laube beim HSC Suhr Aarau, im Klub reifte er zum Profi und Nationalliga-A-Spieler. In diesem Sommer wechselte der 22-Jährige zu Ligakonkurrent GC Amicitia, wo es für den Kreisläufer bislang sehr passabel läuft.

Laube, 1,93 Meter gross, ist ein Zweiwegspieler – einer, der sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung zu überzeugen vermag. Solche Qualitäten machen ihn auch für die Nationalmannschaft interessant. Seit einem Jahr war Laube bei jedem Zusammenzug dabei, ein Pflichtspiel aber fehlt ihm in seiner Vita. Das dürfte sich in dieser Woche ändern: Wenn Stammkraft Lucas Meister am Kreis eine Pause braucht, kommt Laube ins Spiel.

Einsatzchancen: hoch.

Marvin Lier (Nummer 9) erlebte mit der Schweizer Nati schon so manchen goldenen Moment. Urs Flueeler / keystone

Ebenso wie Küttel ist Marvin Lier ein Routinier. Mit der Schweiz nahm der nunmehr 30-Jährige an grossen Turnieren teil, zumeist beackerte er den linken Flügel als Stammspieler. Seit einiger Zeit hat dem Ehrendinger jedoch ein aufstrebender Spieler ein wenig den Rang abgelaufen: Samuel Zehnder, 22, der in der Bundesliga bei Lemgo gerade gross auftrumpft und zu den besten fünf Torschützen der laufenden Meisterschaft gehört.

Dieselbe Konkurrenzsituation wie heuer in der Nationalmannschaft gab es in der vergangenen Saison im Verein bei den Kadetten Schaffhausen. Seit dem Weggang Zehnders ist Lier in Schaffhausen wieder gesetzt. Im roten Nati-Dress wird Lier in dieser Woche zwar kein Starter sein. Doch er ist noch immer gut genug, um entscheidende Tore zu erzielen.

Einsatzchancen: garantiert.

Daniel Parkhomenko geht als Spieler auch dahin, wo es weh tut. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Seit rund zwei Jahren hat Daniel Parkhomenko den Schweizer Pass. 2011 kam der gebürtige Ukrainer in den Aargau, nach Ammerswil, wo er bis heute lebt. In Wohlen begann er mit dem Handballspielen, 2014 wechselte er in die Jugend des HSC Suhr Aarau, vier Jahre später debütierte er in der Nationalliga A.

Beim HSC hat man den Vertrag mit dem 21-Jährigen unlängst bis 2025 verlängert, die Verantwortlichen im Verein glauben an die Fähigkeiten des Rückraumspielers. Das tut auch Nati-Trainer Michael Suter, ansonsten hätte er ihn nicht für die Spiele gegen Georgien und Litauen nominiert. Zugute kommt Parkhomenko, dass er im jetzigen Kader neben Dimitrij Küttel der einzige Linkshänder im rechten Rückraum ist. Das erhöht seine Einsatzchancen.

Vieles hängt ­jedoch von den Spielverläufen gegen Georgien und Litauen ab: In engen, spielentscheidenden Situationen wird Suter wahrscheinlich andere Lösungen ­bevorzugen.

Einsatzchancen: mittel.

Der 18-jährige Joël Willecke gilt als eines der grössten Kreisläufertalente, das die Schweiz hat. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Man vergisst manchmal, wie jung dieser Joël Willecke noch ist. Im November wird der Kreisläufer des HSC Suhr Aarau seinen 19. Geburtstag feiern. Doch Willecke beweist, dass Alter nicht mit Reife zu verwechseln ist. Willecke drückt sich in Gesprächen gewählt und unaufgeregt aus, fast so, als sei er schon viele Jahre im Handballgeschäft dabei. Dass er noch kein Pflichtspiel für die Nationalmannschaft absolviert hat, geht da schnell vergessen.

Am Mittwoch könnte es nun zum Debüt kommen, doch Nervosität scheint Willecke fremd. Er sagt lediglich: «Ich gehe locker in die Sache und mache mir keinen Druck. Wenn es mich braucht, gebe ich mein Bestes.» Bedingt durch die Konkurrenz mit Lucas Meister, Lukas Laube und Samuel Röthlisberger am Kreis ist die Wahrscheinlichkeit, dass es den 2,02-Meter-Mann brauchen wird, aber klein. In erster Linie wird es für Willecke darum gehen, von den Erfahrungen im Training zu profitieren.

Einsatzchancen: gering.

Manuel Zehnder beweist auch in der Bundesliga, einer der besten Ligen der Welt, wie torgefährlich er ist. Imago / Marco Wolf

Beim Thema Manuel Zehnder wurde Michael Suter unmissverständlich: «Vor einem Jahr war die Chance sehr, sehr klein, dass Manuel je für die Schweiz spielen würde», sagte der Nationaltrainer an der Medienkonferenz. Nun aber steht Zehnder vor seinem Pflichtspieldebüt im Nati-Dress. Was also war geschehen? Zur Erinnerung: Im Herbst 2021 spielte Zehnder, ein Doppelbürger, noch mit dem Gedanken, für die Nationalmannschaft Deutschlands aufzulaufen.

Es folgte ein Jahr der vielen Gespräche, in denen es den Verantwortlichen beim Schweizer Handballverband offenkundig gelang, den Suhrer von ihren Ideen zu überzeugen. Eine Anfrage des deutschen Handballbundes lehnte der 22-Jährige gemäss Suter unlängst ab.

Zehnder, seit seinem Abgang im Sommer beim HSC Suhr Aarau inzwischen beim Bundesligisten Erlangen aktiv, hat auf höherem Niveau augenblicklich überzeugt. Nun soll er auch im Rückraum der Nati mit seiner unbekümmerten Art von Beginn an neue Reize setzen. Einem Einsatz gegen Georgien und Litauen steht nichts im Wege. Suter verspricht: «Wir werden Manuel auf der Platte sehen.»

Einsatzchancen: bei 100 Prozent.

